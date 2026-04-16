نظم نوین
رسول پویان
سازش به دشمنان وحشی ننگ است
افـتــادن پا بـه پنجـۀ خـرچنگ است
گـر بـار سـوم بـه دام دشـمن افـتـیـد
دوراز خرد و تمدن و فرهنگ است
*******
با گرگ خشن سـازگاری پوچ است
با تـشـنۀ خـون بـردباری پـوچ است
باعهد شکن به صلح وسازش نرسید
با کـور خرد نامه نگاری پوچ است
*******
در صـورت پــیمان قـطر باید دید
صد بار ازان زشت و بتر باید دید
طالب که چون بردۀ پاکستان است
در هردو به تردید و حذر باید دید
*******
در کلۀ پاکستان مکـر اسـت و فریب
چون گودی کند بازی با طرزعجیب
با سـلطۀ اسـتـعـمار پـیـونـد زده بـود
پوند و یـوان و دالر انداخته به جیب
*******
منطـقـه ز نـو نـظـم دیگر می طلبد
صهیون وعرب رزم دیگرمی طلبد
احیای خراسـان کبیر در پیش است
افـغـانســتـان عـزم دیگر می طلبد
*******
درمـرز کهن شـیر ژیان باید بود
چون رسـتم دور باستان باید بود
برکلۀ ضحاک که خون میخواهد
کاوه روش وپتک گران باید بود
*******
از ببرک کاغذی هراسان نشوید
از زوزۀ کـفـتار پریـشـان نشوید
آتش بـه درون دیـو و دد اندازید
هرگز اسیر چنگ ودندان نشوید
*******
در جنگل دیو و دد قانـون به کجاست
جزتشنۀ خون خلق مأمون به کجاست
سرمایه که دیوانه و وحشی شده است
عقل وخرد وعدل فریدون به کجاست
*******
در کاخ سیه دلان مجو نور سپید
در خـانـۀ تاریک کهِ را بایـد دید
با خدعه و نیرنگ نوین می آیند
بـر صلـح دروغـیـن مبندید امیـد
*******
کنگـرۀ امـریکا که جنگ می خواهد
مجلـس سـنا تیر و تفـنگ می خواهد
از جنگ و تجاوز چو حمایت کردند
در سفره به جای نان سنگ میخواهد
*******
جنگ را به دشمنان گران باید کرد
از نـرخ انــرژی نگـران باید کرد
پا بـر گلـوی نفـت جهـان بگـذارید
تـا بـام فـلــک، نـردبـان باید کرد
*******
با خنجـر امریکا جهـان خونین است
ازجنگ و تجاوز بـشر زخمین است
درد دل عـالـم شــده از حـد بـیــرون
این زخـمِ سراطونِ بلا چرکین است
*******
افسوس! جهان جنگل وحشی شده است
برپیر و جوان جنگل وحشی شده است
در کاخ سـفـیـد که شـد هـیـولا سـلـطان
ازحرصِ ددان جنگل وحشی شده است
*******
در یورش سرمایه غریبی بنگر
جـور و سـتم و آدم فریبی بنگر
تا سیستم امریکا ز بـن بشناسید
بر حال عراق و شام لیبی بنگر
*******
هـر کـس بـرای امـریکا بـنـده بُوَد
در نـزد خـدا و خلـق شـرمنده بود
بنگرکه چه سان دیموکراسی آورد
کابل جـه مثال روشـن و زنده بود
*******
آزادی زن دروغ امـریـکا بـود
از نقـشـۀ پیمـان قـطـر پیدا بود
افـراط و تجـاوزوسـتـم آوردنـد
بینان دیموکراسی اش رسوابود
*******
افـغـانسـتان قلب خـراسـان باشد
بوم و بر خورشید درخشان باشد
زین تیره شبان بازدمد صبح امید
آن روز که آزادی نـسـوان باشـد
*******
مـردن به از ننگ اسارت باشد
تسـلیم به دشـمنان حقارت باشد
عزّت به آزادی واستقلال است
این تحفۀ مردی وجسارت باشد
*******
تا چند جهـان بـه چنگ استعمار است
از آفـت و بـیــداد و ســتـم بیمار است
نه ثروت و نه جان کسی درامن است
دل هـای پریـشـان بـشر خونبار است
*******
رخسارزمین رنگ دیگر می خواهد
نـقّـاشـی و ارژنگ دیگر می خواهد
سمفونی امریکا که شد گوش خراش
انـسـانـیـت آهـنـگ دیگر می خواهد
*******
آزرده ز اوضاع جهان تا چندیم
در حلقۀ عفریت زمان در بندیم
بشکن کمر دیـو سفید ای انسان
از رانـدن ملعون همه خرسندیم
*******
هـژمـونی امریکا چـرا لـرزان است
چون ناقض حق وشرف انسان است
در بـستر پـیـچـان زمـان در تـاریـخ
بـنـیـان تجـاوز و ســتـم ویران است
*******
بـنـیــاد ســتـمگـران فرومی پاشد
از مـرکــز خـانـدان فرومی پاشد
سرمایه به چنگ دیوودد افتادست
حقا! که درین زمان فرومی پاشد
*******
هـمت کنید که آسـیا زنده شود
بـر تارک دنیـا فـروزنده شود
تا جنگ وتجاوز بگردد ناباب
بایدکه مشت خلق کوبنده شود
*******
درنظم نوین جهان به رنگ دیگر است
بـن مـایـۀ اقـتـدار ســـنـگ دیگـر است
تا عــمـــق تــوازن قــوا بـایـــد تـاخـت
این صلح وثبات امن، هنگ دیگراست
*******
امـروز بـشر نظـم نـویـن می خواهد
با روسیه و ایران و چین می خواهد
بـا هـنـد و اروپـا و دیگـر کـشـورهـا
دوراز تروروجنگ وکین می خواهد
*******
فـرهنگ و تمـدن که ویران نشود
پایمـال شـغـالان و گـرازان نشود
تا هفت هزارسال گذشت ازتاریخ
کس نافی ایـران و خراسان نشود
*******
ما صلح وثبات و امنیت می خواهیم
آزادی و عـدل و عافیت می خواهیم
دور ازهجوم و جنگ و تجاوزگری
دنیایِ خوشی زهرجهت می خواهیم
6/4/2026