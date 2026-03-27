دستورالعمل شماره دو برای دفاع از میهن و پیروزی قاطع بر دشمن

ا. م. شیری

در شرایط تداوم حملات دیوانه‌وار دشمنان امپریالیستی-صهیونیستی به میهن ما و ضربات مهلک نیروهای مدافع میهن به آن‌ها، در ادامۀ دستورالعمل شماره یک تحت عنوان: «هر کس یک سرباز، هر سرباز یک فرمانده»، یادآوری نکاتی چند ضروری بنظر می‌رسد.

در زمان‌های دشوار و بحرانی در زندگی هر کشور، هنگام حملۀ دشمن داخلی یا خارجی، فراخوانی که بتواند همه را متحد کند، از اهمیت بسیار والایی برخوردار است؛ فراخوانی که باید ماهیت تلاش‌های همگانی را بیان کند. دولتی که مردم سرنوشت خود و کشور را به عهدۀ آن گذاشته ‌است، باید همه اقشار و طبقات را به حرکت درآورد، اهداف را مشخص کند و دشمن را به‌روشنی نشان دهد. این هنر است.

اکنون در سخت‌ترین دورۀ وطن ما، دولت باید با شعار «همۀ منابع برای دفاع! همه‌ برای پیروزی!» هر انسان ایرانی را متوجه خطری سازد که موجودیت کشور را تهدید می‌کند. بگونه‌ای که هر کس باید این خطر را حس کند و برای دفع آن، تمامی میهن‌دوستان، اعم از نظامی و غیرنظامی، مرد و زن، پیر و جوان، بی‌توجه به سن و خاستگاه، برغم تفاوت در نظرات و دیدگاه‌ها، دین و باورهای، تعلقات ملی و مذهبی خود متحد شوند.

در حملهٔ تروریستی آمریکا و اسرائیل به کشور ما، مسئله بر سر مرگ و زندگی میهن و نیز مرگ و زندگی یک ملت‌ تاریخی و این که آیا ملت‌ آزاد بماند یا به زیر یوغ بندگی و اسارت درآید، مطرح است.

به نام هدف مقدس میهن‌پرستانه ــ دفاع از سرزمین تاریخی خود ــ لازم است خلق‌های سراسر کشور ما به پا خیزند و با شور و اشتیاق معنوی خود، نیروی مادی و قدرت سلاح مدافعان میهن را چندین برابر کنند.

خطری که بر سر کشور ما سایه افکنده است، مستلزم تغییر بنیاد زندگی اجتماعی، تطبیق شیوۀ زندگی نظامی و تبدیل کشور به یک اردوگاه نظامی واحد است.

شعار همۀ منابع اعم از منابع انسانی، مادی، معنوی، مالی- اقتصادی، فنی- تکنیکی کشور برای دفاع، همه برای پیروزی، باید به قانون اصلی تبدیل شود.

بمنظور حُسن‌اجرای این قانون، رعایت اکید موارد زیر الزامی بنظر می‌رسد‌:

ــ نظارت مردمی- دولتی بر قیمت‌ کالاهای ضروری در بازار مصرف؛

ــ تأمین مواد غذایی و مبارزۀ قاطع با گرانفروشی، احتکار؛

ــ اعمال نظارت شدید بر خرید و فروش ارز در داخل کشور؛

ــ نظارت ویژه بر صادرات و واردات، بخصوص تأکید بر اولویت وارادات محصولات غذایی و دارویی؛

ــ بمنظور مقابله با کمبود مالی، به هیچ مقام دولتی از صدر تا ذیل نباید بیش از دستمزد متوسط کارگران حقوق ماهانه پرداخت شود؛

ــ حقوق و مزایای نمایندگان مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورا بطور کامل و یک بار برای همیشه قطع و به بودجۀ دفاعی کشور افزوده شود. زیرا، نمایندگی شغل نیست، حرفه نیست، بلکه ظاهراً داوطلبانه، اما عملاً محصول دسته‌بندی‌های سیاسی و گروه‌های مافیایی قدرت است و در ادامه، در و دروازۀ این مجالس و مجمع را که مصلحت‌ها و مصوباتشان در طول ۴٧ سال، کشور را دچار فجایع اقتصادی- اجتماعی کرده، بکلی بسته شود و بجای آن یک شورای دائمی قانونگذاری ٢٠-٣٠ نفری مرکب از متخصصان امر تشکیل گردد؛

ــ راه ندادن گزارشگران و خبرنگاران رسانه‌های به اصطلاح «معتبر» امپریالیستی- صهیونیستی که تجربه ثابت کرده عموماً همکاران نهادهای جاسوسی کشورهای متخاصم هستند، به داخل کشور. زیرا، دشمن از آن‌ها برای تصحیح خطاها در حملات خود و نقطه‌زنی استفاده‌ می‌کند.

وظایفه میهن‌پرستانهٔ مردمی در پشت جبهه

ــ نخستین و مسئولانه‌ترین وظیفه در کمک به ارتش و سپاه اکنون بر دوش آن دسته از شهروندان ایران است که در پشت جبهه باقی مانده‌اند. نیازی به ذکر جزئیات مشخص کارهای آنان نیست. تنها می‌توان گفت هر خسارتی، ولو در ظاهر بسیار کوچک که به دشمن وارد شود، روز اعلام شکست او را نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین، امواج گستردهٔ گردهمایی‌های مردمی در میادین و خیابان‌ها برای دفاع مواضع آذرخش‌گونۀ رهبری و مدافعان میهن باید همچنان با شور و اشتیاق ادامه یابد تا موش‌های ستون پنجم فرصت و جرأت سر بیرون آوردن از سوراخ‌های خود نداشته باشند؛

ــ تشکیل گروه‌های داوطلب محلی در روستا‌ها، آبادی‌ها، قصبات، محلات شهرها برای نگهبانی و جلوگیری از کوچک‌ترین تحرک ستون پنجم دشمن ضروری است. فرمانده آن‌ها طبعاً باید رهبری امور نظامی محل را نیز بر عهده داشته باشد. نتایج فعالیت این دسته‌ها زمانی بسیار اثرگذار خواهد بود که با فرماندهی واحدهای نظامی و انتظامی ارتباط مستحکم‌تر داشته باشند؛

ــ در روند دفاع از کشور برای دریافت کمک‌های داوطلبانه صندوق حمایت از ارتش و سپاه ایجاد شود و وجوه اهدایی توده‌ها برای تأمین معیشت خانواده‌های آن‌ها، ساخت تجهیزات نظامی و بازسازی مناطق ویران شده در اثر حملات دشمن اختصاص یابد؛

ــ یکی دیگر از وظایف مهم گروه‌های داوطلب محلی، تشکیل دسته‌های امداد و نجات برای آواربرداری، نجات آسیب‌دیدگان در اثر حملات و جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی است؛

ــ شهروندان ایران، بخصوص ساکنان مناطق نزدیک به مرزها وظایف بسیار حساس و مهمی بر عهده دارند. هر فرد باید خود را همچون یک سرباز ارتش، یک سپاهی مدافع سرزمین مادری بداند و بر همین اساس عمل کند؛

ــ اکنون بیش از هر زمان دیگری هوشیاری چندبرابری لازم است تا هیچ تحرک مشکوکی از نظر دور نماند؛ در هر صورت، هر فرد تازه و ناشناس برای مردم محلی باید زیر نظر و مورد بررسی قرار گیرد؛

ــ وظیفهٔ همۀ ما ایرانیان این است که چنان کنیم که خاک ایران تروریست‌های مهاجم را چنان بسوزاند و جزغاله کند که دیگر فکر حمله به کشور ما را برای همیشه از مخیلۀ خود بیرون کنند. و این، به نظر من، بهترین کمکی است که میهن‌دوستان ایران می‌توانند به ارتش و سپاه در مبارزه‌شان با دشمنان میهن ارائه دهند؛

ــ طبقۀ کارگر، اعم از یدی و فکری، مولدان تمام نیازمندی‌های مادی و معنی زندگی اجتماعی، در کارخانه‌ها و سایر مؤسسات تولیدی و فکری، بویژه، در شرکت‌های تولید محصولات غذایی، کار و فعالیت‌های خود را دو چندان کنند و حتی با الهام از «شنبه‌کاری‌های رایگان» کارگران اتحاد شوروی در زمان جنگ کبیر میهنی (جنگ جهانی دوم) سطح تولید را به حداکثر برسانند؛

ــ و بالاخره، از درگیرشدن در هر گونه بحث‌های تفرقه‌افکنانۀ نامربوط به شرایط جنگی، چه در سطح دولتی و چه در سطح مردمی، باید اجتناب شود.

پیروز باد رزم دلاورانۀ میهن‌دوستان در جبهۀ و پشت جبهه!

٧ فروردین- حمل ١۴٠۵