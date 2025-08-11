هارمونی صدای باران، منتشر و رونمایی شد
مجموعه شعر سپید “هارمونی صدای باران”، سرودهی آقای “روزبه نوحی” رونمایی شد.
این کتاب در هزار جلد توسط انتشارات پارس تاک بروجرد چاپ و منتشر شده است، و بنا بر گفتهی شاعر مجموعه، تمامی عواید فروش کتاب را به بیماران پروانهای اختصاص میدهد.
آقای “روزبه نوحی حفظآباد”، زادهی تهران و اصالتاً اهل اردبیل، و اکنون ساکن بروجرد است.
شعرهایش قصهی باراناند؛ قصهی کوچههای خیس و خاطراتی که میان تهران، اردبیل و بروجرد دست به دست میشوند، و صدای بارش باران را در دل خوانندگان به طنین میاندازد.
در شعرهایی از این مجموعه میخوانیم:
(۱)
تمام من در تو خلاصه است و
تمام تو در پاییز.
من بارانم،
میهمان ابرهای سیاه.
تو برگی، سبز در نیمسال.
من لحظه میشمارم.
ابر به من دلبسته.
در سقوط برگها،
میفهمد،
من آغوش تو را میخواهم.
رهایم میکند،
با فریاد و آتش.
من به بوسهی تو میرسم.
(۲)
تمامم به صدای تو وصل
هوای کوچه با بغض تو ابری
درد دیوارهای کوچه باغ،
دیگر درمان ندارد.
بوی کاهگلهای نم برداشته از اشک آسمان
مشامم را باز میکند.
وقتی نیستی،
این خزان با بوی گلهای کاغذی یکیست.
پس این باران چه چیزی را آبیاری میکند؟
جز گونههای ترک خوردهی مرا.
حوالی من اینگونه است
آسمان هم به سایهام رنگ باخت،
روی هر برگ که پا رفت.
(۳)
میان میلهها
تنهایی من
سکوت میکند.
دیوارها چو دفتری سیاه
حمل میکنند
خاطرات درون خود را.
کاش صدای کلاغهای سیاه
من را یاد با تو بودن
در جنگل و کلبه میانداخت.
من حالا
زندانبان بغضهای خود شدم.
