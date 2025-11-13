 شانسی برای نجات افغانستان باقی مانده یا فرصت‌ها از دست…

نرخ روز !

 تاریخ انتشار :13.11.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

حکومت اسلامی در ایران با بیان اینکه نرخ فرزندآوری پایین‌ است…گفت اوضاع خراب بید !

گزارش نیویورک‌تایمز حاکی از آن است که واشنگتن طرحی برای حمله به واحدهای نظامی ونزوئلا و عملیات برای تصاحب و کنترل میادین مهم نفتی این کشور تدوین کرده است …

برخی رسانه‌های اسرائیلی مانند Emess تأکید می‌کنند که ساختار امنیتی اسرائیل پس از جنگ دوازده ‌روزهٔ ژوئن 2025 سیاست مهار حکومت ایران را به دلیل پرور بازی نظام به سمت «برچیدن کامل حکومت » ایران سوق داده است….

خبرنگار : جناب رضاپهلوی نظر شما چیه ، تو این شلوغی برنامه ات چیه ؟ با توجل به اینکه تا به حال با نظرات شما کهکشان راه شیری نجات پیدا کرده …

رضاپهلوی: به نظرمن اسرائیل دوران رهبری گذار را خودش به دست بگیرد تا من مثل شاه اسپانیا برگردم و همه را بکنم مفتی خوشبخت !

خبرنگار : ای بابا خفمون کردی با این رهبری دوران گذار ، یه چیز دیگه بگو یه کم تنوع بدک نیست …

رضاپهلوی : چی بگم … اصلا تو خبرنگار کجایی زبون دراز ؟

خبرنگار : من خبرنگار یورونیوز هستم .

رضاپهلوی : یورونیوز همونه که سال 1356 به بابای من میگفت جزیره ثبات و یک سال بعد به خمینی گفت رهبر ؟

خبرنگار : ادامه همونه …

رضاپهلوی : الان با من چرا مصاحبه میکنی ؟

خبرنگار : اگه خدا بخواد و بشه توی شیر برنج رو دوباره بچپونیم …

رضاپهلوی : چی ؟ گفتی اگه خدا بخواد ؟ پس حضرت موسی چکاره ست ؟

خبرنگار : موسی خودش نوچه خداست !

رضاپهلوی : خدا اونه که تو کاخ سفیده ؟

خبرنگار : نه اون نماینده شه . خدا تو وال استریت میشینه . وارد وال استریت که میشی طبقه اول سمت راست ، یه پیرمرد با یه میز کوچک چوبی ، با یه چرتکه و نقشه دنیا . مستمر داره نقشه میکشه از کجا بکشه بیرون و فرو کنه به کجا … یه چند دلار بیشتر گیرش بیاد !

رضاپهلوی : موقع چپوندن درد داره ؟

خبرنگار : اینو دیگه باهاس از مردم بپرسی . هم تجربه کودتای انگلیسی رضاخان رو دارند ، هم تجربه کودتای 28 مرداد 1332 رو دارند ، هم تجربه 1357 … اگه گفتن درد نداشت پس هنوز امیدی هست .

13.11.2025

اسماعیل هوشیار

