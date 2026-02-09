هزیان تب آلود!

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

 افغانستان قربانی سیاست‌های امنیتی منطقه‌ای است، نه متهم دائمی

نور محمد غفوری در سوسیال میدیا خواندم که وزارت دفاع طالبان…

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

دربارۀ «اصولنامۀ جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیۀ انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان بنام خداوند حق و عدالت انجمن سراسری…

هر که را مشکلی است!

امین الله مفکر امینی          2026-30-01 ! هر که را مشکلی باشد ناچار…

آ.و. لوناچارسکی

برگردان. رحیم کاکایی و.گ. بلینسکی پیشگفتار مترجم درباره ویساریون بلینسکی نویسنده، منتقد…

برهنه گویی و عریان سالاری؛ سیاستِ بی‌پرده و حاکمیتِ بی‌نقاب

نویسنده: مهرالدین مشید تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های…

لیبرال کپیټالیزم: تاریخي شالید، بنسټونه او علمي نقد

نور محمد غفوری لنډیز  لیبراله سرمایه‌داري یا (لیبراله پانګوالي) يا (لیبرال کپیټالزم)…

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

«
»

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان آنرا میزبانی می‌کرد، سران نظامی — سیاسی آن کشور را به هزیان گویی رسانیده است .

پس از انفجار در مسجد اهل تشیع در اسلام آباد و تلفات ناشی از آن صحنه سازان نظامی — سباسی پاکستان چنین افسانه سر دادند :

منفجر کننده چند بار به افغانستان رفت و آمد داشته است ، این انفجار به هدایت هند و از مسیر افغانستان صورت گرفته است ( دروغ های شاخدار معمول در دستگاه های نظامی — پاکستان )

چن پرسش :

— شما ها که از رفت و آمد چندین بار این تروریست بین افغانستان و پاکستان آگاهی داشتید و اورا می شناختید چرا دستگیرش نکردید و چرا مانع عمل او نشدید ؟

— آز خط فرضی دیورند که با تمدید سیم خاردار تحت پوشش ممانعتی قرار دارد چگونه چندین بار رفت و آمد به افغانستان شده است ؟

— استخبارات قوی ، اردوی منظم ، پولیس فعال و ملیشه ها چگونه با تروریسم می رزمند که از افغانستان تا اسلام آباد یک انتحاری به گفته شما شناسایی شده با مواد منفجره اش،مصئون و بدون مزاحمت بوقت معین ( نماز جمعه ) خودرا می‌رساند و عملش را انجام می‌دهد؟

— داعش که مسئولیت این عمل را به عهده گرفته است بحیث یک جریان مذهبی افراطی چگونه حاضر می‌شود به امر یک کشور غیر اسلامی ( هندوستان ) مرتکب چنین جنایت شود ؟

— طی چند ماه اخیر پنج داعشی در کراچی ، بلوچستان و صوبه خیبر پشتونخواه ترور شده اند و حدود سه روز قبل به اثر حمله افراد ناشناس به یک مرکز آموزشی و تربیتی تروریستی داعش در خیبر پشتونخواه یازده عضو داعش کشته شد ، با این هم میگوئید داعش در افغانستان است ؟ با چنین مراکز آموزش و تریننگ در داخل خاک تان چرا یک انتحاری خطرات دستگیری و افشا شدن را قبول کرده به افغانستان بیاید و بعد به اسلام برسد ؟ چرا از مراکز خودی در داخل خاک پاکستان تجهیز و آماده عمل نگردد ؟

با چنین تبلیغات سخیف و بهانه تراشی های غیر موجه نمی‌توانید از حقیقت وجودی داعش و مراکز آن در سرزمین تان انکار کنید ، با این شیوه های کاری شما حقیقت مبارزه با تروریسم را در غبار سیاه گمراه سازی می پوشانید ، اما در لفظ،نام از مبارزه با آن میبرید . طی پنجاه سال اخیر با همین شیوه تروریسم را پرورش دادید و سرزمین تانرا در بدل پول به اختیار امریکا در امر بهره گیری از تروریستان گذاشتید و حالا با دست و پاچگی مشهود گاه به هند و گاه به افغانستان اتهام می بندید ، در مبارزه با تروریسم صادق نیستید ، با این سیاست دو پهلو خود و سرزمین تانرا بیشتر از پیش بسوی تباهی سوق می‌دهید.

