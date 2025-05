نگاهی به کتاب جنبش آزادی بخش زنان!

زنده‌یاد رحیم «مهریار»، پدر شبانه‌جان، برای من هم‌چون برادری عزیز بود. شبانه، که در پیوند دنیایی، برادرزاده‌ام نیز خوانده می‌شود، پس از سال‌ها دوری، نخستین پیام مرا با مهر پاسخ داد و مرا «کاکا» خطاب کرد. تربیت والا و فرهیخته‌گی‌اش، نمونه‌‌یی از ارزش‌هایی‌ست که امید ما به آینده را زنده نگه می‌دارد.

