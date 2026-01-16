نمک شناسان!
امین الله مفکر امینی 2026-15-01!
دوستش میدارم آنــرا کزاعمــــاقی قلبی مملو زمهــــرش
دوستم بــــدارد بسی ازصــــــفای قلبی مملو زعشقــــش
نمـک شنا سان قدری مهروخوبــی انسان بـاید بــــداننـــد
آنکه قدردوست ومهربـا لطــــف او دانــد مانند نــــــدارند
من دانم بســی دوستان ونمـک خواریکه که ایشان میدانند
نمکــــرا خوردند ونمک دانرا شکـــسته و ایمان فروختند
زچون ناکســــان بایـــــد دوری گزید هــرکه بوده و باشـــد
که چو ناکســـان پیشــی ناکس چه با گرمجوشیها میرقصتد
مفکــــربسـی دید زچون طایفه چه خود وچه غیربهستـــی
که نمک زاب ودانه زمیهـــن وخلـــق خورند باغیردوسـتـی
بنـــازم آن قدرشناس و نمک خـور و حلا لــی هرکه اســـت
به پاسی ادای نمـک جانـــش داد و نمکدانـی را نشـکســت