هفت پاچا منتشر شد

زنان وجهاد سیاسی علیه ظلم واستبداد

مقدمه  از دید قرآن کریم وسنت نبوی ، زنان دارای شآن…

خیزش زنان هرات؛ آزمون مردانگی فراقومی  و تجلی همبستگی ملی

نویسنده: مهرالدین مشید هتک حرمت به زنان هرات؛ پرده از سیمای…

         چه باید کرد 

چه  با ید  کرد  ها  بسیا  ر گشته  از ینکه  راه …

باسط محمد غریب

آقای "باسط محمد غریب" (به کُردی: باست حەمە غەریب) شاعر…

طالبان نماد خشونت، تبعیض و سرکوب علیه زنان و دختران

شباهنگ راد یکی از مهم‌ترین روایت‌ها در تبیین پدیدهٔ طالبان این…

دیار حلبچه‌ای

شاعر کُرد زبان "دیار حلبچه‌ای" (به کُردی: دیار هه‌له‌بجه‌یی) با…

ایدئولوژی ستیزان؛ خود ایدئولوژی گرایند

ideologie . آرام بختیاری ایدئولوژی انسانی؛ ضروری، مفید و رهایی بخش است.  ایدئولوژی؛…

 پری قره‌داغی

بانو "پری قره‌داغی" (به کُردی: پەری قەرەداخی) شاعر معاصر کُرد،…

از صنف درس تا پشت فرمان؛ روایت یک نسل

نویسنده: مهرالدین مشید آینه غربت؛ روایت زندگی یک نسل در یک…

جبار صابر

استاد "جبار صابر" (به کُردی: جەبار سابیر) شاعر معاصر کُردزبان…

بیاد دنیای امن و آزاد

رسول پویان نفت و گاز اول فروغ منزل و کاشانه شد بعد…

اهمیت ژئوپولتیک و ژیواکونومیک دهلیز واخان؛

پاکستان در اندیشه کنترول کامل این دهلیزحیاتی: کریدور واخان (Wakhan Corridor)،…

ډرونونه، سیم‌کارتونه او ټکنالوژیک جنګ

ليکنه: حميدالله بسيا په اوسنۍ نړۍ کې د جګړو بڼه تر…

طالبان و بازی‌های پنهان؛ از فرافکنی سیاسی تا مهندسی استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان و نبرد روایت ها؛ بازی های سیاسی…

مپیندارید یاران!

امین الله مفکرامینی  2026-02-06! مپنــــدارید یـاران که من دیوانــــــه ام زخودغافل وبــا خلق…

دورنمای پایان نزاع‌های گروهی و قومی در افغانستان؛ فرصت‌ها و…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در بیش از دو سدهٔ اخیر، افزون…

توافقنامه همکاری نظامی روسیه و افغانستان

ضرورت دوجانبه و برمبنای منافع طرفین : منافع روسیه ؛ افغانستان با…

بازخوانی تحولات افغانستان؛ از بن بست سیاسی تا تحول اجتماعی

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در آستانهٔ دگرگونی؛ از متن استبداد تا…

چگونگی آبیاری  زمین های زراعتی

نوشته کریم پوپل مورخ ۲۲ می ۲۰۲۶ آبیاری عملیه رساندن مقادیر کنترل…

پیاوړی لیکوال، تکړه شاعر

له ښاغلي ډاکټر طارق رشاد سره چې د علم، ادب…

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هفت پاچا منتشر شد

کتاب «هفت پاچا» مجموعه‌ی گردآوری و ترجمه شده‌ی آقایان، دکتر “احمد کنجوری”، “سید مصطفی ساداتی” و “روح‌الله سیف”، به زبان لَکی و برگردان فارسی منتشر شد.

کتاب ‏«هفت پاچا» دربردارند‌ه‌ی هفت افسانه‌ی پرمحتوا و گیرا از افسانه‌های فراوانی است، که درازانای تاریخ و حتی پیشاتاریخ را سینه‌ به سینه پیموده‌اند تا به ما رسیده‌اند. 

این اثر، نخستین مجموعه افسانه‌ای است که به زبان لَکی نوشته شده است. در بخش دوم کتاب نیز برگردان فارسی این افسانه‌ها گنجانده شده است.

این کتاب توسط نشر قریحه دلفان، در هزار نسخه و شماره شابک ۴-۱-۹۲۳۸۷-۶۲۲-۹۷۸ چاپ و منتشر شده است.

آقای “روح‌الله سیف” صفحه‌آرا، خانم‌ “سیده زهرا حسینی” طراح جلد و بانو “نرجس محمدی” نیز تصویرگر این کتاب ارزشمند هستند.

دومین مجموعه شعر شاعر بروجردی، منتشر شد

کتاب “زمستان با گلوله می‌آید” مجموعه اشعار خانم “فرانک لری” شاعر و نویسنده‌ی بروجردی چاپ و منتشر شد.

این کتاب که با ویراستاری آقای “داوود سوران” همراه بوده، توسط انتشارات داروگ در ۶۲ صفحه و ۳۰۰ نسخه چاپ و منتشر و در بازار کتاب عرضه شده است.

در شعری از این مجموعه می‌خوانیم:

تابستان با تیر می‌آید

زمستان با گلوله

چه خوب یادمان دادند

آماده‌باش را

فصل‌ها…

به گزارش پایگاه خبری رهایی، خانم “فرانک لری” زاده‌ی سال ۱۳۵۸ خورشیدی، در بروجرد است. وی از دوران نوجوانی به سرودن شعر روی آورده است و در انجمن‌های شعر و ادب بروجرد حضوری فعال دارد.

کتاب “آن سوی مرز دلتنگی” دیگر اثر خانم لری است، که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.

✍ #زانا_کوردستانی 

نوزدهمین کتاب ایرج عبادی منتشر شد

استاد «ایرج عبادی»، شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار سنندجی، نوزدهمین کتاب خود را که رمانی به نام «آتش در آغوش عزیز» است، به زبان کردی برای علاقه‌مندان به ادبیات و فرهنگ زبان کردی منتشر کرد.

استاد عبادی در این رمان، که توسط انتشارات شوگار چاپ و منتشر شده است، با استفاده از تکنیک‌های پویا و نوآورانه، به زیبایی از جنبه‌هایی از رمانتیسم، سورئالیسم، پیچیدگی‌های جامعه و تقابل قوانین ویرانگر خانوادگی با مبارزات زنان سخن می‌گوید.

همانند بسیاری از آثار زیبای این قلم، «احساس عشق» تنها راه مهربانی و راه حل شروریت‌ها و مقاصد ناخوشایند جامعه در سرتاسر این رمان است.

فقر، نرخ بیکاری و تنهایی که بر اثر اقدامات ظالمانِ شخصیت‌های رمان ایجاد شده، در زیر سایه رهبری قهرمانان داستان که سرشار از خاطرات شادی‌ها و غم‌های دوران زندگی انسان هستند، بسیار ملموس و برجسته است.

شکست‌ها، ناکامی‌ها و در نهایت موفقیت‌های «آگِر» در آغوش عشق «آریز و اسپک» — که نماد آزادی و قدرت و شورش به سوی آتشفشان‌های کردستان هستند — از قله‌های کوه‌ها در نزدیکی شهر به سمت جزیره‌های ناشناخته روایت می‌شود.

یکی از سبک‌های نویسندگی استاد عبادی در این رمان این است که سه نفر در حال نوشتن وقایع یک رمان هستند، هر کدام با دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت خود، بدون اینکه هیچ‌کدام از آن‌ها از این احساس زیبای دیگری باخبر باشد.

✍ #زانا_کوردستانی

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