هزیان تب آلود!
شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان آنرا میزبانی میکرد، سران نظامی — سیاسی آن کشور را به هزیان گویی رسانیده است .
پس از انفجار در مسجد اهل تشیع در اسلام آباد و تلفات ناشی از آن صحنه سازان نظامی — سباسی پاکستان چنین افسانه سر دادند :
منفجر کننده چند بار به افغانستان رفت و آمد داشته است ، این انفجار به هدایت هند و از مسیر افغانستان صورت گرفته است ( دروغ های شاخدار معمول در دستگاه های نظامی — پاکستان )
چن پرسش :
— شما ها که از رفت و آمد چندین بار این تروریست بین افغانستان و پاکستان آگاهی داشتید و اورا می شناختید چرا دستگیرش نکردید و چرا مانع عمل او نشدید ؟
— آز خط فرضی دیورند که با تمدید سیم خاردار تحت پوشش ممانعتی قرار دارد چگونه چندین بار رفت و آمد به افغانستان شده است ؟
— استخبارات قوی ، اردوی منظم ، پولیس فعال و ملیشه ها چگونه با تروریسم می رزمند که از افغانستان تا اسلام آباد یک انتحاری به گفته شما شناسایی شده با مواد منفجره اش،مصئون و بدون مزاحمت بوقت معین ( نماز جمعه ) خودرا میرساند و عملش را انجام میدهد؟
— داعش که مسئولیت این عمل را به عهده گرفته است بحیث یک جریان مذهبی افراطی چگونه حاضر میشود به امر یک کشور غیر اسلامی ( هندوستان ) مرتکب چنین جنایت شود ؟
— طی چند ماه اخیر پنج داعشی در کراچی ، بلوچستان و صوبه خیبر پشتونخواه ترور شده اند و حدود سه روز قبل به اثر حمله افراد ناشناس به یک مرکز آموزشی و تربیتی تروریستی داعش در خیبر پشتونخواه یازده عضو داعش کشته شد ، با این هم میگوئید داعش در افغانستان است ؟ با چنین مراکز آموزش و تریننگ در داخل خاک تان چرا یک انتحاری خطرات دستگیری و افشا شدن را قبول کرده به افغانستان بیاید و بعد به اسلام برسد ؟ چرا از مراکز خودی در داخل خاک پاکستان تجهیز و آماده عمل نگردد ؟
با چنین تبلیغات سخیف و بهانه تراشی های غیر موجه نمیتوانید از حقیقت وجودی داعش و مراکز آن در سرزمین تان انکار کنید ، با این شیوه های کاری شما حقیقت مبارزه با تروریسم را در غبار سیاه گمراه سازی می پوشانید ، اما در لفظ،نام از مبارزه با آن میبرید . طی پنجاه سال اخیر با همین شیوه تروریسم را پرورش دادید و سرزمین تانرا در بدل پول به اختیار امریکا در امر بهره گیری از تروریستان گذاشتید و حالا با دست و پاچگی مشهود گاه به هند و گاه به افغانستان اتهام می بندید ، در مبارزه با تروریسم صادق نیستید ، با این سیاست دو پهلو خود و سرزمین تانرا بیشتر از پیش بسوی تباهی سوق میدهید.