نظم نوین

رسول پویان

سازش به دشمنان وحشی ننگ است

افـتــادن پا بـه پنجـۀ خـرچنگ است

گـر بـار سـوم بـه دام دشـمن افـتـیـد

دوراز خرد و تمدن و فرهنگ است

*******

با گرگ خشن سـازگاری پوچ است

با تـشـنۀ خـون بـردباری پـوچ است

باعهد شکن به صلح وسازش نرسید

با کـور خرد نامه نگاری پوچ است

*******

در صـورت پــیمان قـطر باید دید

صد بار ازان زشت و بتر باید دید

طالب که چون بردۀ پاکستان است

در هردو به تردید و حذر باید دید

*******

در کلۀ پاکستان مکـر اسـت و فریب

چون گودی کند بازی با طرزعجیب

با سـلطۀ اسـتـعـمار پـیـونـد زده بـود

پوند و یـوان و دالر انداخته به جیب

*******

منطـقـه ز نـو نـظـم دیگر می طلبد

صهیون وعرب رزم دیگرمی طلبد

احیای خراسـان کبیر در پیش است

افـغـان‏ســتـان عـزم دیگر می طلبد

*******

درمـرز کهن شـیر ژیان باید بود

چون رسـتم دور باستان باید بود

برکلۀ ضحاک که خون میخواهد

کاوه روش وپتک گران باید بود

*******

از ببرک کاغذی هراسان نشوید

از زوزۀ کـفـتار پریـشـان نشوید

آتش بـه درون دیـو و دد اندازید

هرگز اسیر چنگ ودندان نشوید

*******

در جنگل دیو و دد قانـون به کجاست

جزتشنۀ خون خلق مأمون به کجاست

سرمایه که دیوانه و وحشی شده است

عقل وخرد وعدل فریدون به کجاست

*******

در کاخ سیه دلان مجو نور سپید

در خـانـۀ تاریک کهِ را بایـد دید

با خدعه و نیرنگ نوین می آیند

بـر صلـح دروغـیـن مبندید امیـد

*******

کنگـرۀ امـریکا که جنگ می خواهد

مجلـس سـنا تیر و تفـنگ می خواهد

از جنگ و تجاوز چو حمایت کردند

در سفره به جای نان سنگ میخواهد

*******

جنگ را به دشمنان گران باید کرد

از نـرخ انــرژی نگـران باید کرد

پا بـر گلـوی نفـت جهـان بگـذارید

تـا بـام فـلــک،  نـردبـان باید کرد

*******

با خنجـر امریکا جهـان خونین است

ازجنگ و تجاوز بـشر زخمین است

درد دل عـالـم شــده از حـد بـیــرون

این زخـمِ سراطونِ بلا چرکین است

*******

افسوس! جهان جنگل وحشی شده است

برپیر و جوان جنگل وحشی شده است

در کاخ سـفـیـد که شـد هـیـولا سـلـطان

ازحرصِ ددان جنگل وحشی شده است

*******

در یورش سرمایه غریبی بنگر

جـور و سـتم و آدم فریبی بنگر

تا سیستم امریکا ز بـن بشناسید

بر حال عراق و شام لیبی بنگر

*******

هـر کـس بـرای امـریکا بـنـده بُوَد

در نـزد خـدا و خلـق شـرمنده بود

بنگرکه چه سان دیموکراسی آورد

کابل جـه مثال روشـن و زنده بود

*******

آزادی زن دروغ امـریـکا بـود

از نقـشـۀ پیمـان قـطـر پیدا بود

افـراط و تجـاوزوسـتـم آوردنـد

بینان دیموکراسی اش رسوابود

*******

افـغـان‏سـتان قلب خـراسـان باشد

بوم و بر خورشید درخشان باشد

زین تیره شبان بازدمد صبح امید

آن روز که آزادی نـسـوان باشـد

*******

مـردن به از ننگ اسارت باشد

تسـلیم به دشـمنان حقارت باشد

عزّت به آزادی واستقلال است

این تحفۀ مردی وجسارت باشد

*******

تا چند جهـان بـه چنگ استعمار است

از آفـت و بـیــداد و ســتـم بیمار است

نه ثروت و نه جان کسی درامن است

دل هـای پریـشـان بـشر خونبار است

*******

رخسارزمین رنگ دیگر می خواهد

نـقّـاشـی و ارژنگ دیگر می خواهد

سمفونی امریکا که شد گوش خراش

انـسـانـیـت آهـنـگ دیگر می خواهد

*******

آزرده ز اوضاع جهان تا چندیم

در حلقۀ عفریت زمان در بندیم

بشکن کمر دیـو سفید ای انسان

از رانـدن ملعون همه خرسندیم

*******

هـژمـونی امریکا چـرا لـرزان است

چون ناقض حق وشرف انسان است

در بـستر پـیـچـان زمـان در تـاریـخ

بـنـیـان تجـاوز و ســتـم ویران است

*******

بـنـیــاد ســتـمگـران فرومی پاشد

از مـرکــز خـانـدان فرومی پاشد

سرمایه به چنگ دیوودد افتادست

حقا! که درین زمان فرومی پاشد

*******

هـمت کنید که آسـیا زنده شود

بـر تارک دنیـا فـروزنده شود

تا جنگ وتجاوز بگردد ناباب

بایدکه مشت خلق کوبنده شود

*******

درنظم نوین جهان به رنگ دیگر است

بـن مـایـۀ اقـتـدار ســـنـگ دیگـر است

تا عــمـــق تــوازن قــوا بـایـــد تـاخـت

این صلح وثبات امن، هنگ دیگراست

*******

امـروز بـشر نظـم نـویـن می خواهد

با روسیه و ایران و چین می خواهد

بـا هـنـد و اروپـا و دیگـر کـشـورهـا

دوراز تروروجنگ وکین می خواهد

*******

فـرهنگ و تمـدن که ویران نشود

پایمـال شـغـالان و گـرازان نشود

تا هفت هزارسال گذشت ازتاریخ

کس نافی ایـران و خراسان نشود

*******

ما صلح وثبات و امنیت می خواهیم

آزادی و عـدل و عافیت می خواهیم

دور ازهجوم و جنگ و تجاوزگری

دنیایِ خوشی زهرجهت می خواهیم

6/4/2026

