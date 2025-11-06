شبکه تی آر تی، پرداخت‌ها بر اساس برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP) که از حدود ۴۲ میلیون نفر در سراسر آمریکا حمایت می‌کند، به تأخیر افتاده است.

این تأخیر باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای تهیه غذا با مشکل مواجه شوند و این نخستین اختلال عمده در تاریخ ۶ دهه‌ای این برنامه به شمار می‌رود.

در این میان، افرادی که از مزایای این برنامه استفاده می کرده اند، با بودجه‌های محدود خود به‌دقت برنامه‌ریزی کرده، به مراکز توزیع غذا مراجعه می‌کنند و برای عبور از این بحران مجبور به انجام اقدامات فوق العاده هستند.

طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، حدود ۸۰ درصد خانوارهای دریافت‌کننده طرح موسوم به اسنپ شامل کودک، سالمند یا فردی دارای معلولیت هستند.

دولت آمریکا اعلام کرده که از حکم دادگاه فدرال برای پرداخت بخشی از مزایا در این ماه پیروی خواهد کرد، اما هشدار داده که ممکن است این پول هفته‌ها طول بکشد تا به دست افراد برسد.

زمانی که دالیشا چونگ از شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند مطلع شد که مزایای غذایی ماه نوامبرش به تأخیر افتاده، بلافاصله با خانواده خود تماس گرفت تا وعده‌های غذایی و مواد خوراکی خود و فرزندش را تامین کند.

اما او گفت نمی‌تواند برای همیشه به آن‌ها تکیه کند.

وی گفت: اگر تا دو هفته دیگر هیچ مزایایی دریافت نکنم، آن وقت باید گزینه های دیگر خود را بررسی کنم

آماندا تریستر از تالسا واقع در اوکلاهما نیر گفت که فقط نیمی از نسخه‌های دارویی ماهانه‌اش را تهیه کرده تا بتواند پول بیشتری برای غذا ذخیره کند.

او گفت: درحال حاضر واقعاً همه چیز آشفته است.

برای واجد شرایط بودن در برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP)، درآمد افراد باید کمتر از ۱۳۰ درصد خط فقر فدرال باشد یعنی حدود ۱۶۳۲ دلار در ماه برای یک نفر و ۲۲۱۵ دلار برای خانوار دو نفره در بسیاری از مناطق آمریکا.

لوسیا گریوز یک معلم در نیوهمپشایر گفت که این تأخیر در پرداخت ها احتمالاً او را مجبور به تکیه به مراکز توزیع غذا خواهد کرد، هرچند بسیاری از آن‌ها پس از ساعات کاری بسته هستند.

وی گفت: قطعاً فشار بیشتر خواهد بود.

کریگ رایس مدیرعامل مرکز غذایی مانا که با افزایش تقاضا مواجه شده است، گفت که این سازمان توزیع مواد غذایی خود را ۳۵ درصد افزایش داده تا پاسخگوی افزایش نیاز باشد.

رایس گفت: وظیفه ما این است که تا حد امکان کمبودها را برای این افراد جبران کنیم. این وضعیت غیرقابل تحمل است.

در همین حال، تعطیلی دولت آمریکا وارد سی‌وهفتمین روز کامل خود در روز پنجشنبه خواهد شد که آن را به طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ آمریکا تبدیل می‌کند.

آخرین تعطیلی دولت که از دسامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ (آذر تا دی ۱۳۹۷) در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ادامه داشت، پس از ۳۵ روز پایان یافت.