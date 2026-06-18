هفت پاچا منتشر شد
کتاب «هفت پاچا» مجموعهی گردآوری و ترجمه شدهی آقایان، دکتر “احمد کنجوری”، “سید مصطفی ساداتی” و “روحالله سیف”، به زبان لَکی و برگردان فارسی منتشر شد.
کتاب «هفت پاچا» دربردارندهی هفت افسانهی پرمحتوا و گیرا از افسانههای فراوانی است، که درازانای تاریخ و حتی پیشاتاریخ را سینه به سینه پیمودهاند تا به ما رسیدهاند.
این اثر، نخستین مجموعه افسانهای است که به زبان لَکی نوشته شده است. در بخش دوم کتاب نیز برگردان فارسی این افسانهها گنجانده شده است.
این کتاب توسط نشر قریحه دلفان، در هزار نسخه و شماره شابک ۴-۱-۹۲۳۸۷-۶۲۲-۹۷۸ چاپ و منتشر شده است.
آقای “روحالله سیف” صفحهآرا، خانم “سیده زهرا حسینی” طراح جلد و بانو “نرجس محمدی” نیز تصویرگر این کتاب ارزشمند هستند.
دومین مجموعه شعر شاعر بروجردی، منتشر شد
کتاب “زمستان با گلوله میآید” مجموعه اشعار خانم “فرانک لری” شاعر و نویسندهی بروجردی چاپ و منتشر شد.
این کتاب که با ویراستاری آقای “داوود سوران” همراه بوده، توسط انتشارات داروگ در ۶۲ صفحه و ۳۰۰ نسخه چاپ و منتشر و در بازار کتاب عرضه شده است.
در شعری از این مجموعه میخوانیم:
تابستان با تیر میآید
زمستان با گلوله
چه خوب یادمان دادند
آمادهباش را
فصلها…
به گزارش پایگاه خبری رهایی، خانم “فرانک لری” زادهی سال ۱۳۵۸ خورشیدی، در بروجرد است. وی از دوران نوجوانی به سرودن شعر روی آورده است و در انجمنهای شعر و ادب بروجرد حضوری فعال دارد.
کتاب “آن سوی مرز دلتنگی” دیگر اثر خانم لری است، که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است.
#زانا_کوردستانی
نوزدهمین کتاب ایرج عبادی منتشر شد
استاد «ایرج عبادی»، شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامهنگار سنندجی، نوزدهمین کتاب خود را که رمانی به نام «آتش در آغوش عزیز» است، به زبان کردی برای علاقهمندان به ادبیات و فرهنگ زبان کردی منتشر کرد.
استاد عبادی در این رمان، که توسط انتشارات شوگار چاپ و منتشر شده است، با استفاده از تکنیکهای پویا و نوآورانه، به زیبایی از جنبههایی از رمانتیسم، سورئالیسم، پیچیدگیهای جامعه و تقابل قوانین ویرانگر خانوادگی با مبارزات زنان سخن میگوید.
همانند بسیاری از آثار زیبای این قلم، «احساس عشق» تنها راه مهربانی و راه حل شروریتها و مقاصد ناخوشایند جامعه در سرتاسر این رمان است.
فقر، نرخ بیکاری و تنهایی که بر اثر اقدامات ظالمانِ شخصیتهای رمان ایجاد شده، در زیر سایه رهبری قهرمانان داستان که سرشار از خاطرات شادیها و غمهای دوران زندگی انسان هستند، بسیار ملموس و برجسته است.
شکستها، ناکامیها و در نهایت موفقیتهای «آگِر» در آغوش عشق «آریز و اسپک» — که نماد آزادی و قدرت و شورش به سوی آتشفشانهای کردستان هستند — از قلههای کوهها در نزدیکی شهر به سمت جزیرههای ناشناخته روایت میشود.
یکی از سبکهای نویسندگی استاد عبادی در این رمان این است که سه نفر در حال نوشتن وقایع یک رمان هستند، هر کدام با دیدگاهها و نظرات متفاوت خود، بدون اینکه هیچکدام از آنها از این احساس زیبای دیگری باخبر باشد.
#زانا_کوردستانی