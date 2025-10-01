هموطن، آزرده نه شو!

هموطن، آزرده نه شو!

رژیم فعلی در وجود حاکمیت طالبان با همه قید و بستش در مورد تعلیم و تحصیل و کار زنان شایسته و زیبندۀ تو است و باید از ته دل از آن راضی و با جان و مال از آن حراست و پشتیبانی کنی.

چرا ؟

مگر خواست همه برپایی همین گونه نظام و دولت نه بود؟

مگر همۀ شما امان‌الله خان را که برای اعمار افغانستان مدرن تلاش را آغاز نمود و بصراحت اعلان کرد که یگانه راه آبادی وطن ساختن مکاتب و با سواد شدن مردم و آگاه شدن از آخرین تحولات علم و تخنیک است، کافر و ملحد ندانستید؟

مگر همۀ شما از ملای لنگ و بچه سقا حمایت نکردید؟

مگر همین شما نبودید که هر اقدام و قدم جمهوری دموکراتیک را تخریب نکردید و آنرا ضد اسلامی ندانیستید؟

مگر همه شما برای آنهای که پل و پلچک، سرک و مکتب را تخریب میکردند نان و پناهگاه مهیا نمی ساختید؟

مگر هر تروریست معلم و داکتر و انجنیر از نظر شما قهرمان آزادی و شجاعت نبود؟

مگر شماری زیادی از شما خاک پای و لعاب دهن پیر و پیشوا را نسبت به داکتر و دوا شفا بخش نمی دانستید؟

مگر حرمت پیر و سید و آخوند و ملا و مولوی و حضرت نزد شما بیشتر از معلم، انجنیر و داکتر نبود؟

پس شکرگزار همین رژیم طالب باشید که همه آن خواستهای اسلامی و شرعی شما را تأمین نموده و در آخرین اقدام “اسلامی و شرعی” با قطع انترنیت، شرایط ۱۴۰۰ سال قبل را برای شما فراهم نموده است؛ مناسب حال و احوال شماست و با دوزخ ساختن این دنیای فانی، جنت فردوس ابدی را در جهان باقی برای شما تضمین نموده است.

