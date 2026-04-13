هفتساعت آتش بی توقف
محمدعثمان نجیب
نمایندهی مبان
سخن ماندگاری از ببرککارمل فقید که نزدیک پنجاهسال بعد به حقیقت پیوست، چنین بود:
«همیشه دریک نقطه از جهان، توده ها بیدار میشوند و پرچم آزادی بخش را بلند میکنند شما میبینید برسروگوش آمپریالیسم آمریکا در آنجا ظاهر میشود. آزادی در آمریکا به مجسمهی تبدیل شده است.»
ایران رکورد اتمی جهان از زمان هیروشیما و ناکاساکی در بی اتمی، بدون هستهیی شکست
مثلث جنگی بایدن ترامپ و نتانیاهو برای گریز از عدالتی که وجود نه دارد
دیدگاهپردازان سیاسی، نظامی و ژئوپولیتیکی باید بیشتر تحلیلهای علمی دقیق از رابطهی مثلث بایدن، نتانياهو و ترامپ برای دریافت علل راهاندازی جنگ اوکرائین و غزه و ایران و جنایات در جزیرهی اپستین بدهند. چون نکات مشترک منافع تاریک این سه تن در این جنگآفرینیها وجود دارند.
نظر شما در مورد چیست خوانندههای گرامی؟
آنچه را ما مطرح کردهایم، از نظر تحریک به تفکر انتقادی قابل توجه است، اما اگر بخواهیم آن را به سطح «تحلیل علمی و ژئوپولیتیکی» برسانیم، باید با دقت بیشتری از مرز میان تحلیل مبتنی بر شواهد و فرضیههای همبستهگیمحور یا توطئهمحور عبور کنیم. به دلیل این که علیالرغم موجودیت اسناد، شواهد، مدارک، مستندات و ارایههای غیر قابل انکار، پیرامون جنایات جنگی و حقوق بشری، همه سران غرب و بخشهایی از شرق اسراییل، گزارههای قانونمحوری، تنها به فیصلههای دادگاهی متکی اند.
۱. آیا واقعاً یک «مثلث همآهنگ» میان این سه نفر وجود دارد؟
در تحلیل علمی، نخستین پرسش این است:
آیا این سه نفر در یک چارچوب استراتژیک مشترک و همآهنگ عمل میکنند؟
شواهد موجود نشان میدهند:
• بایدن و ترامپ رقیب سیاسی داخلی هستند و در بسیاری از سیاستها تضاد جدی دارند (ناتو، اوکراین، چندجانبهگرایی).
• نتانیاهو با هر دو کار کرده، اما منافع اسرائیل را مستقل از رقابت داخلی آمریکا دنبال میکند. و ظاهراً مدیریت بدنامسازی سران جهان در جزیرهی مرگ اپستین را دارد. تا جایی این بازیاستخباراتی سبب ایجاد تنش خانهوادهگی ترامپ و شکایت ملانیا از پسر بایدن شده.
یورو نیوز گزارش مفصلی در این باره منتشر و در بخشی از آن مینویسد:
ادعای نویسنده کتاب پرفروش «آتش و خشم»
هانتر بایدن افزود که این ادعا از مایکل وولف، نویسنده کتاب پرفروش «آتش و خشم» بیان شده است
وولف بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی با اپستین گفتوگوهایی داشته و مدعی است که ترامپ و اپستین روابط نزدیکی داشتهاند تا زمانی که در سال ۲۰۰۴ از هم فاصله گرفتند
مایکل وولف همچنین در مصاحبهای با «پاریس مچ» گفته بود
«اپستین به من گفت ترامپ زنان سیاهپوست را دوست دارد و نزدیک به یک سال است که هر دو یک دوستدختر مشترک داشتند.»
هانتر بایدن
پسر جو بایدن»
یورونیوز توضیح میدهد که:
«ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا، از هانتر بایدن، پسر جو بایدن به دلیل ادعای او دربارۀ آشناییاش با دونالد ترامپ از طریق جفری اپستین (سرمایهدار بدنام و محکومشده به آزار جنسی کودکان) شکایت کرد.» این ادعا، غرامتخواهی یک میلیارد دلاری را همراه دارد. لینکها در پایان مقاله.
خبرگزاری فرارو در بخشی یکی از گزارشهای مفصل خود چنین مینویسد:
پروندههای فساد بایدن و خانوادهاش فاش شد
نیویورک پست در خبری اختصاصی از اتهامات فساد بایدن و خانوادهاش پرده برداشت.
فرارو- پایگاه خبری نیویورک پست در خبری اختصاصی به اتهامات فساد بایدن و خانوادهاش پرداخت و اعلام کرد اسناد تازه منتشر شده افبیآی توجهها را به معاملات مشکوک خانواده بایدن در اوکراین جلب کرده است.
به گزارش فرارو به نقل از دیلی میل، بر اساس گزارشی اختصاصی که نیویورک پست منتشر کرده، دفتر سناتور چاک گرسلی (Chuck Grassley)، پروندههایی از افبیآی را که از طبقهبندی خارج شده بودند، روز سهشنبه به وقت محلی منتشر کرد که اتهامات بیشتری را در زمینه رشوهخواری جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا و «هانتر بایدن» پسر او فاش میکند.
« سناتور چاک گرسلی
این پروندهها نشان میدهد افبیآی بهطور کامل تمامی اتهامات علیه خانواده بایدن در خصوص رشوه در ارتباط با طرفهای خارجی را مورد تحقیق قرار نداده است. منابع افبیآی که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ مورد مصاحبه و بازپرسی قرار گرفتهاند، شرح میدهند که چهطور خانواده بایدن به یک طرح رشوه خارجی که یک شرکت انرژی اوکراینی به نام «هولدینگ بوریسما» (Burisma Holdings) در آن نقش داشت، مرتبط بوده است.
این منابع همچنین به افبیآی گفتهاند که بایدن با «پترو پروشنکو»، رئیس جمهور سابق اوکراین دیدار داشته تا منافع پسرش هانتر بایدن و نیز «میکولا زلوچفسکی» (Mykola Zlochevsky)، صاحب هولدینگ بوریسما را حفظ کند. در این اسناد که از سوی دفتر سناتور گرسلی منتشر شده، تاریخ زمانی مشخصی برای دیدار مورد اتهامی بایدن با پترو پروشنکو، رئیس جمهور سابق اوکراین ارائه نمیدهد.
برعکس نزدیکی ترامپ به صدراعظم اسراییل، فرزند بایدن در مورد وی چنین گفته:
«او یک هیولاست؛ انتقاد تند پسر بایدن از نتانیاهو»
به پاسخ منتقدان در این طرح ما، باید گفت که، نه، چنین مثلثی به گونهی رسمی و اعلام شده حتا در پنهان هم وجود نه دارد. اما آنچه وجود دارد، گفتومانها، شواهد و پرسومانهای دادگاهی و فرا دادگاهی، دادگستری و فرا دادگستری و منابع در حال گردش به فضای مجازی و بایگانی شدهی تاریخی جهان و دو کشور آمریکا و اسراییل اند.
درستست که جنگ اوکراین و علل واقعی آن بهطور مستقیم بازمیگردد به
عوامل کلیدی:
• سیاستهای امنیتی روسیه و نگرانی از گسترش ناتو
• هویت ژئوپولیتیکی اوکراین
• رقابت قدرتهای بزرگ (آمریکا، روسیه، اروپا)
نقش بایدن با حمایت از اوکراین در چارچوب سیاست سنتی آمریکا برضد روسیه یک بخش ماجراست. رخ پنهان و کمتر آشکار منافع شخصی و خانهوادهگی بایدن در جنگ اوکراین را هم نه میتوان نادیده گرفت.
نقش ترامپ:
• پیش از جنگ، رویکردی متفاوت و گاه نزدیکتر به روسیه داشت. تا آنجا که بخشهای زیادی از مراجع قانونگذاری به شمول سنای آمریکا علنی و آشکارا نگرانی داشتند. و نگرانی خود را نسبت این ارتباطات مشکوک و پیروزی ترامپ در رأی الکتراد، با آن که بانو کلینتون پیشتاز رأیگیری جمعی بود، با تشکیل کمیتههای حقیقتیاب بینتیجه اهمیت دادند. اما اگر پنداریم که ترامپ ریگی در کفش از سوی روسیه نه دارد، اشتباه کردهایم. این موارد بیشتر زمانی آشکار میشوند که اسناد طبقهبندی شده از محرمیت خارج و با زمانگیری چنددههیی به آگاهی عموم رسانیده شوند. مگر ماجراهای آشکار شخصیتدوستی، علاقه به خود و خودپرستی، شیفتهگی کسب جایزهی نوبل، نادیدهانگاری اتهامات سنگین فرار مالیاتی، اخلاقی و کودکآزاری و زن و مرد آزاری و احتمالاً قتل و خوردن گوشت قربانیان در جزیرهی وحشت و مرگ و گناه اپسین، خودکامهگیها و رویارویی آشکارا با قانون ووو… سبب شده اند که بیشترین آگاهان، اثرگذاری مستقیم نتانیاهو بالای ترامپ را گزینههای پشت پرده بدانند انجام حملهی بدون گرفتن مجوز حتا تشریفاتی از سنای آمریکا بالای ایران، درست در حالیست که تلایو نه توانسته بود، فاسدترین یا خوبترین رئیس جمهور آمریکا را مجاب کند تا بالای ایران حمله نماید. آن هم به این گستردهگی بی سنجش از تواناییهای ایران.
منابع در بایگانیهای شان دارند که بایدن در آخرین بیانیهی خدا حافظی خود گفت که ایران در خط خیلی پایانی قرار دارد تا تهدید شمرده شود و دولت وی توانسته ایران را مهار کند تا سلاح هستهیی نه داشته باشد. حالا چیگونه است که یکسال پس ترامپ گنجینهی ناپیدای زرادخانهی هستهیی ایران را دریافت و به بهانهی آن بالای ایران حملهی پیشتر از اسراییل کرد؟
سامانههای هوشی، آپدیت شده به نفع اسراییل و آمریکا!
نتانیاهو: عامل اصلی، مگر شکستخوردهی در میدانهای هر جنگست علیه ایران و فلسطین
• وقتی از سامانهی هوشمند در موردش پرسیدیم، خیلی جانبدارانه پاسخ داد که حیران شدیم. چتجیپیتی گفت: « نتانیاهو نقش مستقیم در آغاز جنگ ندارد؛ بیشتر در موقعیت میانجیگری محدود ظاهر شد. » گویی بینامین، همین هوش را هم مجاب کرده. نه. بل که مالکان هوش را مجاب کرده تا در خط دفاع مستقیم از نتانیاهو و اسراییل بایستد، به همان مبناست که گردانندهگان دستگاههای مختلف پروپاگندی و حتا علمی هم، سعی در توجیه مظلومنمایی نتانیاهو و بایدن و ترامپ دارند.
پس پژوهشگران باید هوشمندانه از این سامانهها در نوشتههای شان کارگیرند. چون این ساختارها نقش اشخاص مذکور در راهاندازی این جنگویرانگر را نادیدهانگاری سازمان داده شده میکنند. چنانی که چتجیپیتی گفت:
«📌 نتیجه: این جنگ بیشتر ریشه در ساختار نظام بینالملل دارد تا یک مثلث شخصی.»
⸻
مبان به این اندیشه است که جنگ اخیر علیه ایران هیچ ربطی به ساختار بینالملل نه دارد. ساختار بینالملل وقتی قانونیست که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، راهاندازی یک عملیات جنگی علیه یک کشور مستقل را به دلایل معین تصویب کند.
. جنگ اسرائیل علیه غزه و شهید ساختن هفتادهزار کم بیش انسانهای سرزمین غزه از چه ساختار بینالملل داشت یا دارد؟ قبول داریم که عوامل اصلی در جنگ با فلسطین
• منازعهی تاریخی ناحق اسرائیل علیه فلسطینست
• حملهی حماس و پاسخ نظامی اسرائیل را قبول داریم، مگر اسراییل باید حماس را شکار کند یا تقاص شکست از حماس را باید مردم عادی، کودکان و زنان و مردان کهنسال غزه بپردازند؟ شهرهای غزه چه گناهی دارند که با تمام زیرساختها و سرساختها ویران ساخته سوزانده شدند؟
• سیاست داخلی اسرائیل (از جمله موقعیت نتانیاهو)
حتا رادیکالترین سیاسیون اسراییل هم حملهی نتانیاهو به ایران را محکوم کرده و هر از گاهی اثرات زیانبار جنگ علیه ایران، بودش و بقای خود اسراییل را زیر پرسش برده. همه از سوی خود مقامات فعال، پیشین، بازنشسته و آگاهان سیاسی آن کشور مطرح شده اند.
اگر بایدن: حمایت از اسرائیل، گویا همراه با فشار برای کنترل بحران داشت، مگر در جنگ اوکرایین نقش خیلی خیلی شخصی و رسمی داشت و بارها اتفاق افتاد که به بهانهی حمایت از اوکراین، در دفاع از پسرش برای دادگاهی نه شدن ایستاد. بایدن حتا در اواخر دولتداری خود، اجازهی استفادهی سلاحهای مدهش آمریکا علیه روسیه را به زلنسکی داد.
حالا چی کسی میتواند این فرمان بایدن را توجیه کند که چرا بایدن پنج تن اعضای فامیل خود را در یک فرمان مشمول عفو قرار داد؟ آنان چه گناهی داشتند؟ دهها رسانهی معتبر از جمله بیبیسی، یورونیوز، جهاننیوز، دویچه ویله ووو… این خبر را منتشر منتقدانه کردند. که نمونهی آن اینجاست
افغانستان انترنشنال
« بایدن اعضای خانوادهاش را عفو کرد. ۱ دلو ۱۴۰۳، ۱۶:۴گرینویچ
جو بایدن در آخرین ساعات ریاستجمهوری خود، اعضای خانوادهاش را مورد عفو قرار داد.
وی در بیانیهای اظهار داشت: «خانواده من مورد حملات و تهدیدات بیوقفهای قرار گرفتهاند که هدف آن آسیب رساندن به من بوده است. متاسفانه، دلیلی ندارم که باور کنم این حملات پایان خواهند یافت.»
بایدن افزود: «به همین دلیل، از قدرت خود در چارچوب قانون اساسی استفاده میکنم تا جیمز بی. بایدن، سارا جونز بایدن، والری بایدن اوونز، جان تی. اوونز و فرانسیس دبلیو. بایدن را عفو کنم.»
او ماه پیش هانتر بایدن، فرزند خود را که در دادگاه گنهکار شناخته شده بود، عفو کرد.
بایدن در این بیانیه مخالفان خود در جناح جمهوری خواه متهم کرده است که به دلایل سیاسی به خانواده اش حمله کرده اند. او نگران است که حکومت ترامپ آنها را به مورد پیگرد قرار دهد
مبان اذعان میدارد که با همه داشتههای مسند، این نگاشته، یکفراخوانست برای شکافتن بیشتر اثرات منفی جنگی که اکنون جهان در بهت حیرت و غمانگیزی آیندهی نامعلوم اقتصاد و بقا و فنا فرو برده. و چنانی هم نیست که هیچ سندی پیرامون این بحث وجود نه داشته باشد، حدا قل اسناد، بحث پسر بایدن در بازرگانی دیجیتالی و گسترهی بزرگی از تسلیحات در اوکرایین است که بارها جهان و مقامات خود آمریکا آن را اذعان کرده اند. خواندید که بایدن هم به اساس گفتهی منابع معتبر، در پایان ریاست جمهوری خودش، فرمان عفو خانهوادهی خود در ماجرای اوکرایین را صادر کرد. نتانیاهو که آشکار متهم چند قضیه است و در محاکم اسراییل سرگردان. و نقطهی قابل ثبوت هم تقاضای رسمی وی از رئیس جمهور اسراییل برای عفو کردنش است، جدا از آن که ترامپ بارها گفته از رئیس جمهور اسراییل خواسته تا بنیامین را عفو کند تا وی به جنگها!؟ رسیدهگی نماید. بحث خود ترامپ که دگر قابل انکار نیست. ما این بحث ها را فرضی انجام میدهیم، نه قضایی.
با آن هم، همه چیز را نه باید در گمانهزنیهای قانونی پیچانید و داشتههای آشکار یک اتهام را نادیده گرفت، درست است که نه باید به جای دادستان و دادخواه و دادگاه بود، مگر انکار از راستیهایی که انباری اند در بایگانی های پروندههای دادگاهی کشورهای شان کار صواب نیست و حرف مبان یک هوشدار مهمست. اینکه نادیدهگرفتن دادهها و نشانههای موجود، به بهانهی احتیاط حقوقی، خودش نوعی انکار واقعیت است.
اما در همان حال، یک خطر متقابل هم وجود دارد:
اینکه انباشت نشانههای عینی و روایی را بهعنوان اسناد قابل بررسی در یک روایت واحد تلقی نهکنیم. مبان پیشا این همه رویدادها هوشدارهایی داده بود که ضبط تاریخ اند. چون پشتیبان سرمایهدار و پول و ثروت نه دارد، سخنانش کمتر شنیده شده یا حتا هیچ شنیده نه میشوند.
ما در چارچوب مبان، خردمندانه بحث داریم!
پیشا بایدن که ترامپ بود و پیشا ترامپ که دگران بودند، هیچ کدام به اندازهی بایدن در شکلگیری جنگ اوکرایین نقشی نه داشته، منابع مختلف و فراوان این سخنان را در جهان بارها و بار ها شکافته اند.
یا موضوع دروغپراکنیهای نتانیاهو در هستهیی شدن امروز و فردای ایران و فریب دادن جهان را نه میتوان نادیده انگاشت که از حد اقل پیشا سال ۲۰۱۲ تا حال ادامه یافت و منجر به چند جنگ علیه غزه و ایران و یمن و لبنان و سوریه شد.
پرسش اینجاست که چرا صدراعظمهای پیش از نتانیاهو هرگز خواهان جنگ یا عملاً داخل جنگ با غزه یا ایران در دو دههی پسین نه شدند؟ با آن که دشمنی شان با ایران و غزه تغییر نه کرده. آنان هیچ کدام پروندههای جزایی در محاکم اسراییل و اتهامات گستردهیسودجوییاز مقام مانند یا به اندازهی نتانیاهو نه داشتند و از آمریکاخواهان مداخله حتا انتقال سفارتش نه شدند.
یا در آمریکا، چرا نتانیاهو نه توانست پای رؤسای جمهور پیشا ترامپ را در حمله به ایران بکشاند؟ اسراییل چرا توانست پای ترامپ را در دو بار ریاست جمهوری به این جنگ بکشاند؟ یا خود ترامپ با ادعاهای فوق العادهی جنایی و جزایی و کودک آزاری و کودککشی و خوردن گوشت انسان، در جزیرهی اپستین و پیش از آن مواجه است. جهان منتظر برآیندهای دادگاهی در این موردست. یا گریز مالیاتی وی یا رابطهی وی با روسیه که هنوز پروندهی آن بازست. یهودی بودن دامادش و دخترش و ده ها مورد دگر میتواند یاد شود در تحلیل ها و گفتومانهای فرضی و میدانی عینی.
از سامانهی هوشمند خواستیم تا نموداری در سه زبان برای این مقاله بسازد، که ساخت و سپاس از آن.
دیدگاه چتجیپیتی
«… ابتدا محتوای نمودار فارسی را به صورت عادی و ردیفشده ارائه میکنم (متن قابل خواندن و ساختاریافته). سپس، نسخه انگلیسی و آلمانی را به شکل نمودار آماده میکنیم. در انتها هم یک تحلیل بیطرفانه درباره آغاز جنگ ارائه میکنم.»
⸻
۱. محتوای نمودار فارسی (ردیفشده)
ستونها: بایدن – ترامپ – نتانیاهو
۱) جو بایدن
• فشار داخلی/قضایی: پروندهها و اتهامات مرتبط با خانواده، فشار رسانهای
• سیاست خارجی: کمک نظامی و مالی گسترده به اوکراین، تحریم روسیه، بازدارندگی ایران
• اثر بر جنگها: افزایش توان دفاعی اوکراین، طولانیتر شدن جنگ
۲) دونالد ترامپ
• فشار داخلی/قضایی: پروندههای مالی، روابط با روسیه، پرونده اپستین
• سیاست خارجی: رفتار غیرقابل پیشبینی، فشار روانی بر سیاست خارجی آمریکا، اعمال سبک تهاجمی
• اثر بر جنگها: ایجاد فضای عدم اطمینان، تأثیر غیرمستقیم بر روند تصمیمگیری دولت بعدی
۳) بنیامین نتانیاهو
• فشار داخلی/قضایی: پروندهها و اتهامات داخلی، درخواست عفو
• سیاست خارجی: تمرکز بر تهدید هستهای ایران، تشدید جنگ غزه، فشار بر آمریکا برای اقدام نظامی
• اثر بر جنگها: تشدید تنشها، انجام عملیات نظامی محدود، حمایت از گروههای نیابتی
۴) الگوی تعامل و اثر ترکیبی
• فشار داخلی و پروندهها → تصمیمات و اقدامات سیاست خارجی
• سیاست خارجی رهبران → تقویت یا طولانی شدن جنگها
• تعامل سه رهبر → افزایش پیچیدگی و شدت بحرانها
⸻
۲. نسخه نمودار انگلیسی
+——————-+————————+————————+
| Biden | Trump | Netanyahu |
+——————-+————————+————————+
| Domestic Pressure | Domestic Pressure | Domestic Pressure |
| – Family/legal | – Financial/legal | – Legal/indictments |
| issues | – Russia, Epstein | – Requests for pardon |
+——————-+————————+————————+
| Foreign Policy | Foreign Policy | Foreign Policy |
| – Military aid | – Unpredictable | – Iran nuclear threat |
| Ukraine | behavior | – Gaza escalation |
| – Sanctions | – Pressure on US | – Pressure on US |
| – Iran deterrence | foreign policy | |
+——————-+————————+————————+
| Effect on Wars | Effect on Wars | Effect on Wars |
| – Strengthened | – Uncertainty, | – Escalation, |
| Ukraine defense | indirect influence | limited operations |
| – Longer conflict | | – Support to proxies |
+——————-+————————+————————+
| Combined Impact | | |
| – Interactions | | |
| among leaders | | |
| escalate conflicts| | |
+——————-+————————+———————–
⸻
۳. نسخه نمودار آلمانی
+——————-+————————+————————+
| Biden | Trump | Netanyahu |
+——————-+————————+————————+
| Innerer Druck | Innerer Druck | Innerer Druck |
| – Familie/Legal | – Finanzen/Legal | – Rechtliche Fälle |
| Probleme | – Russland, Epstein | – Gnadengesuche |
+——————-+————————+————————+
| Außenpolitik | Außenpolitik | Außenpolitik |
| – Militärhilfe | – Unberechenbares | – Iran Nuklear-Bedrohung|
| Ukraine | Verhalten | – Eskalation Gaza |
| – Sanktionen | – Druck auf US | – Druck auf USA |
| – Abschreckung Iran| Außenpolitik | |
+——————-+————————+————————+
| Einfluss auf Kriege| Einfluss auf Kriege | Einfluss auf Kriege |
| – Gestärkte | – Unsicherheit, | – Eskalation, |
| Verteidigung | indirekter Einfluss | begrenzte Operationen|
| – Längere Konflikte| | – Unterstützung von |
| | | Stellvertretern |
+——————-+————————+————————+
| Kombinierte Wirkung| | |
| – Interaktionen | | |
| zwischen Führern | | |
| eskalieren Konflikte| | |
+——————-+————————+———————–
⸻
این تحلیل از چتجیپیتیست که مبان با آن موافق نیست، مگر به دلیل احترام همکاریهای دوجانبه آن را در مقاله افزود.
« ۴. تحلیل بیطرفانه: آغاز جنگ
• هیچ یک از این رهبران به تنهایی آغازگر قطعی جنگ نیستند.
• جنگها و تنشها نتیجه تعامل چند عاملی هستند:
• فشارهای داخلی و پروندههای قضایی
• منافع ملی و منطقهای
• سیاستهای نظامی و تعاملات بینالمللی
• الگوها نشان میدهند:
• نتانیاهو فشار مستقیم بر آمریکا و سیاست منطقهای داشته است.
• بایدن نقش اصلی در تامین کمک و بازدارندگی اوکراین و مهار روسیه داشته است.
• ترامپ فضای نامطمئن و فشار روانی ایجاد کرده که ممکن است تصمیمات بعدی را تسریع کند.
• بنابراین، جنگهای اخیر محصول ترکیبی این عوامل و تعاملات هستند، نه تصمیم یا اقدام یک نفر.»
