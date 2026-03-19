نوروز؛ ارث نیاکان
رسول پویان
کهـن نـشـاط بهـاران جشن نوروز است
سرور سرو خرامان جشن نوروز است
که مهــر جـام جـم افتاده در دل جمـشید
گـزیـده نقل مُهـستان جشن نوروز است
به ما رسیده کنون پس از هـزاران سال
زهی که ارث نیاکان جشن نوروز است
ز مهرگان سـخن نغـز دل فـراوان است
ولی بهار گل افشـان جشن نوروز است
چـه قـصه هـا که شـنـیـدیم در شب یلدا
طلوع صبح درخشان جشن نوروزاست
ترازوی روز شب باز می شـود میزان
در این تعادل دوران جشن نوروز است
گل و نبات و درختان زخواب برخیزند
حیات باغ و گلسـتان جشن نوروز است
به کـشت و کار کـشاورز آفـریـن گویید
سـتـوده سـنت دهگان جشن نوروز ست
مگـر شـود بـه دو انگــشت آفتاب پنهان
فروغ مهـر نـمـایـان جشن نوروز است
درآسمان خراسان همیشه خورشید است
بسی ستاره به دامان جشن نوروز است
چهــارشـنـبـه از آتش سـور دل بگرفت
که سرخروی وشادان جشن نوروزاست
اگـرچـه دامـن تاریـخ بـاغ رنگیـن است
یگانـه نـوگل خـندان جشن نوروز است
خجـسته باد قـدم عـیدـ فـطـر در نوروز
بغل گـشا که مهـمانِ جشن نوروز است
بدا که طالب نادان به ضد نـوروز است
شکوه ملک خراسـان جشن نوروزاست
گلان به دسـت تجاوزگـران پرپر گشت
و پر ز لالۀ سوزان جشن نوروز است
ز جور اهـریمـن فتنه گـر مشو غمناک
که مهروتحفۀ یزدان جشن نوروز است
تمـدن از دل جنگ و دفـاع شـده بیرون
غرور آرش وپیکان جشن نوروز است
دراوج تاریخ وفرهنگ چند هزار ساله
شهاب وحدت ایران جشن نوروز است
شکسته پشت تجاوزگـران تاریـخ سـوز
قـوی سـتاده چراغان جشن نوروزاست
کهـن تـمــدن پاکان نـیـک سـیرت بــین
که آفـتـابِ فـروزانِ جشن نوروز است
فـراز قـلـۀ نـظـم جـهــان چـنــد قـطـبی
چومهروماه پرارمان جشن نوروزاست
17/3/2026