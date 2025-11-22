نگاهی به رویدادها
ا. م. شیری
ده سند و یک بیانیه در مورد تضمین امنیت انرژی در نشست سازمان همکاری شانگهای در مسکو امضا شد.
رئیس جمهور پوتین با سران دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کرملین دیدار کرد.
بیست و چهارمین نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاریخ ۱۷ و ۱۸ نوامبر در مرکز ملی «روسیه» مسکو به ریاست میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه برگزار شد.
نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد که سازمان همکاری شانگهای شامل ١٠ کشور، دو کشور ناظر و در حال حاضر ١۵ شریک است. دامنه جغرافیایی سازمان ما عملاً تمام آوراسیا را در بر میگیرد.
مهم است که از این پتانسیل ترکیبی چشمگیر برای بهبود رفاه شهروندان خود به حداکثر استفاده کنیم. این دقیقاً همان چیزی است که ما در دوران ریاست روسیه بر شورای سران دولتها بر آن تمرکز داشتیم. ما اساساً بر ارتقای بیشتر همکاریهای تجاری، اقتصادی، سرمایهگذاری و مالی تأکید کردیم. میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه، در سخنرانی خود خاطرنشان کرد: شوراهای تجاری و جوانان، انجمن بین بانکی، مجمع روسای منطقهای و سایر ساختارهای مشترک به طور فعال در این کار مشارکت داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری تاس، «در مجموع ۱۰ سند پس از این نشست امضا شد. این اسناد شامل تصمیم سران دولتها در مورد بودجۀ سازمان همکاری شانگهای برای سال ۲۰۲۶، یک برنامۀ عملیاتی برای اجرای مفهوم تعامل بین ادارات راهآهن (راهآهن) کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تا سال ۲۰۲۷، یک نقشۀ راه برای توسعۀ همکاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینۀ توسعه و حمایت اجتماعی برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۸ و موارد دیگر بود».
در بیانیۀ مشترکی که پس از بیست و چهارمین نشست شورای سران دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای منتشر شد، رؤسای هیئتهای نمایندگی مجدداً تأکید کردند که کشورهای عضو این سازمان به پیشبرد چشمانداز مشترک آینده با هدف تضمین امنیت انرژی جهانی و همچنین تشکیل یک مدل عادلانه، متعادل و پایدار توسعۀ انرژی جهانی متعهد هستند.
این بیانیه همچنین حمایت خود را از توسعۀ همکاریهای بینالمللی برابر، پایدار و متقابلاً سودمند در زمینه استفادههای صلحآمیز از انرژی هستهای ابراز میدارد.
بازدید شرکتکنندگان اجلاس سازمان همکاری شانگهای از کرملین
رویداد کلیدی برای سران دولتهای شرکتکننده در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، دیدار با رئیس جمهور فدراسیون روسیه بود. ولادیمیر پوتین در تالار کاترین کاخ کرملین، با رؤسای هیئتهای شرکت کننده در اجلاس شورای سران دولتهای سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد.
همۀ ما یک هدف مشترک داریم: افزایش اقتدار، اعتبار و نفوذ سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از بزرگترین انجمنهای منطقهای در قارۀ آوراسیا و جهان. و طبیعتاً دولتها نقش ویژه در ایجاد کارهای عملی ملموس و گسترش همکاریهای چندجانبه بین کشورهای عضو این سازمان دارند. در واقع، دولتها همیشه در کار عملی نقش ویژه دارند.
روسیه که در مرکز قاره و در محل تقاطع مسیرهای اصلی ترانس آوراسیا واقع شده است، منابع قابل توجهی را برای نوسازی زیرساختهای حمل و نقل خود اختصاص میدهد. حجم حمل و نقل جادهای، ریلی و چندوجهی که از خاک روسیه عبور میکند، به طور قابل توجهی در حال افزایش است و ظرفیت برای کریدورهای جدید نویدبخش مانند کریدور شمال-جنوب و مسیر دریای شمال در نظر گرفته میشود. رئیس جمهور روسیه در دیدار با نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای خاطرنشان کرد که اتفاقاً امروز یک کشتی یخشکن هستهای دیگر نیز به آب انداخته شد.
در طول دورۀ ریاست روسیه بر شورای سران دولتهای سازمان همکاری شانگهای در سال جاری، تقریباً ٣٠ جلسه در سطح وزرا و کارشناسان، انجمنهایی با حضور گروههای تجاری، مردمی و جوانان در مسکو، سن پترزبورگ و دیگر شهرهای بزرگ روسیه برگزار شد و پروژههای متعدد و برنامههای همکاری متقابلاً سودمند مورد مذاکره و توافق قرار گرفت.
البته، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای به هیچ وجه محدود به اقتصاد نیست، اگرچه بدون شک تمرکز اصلی آن بر اقتصاد است. اما سازمان ما همچنین به تقویت صلح و ثبات در منطقۀ آوراسیا، مقابله با طیف وسیعی از چالشها و تهدیدها و تقویت یک معماری امنیتی جدید و متوازن در آوراسیا کمک میکند.
یکی از مؤلفههای به همان اندازه مهم فعالیتهای سازمان همکاری شانگهای، توسعۀ ارتباطات بشردوستانه، تبادلات در زمینه فرهنگ، علم، آموزش، مراقبتهای بهداشتی، حفاظت از محیط زیست و البته، سیاست جوانان و ورزش است. همانطور که بارها اعلام کردهام، روسیه صمیمانه به نزدیکترین همکاری ممکن با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد است. ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، سخنرانی خود را در نشستی با سران دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در کرملین به پایان رساند و گفت: «من مطمئنم که با همکاری، هماهنگی و کمک به یکدیگر، میتوانیم به نتایج واقعاً چشمگیری در توسعۀ همکاریهای چندجانبه بین کشورهایمان دست یابیم».
نقل از بنیاد فرهنگ راهبردی
١ آدر- قوس ١۴٠۴