نزدیکی موقف های دوستانه روسیه و هند و اثرات آن بر افغانستان و پاکستان !

نان آوران کوچک

   ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها  کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون

خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري

حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

تجربه های تاریخی که به سرمایه های ملی بدل نشد

نویسنده: مهرالدین مشید شکست هایی که هر روز ما را وحشتناک…

لنینگراد دیمیتری شوستاکوویچ سمفونــیِ پیروزی ارتش سرخ بر فاشیسم 

ترجمه و تنظیم: آناهیتا اردوان این ترجمه را  به مهندس ارشد…

ارزش نقد و کم‌رنگی نقدهای ادبی

یکی از بدی‌های تاریخی در جهان و کشور ما، رنگ‌باختنِ…

                یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                               (قسمت سوم…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی

گاهی اتفاقی ستاره‌ای  در دفترم چشم باز می‌کند ولی، من هنوز به آفتاب نقش…

ترور عروس خدا، توسط پدران مقدس!

Hypatia(355-415م ). ترور دختر خدا، توسط پدران مقدس! آرام بختیاری نبرد مکتب و…

مخالفان پراکنده، بازیگران متحد؛ مدیریت خلای سیاست در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید اردوگاۀ از هم گسخته؛ فرصتی برای مانورهای منطقه…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار

ما زنان سر زمین های جنگ  زنان جهان سوم  جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي

له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان، سوار بر شانه های ژیوپولیتیک پرتنش و پیچیده منطقه…

نویسنده: مهرالدین مشید روایتی از زنده گی در سایه امید یا…

میراث سکاها، هویت ایرانی و مسئله تورانیان در شاهنامه 

- دکتر بیژن باران شاهنامه، خاطره حماسی سکاهای ایران، جغرافیای اسطوره‌ای…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک

در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

شور و حال عشق 

رسول پویان  عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود  پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود  تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید  عشوه از بهر فریب دل، مشکل…

«سازش» و «سازشکاری» یعنی چه؟

‫ رفیق نورالدین کیانوری ــ پرسش و پاسخ، شمارهٔ ۲۰، دی‌ماه ۱۳۵۹ــ…

دو کلمه؛ همچون دو پرخاش

Eklektism, Dogmatism. آرام بختیاری التقاطی و دگماتیسم؛ دو واژه یا دو سیستم…

«
»

نزدیکی موقف های دوستانه روسیه و هند و اثرات آن بر افغانستان و پاکستان !

افغانستان با هردو کشور هند و روسیه دارای مناسبات نیک بوده از لحاظ سیاسی و دپلماتیک از حمایت آن دو برخوردار است .

پوتین درین سفر از حاکمیت افغانستان در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ستایش کرد . این ستایش پوتین بحیث زعیم یک قدرت جهانی اثرات ذوجوانب دارد ؛ فعالیت تبلیغاتی و نظامی پاکستان علیه افغانستان را بی مقدار ساخته نوعی هماهنگی آن دو کشور را در حمایت از افغانستان نشان می‌دهد

اما درین میانه پاکستان ناراحت شده بنابر دشمنی با هردو همسایه شرقی و غربی اصل انکشاف مناسبات جهانی و منطقوی را طبق مصلحت، منفعت و سنجشهای استخباراتی با اعمال تروریستی خودش به سنجش می‌گیرد. اگر پاکستان از مشی هفتادوهشت ساله دشمنی با هند و افغانستان و پرورش تروریستان علیه این دو کشور فارغ بال گردد از تشوشات و ناراحتی های انکشافات دپلماتیک و تقرب موقفهای سائر کشورها با هند و افغانستان نیز فارغ می‌شود و می‌تواند توجهش را به حل مشکلات داخلی متمرکز سازد ، حل مشکل پشتونها و بلوچها ، حل حضور داعش در خاکش ، رفع مشکلات اقتصادی مردم ، رفتن بسوی خود بسندگی و نجات از قروض خارجی، کار برای گذار از غلامی انگلیس و آمریکا بسوی آزادی اتخاذ تصامیم و خروج از بار پروژه های تخریبی و استخباراتی تروریستی آمریکا که منظور آن بی ثباتی منطقه میباشد .

پاکستان در حصول استراتژی های مطروحه جنگی و تروریستی نسبت به هند و افغانستان موفق نبوده است ، جنگها را باهند باخته است ، از پرورش تروریسم زیر نام جهاد ، تشکیل اولین حکومت جهادی در پشاور تا بستن امید به طالبان موفق نبوده سرمایه گذاری استخباراتی و تروریستی اش به هدر رفته است . علت این ناکامی در عدم صلاحیت اتخاذ تصمیم و سیاست سازی آن در کشور است، زیرا این وسیله استعمار باید مطابق به هدایات سپرده شده انگلیس و آمریکا عمل کند و با هر تغیر در سیاست های منطقوی آنها باید تغیر مسیر و عمل بدهد ،اینکه چنین عملکرد طبق منافع ملی آن است یا خیر ارزشی برای نظامیگران پاکستان ندارد .

افغانستان به استحکام قدرت دفاعی از گذشته ها ضرورت داشته است که با جواب های مکرر منفی از جانب آمریکا به شوروی روی آورد و توانست اردوی قوی با قوای هوایی نمونه در منطقه داشته باشد . پاکستان در از بین بردن اردوی افغانستان موفق گردید اما این موفقیت نتوانست آنچه را در عمق استراتژی علیه افغانستان داشت بدست اورد .

حالا انکشاف روابط هند و روسیه با افغانستان برای پاکستان نا امید کننده شده است ، در حالیکه ثبات در افغانستان می‌تواند ممد خوب برای ثبات در پاکستان باشد ، این ثبات از لحاظ،نظامی اگر نیت نیک نزد پاکستان وجود داشته باشد در خنثا سازی هرنوع و هر مرجع تروریستی ، اتصال اقتصادی و تجارتی با آسیای میانه و از آن طریق حتی با اروپا ، جلو گیری از صرف بودجه نظامی و استخباراتی در تمویل و تقویت تروریسم و دهها مشکل دیگر که با آن مواجه است موثر میباشد .

حدود نیم قرن تلاش پاکستان با داشتن ابزار تخریبی افغانی در مورد تحت الحمایه ساختن افغانستان بی نتیجه و ناکام بود . افغانستان از اثر ضرباتی که از ناحیه خصومت پاکستان متحمل شده است جدآ نیازمند احیای مجدد اقتصادی ، سیاسی و نظامی است . کسب حمایت جهانی و متطقوی، انکشاف موثر دپلماسی و روابط نیک با قدرت های جهان از اولویت ها و مبرمیت های کاری کشور است ، هیچ قدرت خارجی چه متطقوی یا جهانی حق ندارد پر برابر حرکت افغانستان به سوی توانمندی با پیدا کردن نقش مثبت و موثر در منطقه و جهان سنگ اندازی کند.

سیاست های خصمانه پاکستان از یک طرف و حق مسلم افغانستان درین عرصه از جانب دیگر چنین مبرمیت و اولویت را در برابر افغانستان قرار می‌دهد( صرفنظر از نوع حاکمیت و نوع نظام ورژیم ) . پاکستان نباید تقویت موقف نظامی افغانستان از هر مرجع مناسب برای کشور مارا خصومت با خود بداند ، حفظ و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ، با تاسیس و دوام مناسبات حسنه با همه کشور ها بر طبق منشور سازمان ملل متحد حق هرکشوری است و حفظ آن بدون توانمندی نظامی دچار چالش های میگردد که دشمنان برایش ایجاد می نماید . افغانستان ازین حق برخوردار است .

عیب کلان پاکستان در حساسیت آن باانکشاف مناسبات دپلماتیک ، اقتصادی و سیاسی افغانستان است و به ناحق سردمداران آن خودرا دچار استرس می سازند .

