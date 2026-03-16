 نهیب انقلابی به ترور، تهمت و گندابِ زیانِ شایعه ‌پراکن در ساحل آرامش

تثبیت در تراز بین‌المللی؛ صدای سرخِ کمیته و کمیسیون

در کاروپیکار زیر بمباران

آناهیتا اردوان

یکشنبه،۲۴ اسفند ۱۴۰۴

بیانیه و موضع رسمی کمیتۀ مارکسیست ارتدوکس و کمیسیون مهندسین نفت،گاز،پتروشیمی و معدن بعد از مکالمۀ از مسئولان سازمان معتبر ‌هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی در خارج از کشور با از جانشینانِ یکی از وجوه چند وجهی رهبری کمیته (قائم مقام قائم با نام و چهره بسیار آشنا غیرقانونی در ایران که خود را به ایشان معرفی کرد) منتشر و به ثبت رسید ( متن کامل بیانیه و موضع رسمی در شبکۀ جهانی برای همکاری میان احزاب و گروههای انقلابی و کمونیست از قاره ‌های مختلف). بیش از ۶۰ حزب و سازمان انقلابی در سراسر جهان عضو نهاد بین المللی (ایکور) هستند. کنفرانس های جهانی در حمایت از سازماندهی کارگران در سراسر جهان برگزار می کند. وقتی بیانیه ای در این سایت منتشر می شود بدین معناست که اکثریت قاطع مسئولان این نهاد بین المللی که از کشور و قاره های مختلف هستند، محتوای آن را به دقت خوانده اند و در قبال موضع آن پیرامون جنگ، بحران اقتصادی خط مشی مشترک دارند. ساختار سازمان بین المللی ایکور که بیش از شصت حزب و گروه انقلابی در سراسر جهان عضو آن هستند، مثل گروههای خارج از کشوری نیست که فقط یک گروه باشد که معمولا از تعداد انگشتان دست نیز کمترند یا اگر از نظر کمی زیاد باشند، کیفت در راستانی منافع بورژوازی و بیشتر از بالا به پایین اداره میشوند. این سازمان معتبر جهانی، ساختار بسیار منسجم و دقیقی دارد و هر بیانیه را بخوبی می خوانند. سایت گروههای خارج از کشوری نیست، لوموند دیپلماتیک و مانتلی رویو، انترنشنال سازگارا، بی بی سی و صدای امریکا و حتی سایتهایی مانند دفاع از مارکسیسم تروتسکیسم معیوب نیست. یک نهاد جهانی و معتبر در جنبش های سازمان یافتۀ کارگری- طبقاتی ست. ثبت و انتشار بیانیه بمثابۀ موضع رسمی کمیته و بازوی پرولتری‌ اش، «کمیسیون مهندسین نفت، گاز، پتروشیمی و معدن با نمایندۀ علنی» در سازمان هماهنگ‌کنندۀ بیش از شصت حزب انقلابی در سراسر جهان نشان می دهد که تشکیلات زیر بمباران امپریالیستی و سرکوب داخلی بموازت پیشبرد وظایفشان و حمایت از مجروحان با اتکاء به اجماع قدرتمند پزشکان کمیته توانسته به ساختارِ سخت‌گیرِ سازمان بین‌المللی وارد شود. در حالیکه، گروه‌های خارج‌نشین از روی ترس و زبونی سالهاست که اگر در پاسخ به فراخوانها از سوی کمیته انتخاب شدند، نشست رسمی برگزار شد، فیک شدند و لجن پراکنی کردند تا صدای (پهلوی برمی گردد را بشنوند!) ثبت موضع رسمی کمیته مارکسیست ارتدوکس و کمیسیون مهندسین نفت،گاز،پتروشیمی و معدن د رایران در سازمان بین المللی که بیش از شصت حزب و سازمان انقلابی در سراسر جهان عضو آن هستند، مایه تحقیر و رسواییِ جریانات خارج از کشوری ست که کادرهای انقلابی کمیته با سال‌ها سابقه را در فیلم سخنرانی در هفت‌تپه، در دانشگاه، کارخانه‌های سیمان و شاهرگ‌های نفتی و اعلام اعتصاب مثلا سیری و پارس جنوبی بوسیلۀ مهندس ارشد نفت از بنیانگذاران قبل از تحقق اعتصابها و … است. این نشام میدهد که رهبریت کمیته می توانند زیر بمباران در ایران با یک سازمان جهانی صحبت کنند و موضع طبقاتی شان را دربارۀ جنگ و .. منتشر شود. گروههای در خارج از کشور که در مقابل سازمان هماهنگ کنندۀ بیش از شصت حزب انقلابی، عملاً «صفر» هم محسوب نمی‌شوند، میتوانند شورای فیک پیمانی نفتی و هزاران هزار شورا و کمیته دروغ بی نام و نشان بسازند. گروهها در خارج از کشور که پرِ زاغی را به دست دارند و خیال می‌کنند که زیر بالهای طاووس آرمیده اند! البته، بدون اینکه اسم کمیسیون و کمیته را ببرند از محصول تلاش کمیته و کمیسیون بهره برداری رسانه ای کردند و می کنند. انتشار بیانیه و موضع رسمی کمیتۀ مارکسیست ارتدوکس و کمیسیون مهندسین نفت،گاز، پتروشیمی و معدن «زیر بمباران» نشان‌دهندۀ قدرت رهبریت منظم و منسجم کمیته و کمیسیون است که زیر بمباران، بی ابی، بی برقی، وظایف سنگین میتوانند صدای خود را به چنین سازمان قدرتمندی منتقل کنند و باعث شوند که موضع طبقاتی و رادیکالشان منتشر شود. تشکیلاتی در ایران با کادرهایی سازمان‌یافته و سازمان ده که نام‌های رهبران تاریخ طبقاتی ایران را بر تارک خود دارند. سوء استفاده از اعتصابهایی سازماندهی کردند بوسیلۀ گروههای خارج از کشوری در حالیکه بارها ثابت شده که کمیسیون سازمانده آن بوده است، بدون اینکه اسمی از کمیسیون ببرند و عملیاتهای مسلحانه را با عربده کشی به جیش الجهل نسبت دادند. سال‌هاست که با فیلم و مستندات، به‌ویژه پس از ترور سیستماتیک از سوی اعضای گروهی مؤتلف با بورژوازی خارج‌نشین و حمله‌ی اراذل و اوباش‌شان، ایستادگی خود را ثبت کرده‌اند. آن‌ها با تصاویر – فیلم مستند نشان دادند که قائم‌مقام قائم شان با اسامی مستعار به‌ صورت غیرقانونی در ایران است. نویسندۀ سپیده دم در نفت، حتی در نشست‌های رسمی، فیلم‌هایی از عملیات‌ها دادند که در آن، چهرۀ بسیار آشنای جانشینِ رهبری کمیته از پشت شال بلوچی نمایان بود؛ تا جایی که روزنامه‌ی جمهوری اسلامی نوشتند تروریستی را آورده‌اند که ما را می ‌زند و فرارش می دهند.

موریانه ها، هتاکان بزدل، گنداب زیانی که راحت در ساحل عافیت نشسته اند، شایعه راه می اندازند و ترور شخصیت می کنند، آن هم به کادرهایی که شعر شاملو پیشاپیش مرگ، دوشادوش مرگ در برابر عملکرد انقلابی شان دیروز و امروز زیر موشک باران امپریالیستی- صهیونیستی و سرکوب دولتی- چیزی نیست. با به‌ راه‌انداختن میزگردهای نمایشی در رسانه‌هایی چون رادیوی راه کارگر (مالیتودیان) با دعوت عده ای، موضع کمیته و کمیسیون را روی میز می گذارند، از او سوال می کنند، از آن یکی سوال میکنند، تا اینجا بسیار خوب است که واکنش نشان می دهند. اما، حتی توانِ آوردن نام کمیته و کمیسیون را ندارند که مبادا از سازمانده و سازمان یافته ایران اعتبار کسب کرده باشند.پاسخ علمی ندارند. اسم نمی آورند تا راحت ترور کنند و واکنش هیستریک نشان دهند.

خَناسانِ لجن‌پراکن و کرم‌های شایعه‌پرور که در تاریک‌ خانه‌ای بزدلی کز کرده‌اند، با وقفه‌ای هیستریک، تیغ تمسخر از آن طرف مرز به حنجرۀ واقعیت متشکل در ایران می کشند تا هراسِ خود را از پشتِ نقاب هجو پنهان کنند. جرأتِ رویاروییِ مستقیم ندارد و موذیانه می‌کوشند تا در گندابِ تهمت، صدایِ راستی را از آنطرف مرز صرفا در محافل حقیرشان، نمایشی خفه کنند. اما می‌دانند که این هیاهوی میان‌تهی، تنها اعتراف‌نامه درماندگی آن‌هاست. تنها دلقک‌بازیِ سازمان‌هایی است که رهبران‌شان برای لجن‌پراکنی به سبک وزارت اطلاعات، فیک شد و تف سربالا انداخت ( فرمانده نقابداران در انگلیس به اصطلاح منتقد جریان اخبار روز در اخبار روز)!. حقیقت، سرانجام از زیرِ آوارِ این مکرِ سیستماتیک، قد خواهد برافراشت. «واقعیت» گاهی آن‌قدر هولناک یا عجیب است که حتی تندترین کلمات هم در برابرش کم می‌آورند. در ادبیات و تاریخ، بارها پیش آمده که برای توصیف واقعیت از کلماتی استفاده شده که در نگاه اول غلوآمیز به نظر می‌رسند، اما وقتی عمق فاجعه یا حقایق پشت پرده فاش می‌شود، می‌بینید که آن کلمات حتی «خویشتن‌دارانه» و ملایم بوده‌ اند. همان‌طور که کادر کمیته مهندسِ پزشکی در فیلمی میان کارگران در تهران قبل از آغاز جنگ اعلام کرد« مأموریتی تشکیلاتی و انتحاری را در فیس‌بوک به عهده گرفتند تا در تنها عرصۀ لفاظیِ گروه‌های خارج‌نشین، در تقابل با هزاران شورای کارگریِ مجازی و فیلمهای عروسکی دیجیتالی، حضوری علنی تمام عیار داشته باشند. سال‌هاست که با فیلم و مستندات، به‌ویژه پس از ترور سیستماتیک از سوی اعضای گروهی مؤتلف با بورژوازی خارج‌نشین در پاریس و حمله‌ی اراذل و اوباش‌شان، ایستادگی خود را ثبت کرده‌اند. آن‌ها با تصاویر و فیلم مستند نشان دادند که قائم‌ مقام قائم کمیته مارکسیست ارتدوکس کاملا شناخته شده در ایران به‌صورت غیرقانونی حضور دارد. ثبت بیانیه در سازمان هماهنگی جهانی (او- سی- تی آر) که بیش از شصت حزب و سازمان انقلابی در جهان عضو آن هستند، مهر باطل بر واکنشهای روانی و ترور دو تشکیلات در هم تنیده، کمیته و کمیسیون در حیاتی ترین مرکز تولید ارزش اضافی میزند. پاپتی های نظری که با شایعه پراکنی، اسم نیاوردن در زمان ترور و بی پرنسیبی برای مسئولیت گریزی صرفا به این دلیل که در ساحل عافیتند، فضا را مسموم میکنند. همان‌طور که از کادرهای کمیته نابغه ای متعهد، مهندسِ پزشکی از تهران در فیلمی میان کارگران قبل از آغاز جنگ اعلام کرد، مأموریتی تشکیلاتی و انتحاری را از جانب رهبران چند وجهی کمیته شان در فیس‌بوک از سالهای قبل به عهده گرفتند تا در تنها عرصه‌ی لفاظیِ گروه‌های خارج‌نشین، در تقابل با هزاران شورای کارگریِ مجازی، انجمن های بی نام و نشان دست ساز گروههای خارج از کشوری یا روشنفکران منفرد، حضوری علنی داشته باشند و مسئول ارتباط کمیته مارکسیست ارتدوکس در ایران با مسئول ارتباط گروههای خارج از کشوری منتخب، برقرار گردد. دو نشست رسمی نیز بر پایۀ بیانیه ها و اطلاعیه ها خطاب به برون مرز با مسئول اول و مسئول دوم دو گروه خارج از کشوری و ارائه فیلم عملیات و .. داشتند که به بی پرنسیبی و بی ابرویی برای آن دو گروه منجر شد.

دو سازوبرگ بهم تنیده، غول زیبایی است که در استواری شب ایستاده و چشم‌اندازش خاستگاه ستارگان است. قائم مقام قائم شان در کشتارگاه سیستان بلوچستان، گلوله، بی‌ ابی و بی‌برقی، متواری و غیرقانونی در کنارشان محکمتر از قبل که تعهد و پشتکار او حتی بر دشمنان پنهان نیست، ایستاده است. گر شغالانی در خارج از کشور از پشت میز به این شهامت و دانش طبقاتیِ تعیین‌کننده دشنام می‌دهند، بدانند که ماهی‌های مرده‌ی روشنفکری در رسانه‌ها پرصدا هستند، اما نهنگ‌ها در اعماق‌اند. آن‌ها با چشمانی پُر از سُرب از کف اقیانوس برمی‌خیزند، تَن به سطح آب می‌کوبند و موضع رسمی و انقلابی‌شان را از قلبِ محاصره تا آن‌سوی مرزها، در شبکۀ هماهنگی جهانیِ احزاب و سازمان‌های انقلابی طنین‌انداز می‌کنند؛ حضوری که ماهی‌های مرده را به ساحلِ عافیت پرتاب کرده و خود دوباره به اعماقِ استراتژیک بازمی‌گردد.

با قدردانی از کمیته هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی (ایکور).

مرگ بر جمهوری اسلامی (سرمایه داری) و امپریالیسم چند وجهی، زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا! زنده باد کمیته مارکسیست ارتدوکس و کمیسیون مهندسین نفت،گاز، پتروشیمی و معدن در ایران و رهبران دو تشکیلات؛ «بدعتگذاران» از سنگرهای سیستان بلوچستان تا کاربلدان نفت ما، رهبران سرسخت ما در شاهرگ حیاتی تولید ارزش اضافی؛ نفت،گاز،پتروشیمی و معدن زیر بمباران.

International Coordination of

Revolutionary Parties and Organizations

The Statement Addressed Abroad

Orthodox Marxist Committee (Iran), 3/1/2026

Tehran under Bombardment