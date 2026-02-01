هر که را مشکلی است!
امین الله مفکر امینی 2026-30-01 !
هر که را مشکلی باشد ناچار گوید سخـــــــــن
چه آن بـر قلمــی باشد و یــا رهی دهـــــــــــن
نباشــــــد غلطــی زبــازگفتنـــــی چو غمــــــــی
غلطـــــی میباشد گرکس نـــــدارداش علاجـــــی
که همنوع وهمخونی را بودوباشد چنین فـرض
تــــــا دارد مشکلی را چاره یــی بیهیچ غـرض
لعنت گر مشکلــی حل بـــــداری گردی مــغرور
آبروی کس بریزی نیست همچنین کاری ضرور
مفکـــــــــرزسوزی شمع ببا یــــد گرفت درسـی
خموش سوخت و نکشود زبانش زسوز برکسی
جنیــن اســت ره وطریق کشایش به هرنیــازی
رازداریســت این عبادت که نیابی زنمـــــا زی