بیانیۀ هیئت رئیسۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

ا. م. شیری

کوبا، با انتخاب مسیر توسعۀ مستقل و سوسیالیسم، دهه‌هاست که هدف نفرت نیروهای امپریالیستی قرار گرفته است. هاوانا با افتخار از استقلال خود دفاع می‌کند و در حال توسعۀ یک همکاری استراتژیک با مسکو و پکن است و به عنوان سنگر مقاومت در برابر هژمونی ایالات متحده در نیمکرۀ غربی عمل می‌کند. این موضع اصولی، فشار شدیدی را از سوی واشنگتن برانگیخته است، که پیروزی انقلاب کوبا و سقوط رژیم دست‌نشاندۀ باتیستا را نپذیرفته است.

ایالات متحده در طول چندین دهه جنگی ویرانگر علیه مردم کوبا به راه انداخته است. این جنگ شامل محاصرۀ اقتصادی غیرقانونی، خرابکاری ایدئولوژیک و حتی سوء‌قصد به رهبران انقلاب بوده است. این کارزار بی‌سابقه دروغ و تهمت علیه کوبا با هدف نابودی نظام دولتی مستقر آن و قرار دادن مردم آن در معرض استثمار نئواستعماری انجام شده است.

بسیاری از اقدامات ضد کوبایی شکست خورده‌ است. تلاش برای سوءاستفاده از فاجعۀ نابودسازی اتحاد جماهیر شوروی برای خفه کردن جزیرۀ آزادی نیز شکست خورده است. کوبا همچنان مسیری را که جنبش ۲۶ ژوئیه و فرمانده فیدل کاسترو اعلام کرده‌اند، ادامه می‌دهد. مردم کوبا عمیقاً به خوزه مارتی، ارنستو چه‌گوارا، کامیلو سینفوئگوس و دیگر قهرمانان مبارزه برای آزادی ملی احترام می‌گذارند.

در روزهای اخیر، جهان شاهد تشدید مجدد و خطرناک تنش‌ها بوده است. تجاوز آمریکا به کوبا رو به افزایش است. واشنگتن با تکیه بر بهانه‌های بطور کلی دروغین، محاصره را تشدید کرده و به دنبال اعمال تحریم کامل سوخت به این کشور است. این یک اقدام آشکارا جنگ اقتصادی و سیاسی است. حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به شدت نقض می‌شوند.

فشار وحشیانه‌ای که دونالد ترامپ و تیمش بر مردم و دولت کوبا اعمال می‌کنند، در کنار ربودن راهزنانۀ نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، باج‌گیری از پاناما و گرینلند، تسهیل نسل‌کشی فلسطینیان توسط اسرائیل و تشدید نیروی نظامی علیه ایران قرار می‌گیرد. واشنگتن با تهدید به اقدامات تنبیهی، سایر کشورها را مجبور به پذیرش این سیاست جنایتکارانه می‌کند.

این روش‌ها ثابت می‌کنند که سیاست‌های ایالات متحده خطر اصلی برای صلح و ثبات جهانی است. مقامات این کشور برای به دست گرفتن اختیارات یک دیکتاتور جهانی با وقاحت هر چه بیشتر تلاش می‌کنند.

کمونیست‌های روسیه تجاوز وحشیانۀ ایالات متحده علیه کوبا را به شدت محکوم می‌کنند. در نتیجۀ سیاست‌های واشنگتن، این کشور طولانی‌ترین تحریم تاریخ را در مدت بیش از ۶۵ سال متحمل شده است. حزب کمونیست فدراسیون روسیه همبستگی کامل خود را با مردم برادر کوبا، حزب کمونیست و دولت جمهوری کوبا ابراز می‌دارد.

ما از رهبران همۀ کشورهای می‌خواهیم که رویکرد ماجراجویانۀ روزافزون واشنگتن در امور بین‌المللی را با نهایت جدیت اتخاذ کنند. امروزه، ارائه کمک مؤثر به کوبا برای غلبه بر محاصره بی‌سابقه و پیامدهای آن بسیار مهم است.

کوبا در دفاع از آزادیِ خود، نه‌تنها برای آینده‌ی خویش، بلکه فراتر از آن مبارزه می‌کند. هاوانا با جدیت تمام در برابر طرح‌های معماران «نظم نوین جهانی» ایستادگی می‌کند. این کشور از حق توسعۀ مستقل همۀ ملت‌های جهان دفاع می‌کند. کشورهایی که به اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند هستند، موظف‌اند یک جبهۀ واحد برای دفاع از هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملت‌ها و حقوق بنیادین آنان تشکیل دهند.

حزب کمونیست فدراسیون روسیه از همۀ نیروهای مترقی و میهن‌پرست جهان می‌خواهد که بسیج شوند و در حمایت از کوبا اقدام مشترک انجام دهند. ما باید در مبارزه با تحریکات خطرناک امپریالیست‌ها متحد شویم و در برابر تجاوز در هر کجای کره زمین با هم قیام کنیم.

زنده باد کوبای آزاد!

برقرار باد حق ملت‌ها برای انتخاب مستقل مسیر توسعۀ خود!

سوسیالیسم، تنها راه برون‌رفت از بحران جهانی، است!

ساوتسکایا راسیا (روسیۀ شوروی)

١٣ بهمن- دلو ١۴٠۴