در آتش سوزی جنگلها حریق به مدت بیست روز جنگل‌های باستانی هیرکانی واقع در شمال ایران را فرا گرفت و حکومت عملیات اطفا را تنها پس از ۱۳ روز آغاز کرد. به گفته اهالی محلی در روز‌های نخست حتی تجهیزات اولیه یا نیروی کافی به منطقه نرسیده بود…

در همه موارد کسانی که اعتراض کردند نوشتند دولت پزشکیان ؟ این اشتباه است آن دولت حکومتی دینی است . یعنی هر چه کمبود و نقص هست از سیستم است . دولت پزشکیان دولت ولی فقیه است . بهترینهای جهان هم باشد تابع آن سیستم دینی و حاکم فاشیستی به سرعت میگندد . ریشه گندیدگی در قانون اساسی جنایت پرور دینی است .

در حالی‌که جنگل‌های ثبت‌شدۀ هیرکانی روزهاست می‌سوزند و حکومت ایران از «کشورهای دوست» کمک فوری خواسته، همسایگان منطقه‌ای از روسیه تا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هیچ تمایلی به کمک ندارند .

حکومت اسلامی در ایران فاقد سیستم پیشگیری، آمادگی و پاسخ سریع به آتش‌سوزی‌های جنگلی است…ولی برای اختلاس و دزدی همیشه آماده است .

کارشناسان مازوت سوزی را یکی از دلایل مهم آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران و آتش سوزی می‌دانند…

رضاپهلوی : من در «پروژه شکوفایی ایران»، با همکاری برجسته‌ترین شاه پرستهای تیر ، برنامه‌ای جامع و عملی برای احیای محیط زیست در همه ابعاد آن طراحی کرده‌ام و اجرای آن را در دستور کار دارم فقط باهاس اول تاج گذاری کنم و شاه بشم با یه جاوید شاه اضافه !

خبرنگار : این چه ربطی به تو داره گاگول؟

رضاپهلوی : ربطش رو نمیدونم . ولی ننم میگه این مملکت ارث باباته باهاس پسش بگیری …

راهبرد پنهان عربستان یا تلاش آشکار کاخ سفید ؟

تقویت نفوذ منطقه‌ای سعودی با تداوم یک سیستم ضعیف در ایران…

استقبال کاخ سفید از محمد بن‌سلمان در واشنگتن و فروش طیاره اف 35 تنها نمایش قدرت نبود؛ این دیدار نماد طرحی بزرگ‌تر است که در آن عربستان و دیگر دولت‌های عرب خلیج فارس می‌کوشند با کمک غرب حکومت اسلامی را در مرگ مغزی ، ولی زنده نباتی نگه دارند و خودشان هی گُنده شوند …

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش این کشور هیثم علی طباطبایی، نفر دوم حزب‌الله لبنان، را در حمله‌ای هوایی به بیروت هدف قرار داده است…

خبرنگار : الان چی میشه ؟

دفتر نتانیاهو : الان چند جریب به بهشت اضافه میشه تا حالشو ببری !

خبرنگار : یعنی چی ؟

دفتر نتانیاهو : قبلا غرب هر کیو زد گفت برای زندگی بهتر و بهشت . بن لادن ، صدام ، قذافی ، حسن نصرالله ، هنیه … الان بهشت بعد نفر دوم حزب الله مساحتش بیشتر میشه ! برو حال کن !

خبرنگار : پس دموکراسی و آزادی روی زمین چی میشه ؟

دفتر نتانیاهو : اونا رو که خوابشو ببین !

اسماعیل هوشیار

تحمل اروپا !

روز هزارو صد و پنجاه و شش مردم ایران…

طرح صلح ترامپ؛ «انتخابی بسیار دشوار» برای زلنسکی، «مبنای صلح نهایی» برای پوتین…

فشار آمریکا، بر کی‌یف برای پذیرفتن طرح صلح ۲۸ ماده‌ای با روسیه شدت گرفته است…

آمریکا گفت که می‌خواهد اوکراین تا روز پنجشنبه، توافق صلح جدید را بپذیرد. آمریکا با بیان این‌که این ضرب‌الاجل زمانی را «مناسب» می‌داند، اضافه کرد که قصد ندارد تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را تا هنگام دریافت پاسخ اوکراین لغو کند. کاخ سفید با اشاره به این‌که اوکراین «در مدت کوتاهی خواهد باخت»، اضافه کرد: «آن‌ها دارند زمین از دست می‌دهند.»

آمریکا این ضرب‌الاجل پنجشنبه را به دولت اوکراین اطلاع داده، اما مقام‌های ایالات متحده گفته‌اند این بیشتر یک هدف است تا یک ضرب‌الاجل قطعی…

ترامپ البته زمان تبلیغ انتخابات گفته بود ختم جنگ اوکراین در 24 ساعت . یکی دو بار هم زور زد ولی اون پوتین مارمولک فقط رفت الاسکا و ویشگون گرفت ورفت . حالا دوباره …

منافع آمریکا و اروپا دراین مورد یکسان نیست . شاید مثال مناسبی نباشد ولی مثل 2 جنگ جهانی اول و دوم . اروپا فقط له میشد در حالی که آمریکا با جغرافیای دور مستمر فقط چاق میشد .

همزمان با طرح صلح اوکراین بوی جنگ با ونزوئلا به مشام میرسد . حکومت اسلامی در خاورمیانه هم در آستانه تعیین تکلیف … خلاصه که در تعیین مناطق جدید برای تقسیم بندی جهانی ، روسیه پوتین به سادگی وا نمیدهد .

نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی البته نوشت براندازی مادورو ونزوئلا را در هرج‌ومرجی طولانی غرق خواهد کرد، بدون امکان پایان آن..یعنی ببینیم سودیش کوجیشه ؟

بر اساس طرح ۲۸ ماده‌ای صلح پوتین ، روسیه خواستار آن است که کریمه، لوهانسک و دونتسک «به‌عنوان مناطق تحت کنترل واقعی روسیه» به رسمیت شناخته شوند. روسیه از سال ۲۰۱۴ در تلاش بوده تمام مناطق دونتسک و لوهانسک، یعنی دونباس، را اشغال کند اما تاکنون کنترل کامل این مناطق را به دست نیاورده است. در مقابل، کرملین حاضر است در مناطق خرسون و زاپوریژیا در امتداد خط تماس فعلی آتش‌بس برقرار کند.

مسکو همچنین می‌خواهد اوکراین نیروهای مسلح خود را به ۶۰۰ هزار نفر کاهش دهد، جنگنده‌های اروپایی در لهستان مستقر شوند و اوکراین از بسیاری از تسلیحات خود چشم بپوشد.

طرح صلح همچنین شامل بندی است که همه طرف‌ها «عفو کامل» دریافت کنند و هیچ‌گونه شکایت یا پیگردی در آینده مطرح نشود. این بدین معنی است که نیروهای روسی بابت جنایات جنگی پاسخگو نخواهند بود. به گفته کارشناسان این طرح صلح نیست .تسلیم مطلق است . لحن گقته های زلسنکی یعنی نه . اروپا یعنی زلسنکی … اما تناقض همین است فقط آمریکای موافق تسلیم … توان لجستیک دارد .

رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا و اوکراین درباره طرح آمریکا برای پایان جنگ روسیه به گفت‌و‌گو و رایزنی پرداخته‌اند . این کشورها تأکید کردند که بدون مشارکت اروپا، هیچ توافقی ممکن نخواهد بود. آمریکا پیام داد باشه بهش میگم ، فعلا تحمل کنید !

اسماعیل هوشیار

