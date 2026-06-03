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نوری در اسلو!

 تاریخ انتشار :03.06.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

بقائی سخنگوی سپاه : مطالبات آمریکا متغیر است . نظام هم برای نشون دادن مهربونی خدا و قدرت نظام الهی هی اعدام میکنه . مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی معترضان دی‌ماه اعدام شدند. رسانه‌های سپاه گزارش دادند یک زندانی دیگر در دوشنبه ۱۱ خرداد، در ملاء عام اعدام شد…حکومت اسلامی گفت زورمون به کاخ سفید نمیرسه به مردم که میرسه!

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یک ربات انسان‌نما با لباس سنتی اماراتی در نماز عیدقربان یکی از مساجد دبی حاضر شد . این رباط «بوسنیده» نام دارد، با پوشش کَندوره و شماغ در کنار نمازگزاران دیده شد و مثل اسکولها حرکات نماز را انجام داد.

دختر رضاپهلوی و هار بانو یاسیمین ، به عنوان نماینده سلطنت طلبهای لمپن در نشست مجمع آزادی اسلو به زبان انگلیسی سخنرانی کرد . مجمع آزادی اسلو متخصص در حوزه چپاندن است که عادت کرده هر آشغال لمپنی را بیاورد تا ساواک تبلیغ شود. نورپهلوی گفت ایران ارث بابای من است و هر کی دوست نداره اصلا برنگرده که بخواد جمع کنه بره . بابای من یک تیم از ساواکی های قدیمی و ساوامای فعلی داره که قصد انتقال عدالت با هیمنها رو داره .

در پایان نور زنگ زد ننه بزرگ و ننه سوال کرد : کجایی عزیزم ؟

نور : اومدم اسلو برای ایرانی ها به زبان انگلیسی مادری از آزادی و انتخابات آزاد و دموکراسی و این چیزا گفتم  … واسه اونا مثل امام خمینی دست تکون دادم و قول دادم پهلوی برمیگرده و مثل امام خمینی برینه تو سرشون !

ننه : خوب کردی ننه …

نور : ننه فقط یه سوال . میدونم پات درد میکنه ، اونجات اصلا کار نمیکنه شاید بد موقع باشه . ولی چون فارسی بلد نیستم گفتم از تو بپرسم اولش زنگ زدم از بابا بپرسم ولی جواب نداد . اسکول یعنی چی ؟

ننه : بابات رفته بود دریای سیاه رو نجات بده احتمالا الانم داره یه اقیانوسی چیزی نجات میده ! چطور مگه ننه ؟

نور : آخه یکی بهم گفت اسکول بیا این چکمه رو امضاء کن !

ننه : به نروژی نمیدونم اسکول یعنی چی ؟ ولی به فارسی یعنی مبارز ، قهرمان ،  روزا لوکزامبورگ ورژن قرن 21 …

نور : پس چیز بدی نیست !

ننه : نه ننه خیلی هم ژنتیکم هست اصلا کل خاندان پهلوی از دیر باز ژنتیکی اسکول بودن ! بابات که از همه اسکولتر !

03.06.2026

اسماعیل هوشیار

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