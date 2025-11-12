هرمشکل حل گردد
امین الله مفکرامینی 2025-10-11!
نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار
همــتـــــــی والا نازم که نداردغــــــم ز اِدبـــار
که هر مشکل حل گردد بآسانی با عقل و خــرد
فکری واهـی نباشـد حل مشـکل ای نیکو مـرد
که هر مشکل را رهی عـلاج باشـد علم وهنر
که علم وهنـــــر دٌری روشانِی ظلمانست بــدهر
آنکه رسیـــد و رسد بمعرا ج میباشـد بـا کمــال
اعجازی علم بین که بود وباشد پٌلــی بروصــال
آنانکه جــــزعلم وخرد تکیه کنــد به موهومات
جز رنج ودرد وغم ندارند به هیچ باب مباها ت
مفـــکرخوش آنکه زبابی علم دانـــش آمــــوزد
تا بر ابطال برحق وحق گوهیچگاهی نتــــــآزد