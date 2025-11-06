بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش اول) ۱.خلاصه  این مقالهٔ علمی ـ تحلیلی و رهنمودی…

ښاري ژوند، چاپېریال او ډیجیټل پرمختګ

حميدالله بسيا په اوسني عصر کې، ښارونه د بشري ژوند د…

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

اپلاتون

د ده اصلي نوم «اریستوکلس» دی، د یونان یو نوموتی…

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا…

نویسنده: مهرالدین مشید اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت…

«
»

هجوم میلیون‌ها آمریکایی به بانک‌های غذا در پی طولانی‌ترین تعطیلی دولت

شبکه تی آر تی، پرداخت‌ها بر اساس برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP) که از حدود ۴۲ میلیون نفر در سراسر آمریکا حمایت می‌کند، به تأخیر افتاده است.

این تأخیر باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای تهیه غذا با مشکل مواجه شوند و این نخستین اختلال عمده در تاریخ ۶ دهه‌ای این برنامه به شمار می‌رود.

در این میان، افرادی که از مزایای این برنامه استفاده می کرده اند، با بودجه‌های محدود خود به‌دقت برنامه‌ریزی کرده، به مراکز توزیع غذا مراجعه می‌کنند و برای عبور از این بحران مجبور به انجام اقدامات فوق العاده هستند.

طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، حدود ۸۰ درصد خانوارهای دریافت‌کننده طرح موسوم به اسنپ شامل کودک، سالمند یا فردی دارای معلولیت هستند.

دولت آمریکا اعلام کرده که از حکم دادگاه فدرال برای پرداخت بخشی از مزایا در این ماه پیروی خواهد کرد، اما هشدار داده که ممکن است این پول هفته‌ها طول بکشد تا به دست افراد برسد.

زمانی که دالیشا چونگ از شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند مطلع شد که مزایای غذایی ماه نوامبرش به تأخیر افتاده، بلافاصله با خانواده خود تماس گرفت تا وعده‌های غذایی و مواد خوراکی خود و فرزندش را تامین کند.

اما او گفت نمی‌تواند برای همیشه به آن‌ها تکیه کند.

وی گفت: اگر تا دو هفته دیگر هیچ مزایایی دریافت نکنم، آن وقت باید گزینه های دیگر خود را بررسی کنم

آماندا تریستر از تالسا واقع در اوکلاهما نیر گفت که فقط نیمی از نسخه‌های دارویی ماهانه‌اش را تهیه کرده تا بتواند پول بیشتری برای غذا ذخیره کند.

او گفت: درحال حاضر واقعاً همه چیز آشفته است.

برای واجد شرایط بودن در برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP)، درآمد افراد باید کمتر از ۱۳۰ درصد خط فقر فدرال باشد یعنی حدود ۱۶۳۲ دلار در ماه برای یک نفر و ۲۲۱۵ دلار برای خانوار دو نفره در بسیاری از مناطق آمریکا.

لوسیا گریوز یک معلم در نیوهمپشایر گفت که این تأخیر در پرداخت ها احتمالاً او را مجبور به تکیه به مراکز توزیع غذا خواهد کرد، هرچند بسیاری از آن‌ها پس از ساعات کاری بسته هستند.

وی گفت: قطعاً فشار بیشتر خواهد بود.

کریگ رایس مدیرعامل مرکز غذایی مانا که با افزایش تقاضا مواجه شده است، گفت که این سازمان توزیع مواد غذایی خود را ۳۵ درصد افزایش داده تا پاسخگوی افزایش نیاز باشد.

رایس گفت: وظیفه ما این است که تا حد امکان کمبودها را برای این افراد جبران کنیم. این وضعیت غیرقابل تحمل است.

در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد سی‌وهفتمین روز کامل خود در روز پنجشنبه خواهد شد که آن را به طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا تبدیل می‌کند.

آخرین تعطیلی دولت که از دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ (آذر تا دی ۱۳۹۷) در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ادامه داشت، پس از ۳۵ روز پایان یافت.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us