نتیجه گیری از بحث های شبکه های تلویزونی و تحلیل های صفحات مجازی در مورد دعوت گروهی از بستگان رژیم گدشته توسط پاکستان

بحث های داغ پیرامون این اقدام پاکستان راه افتید ، شاید همین تحلیل ها و افشای چهره های دعوت شده باعث گردیده باشد تا پاکستان زیر نام مشکلات صدور ویزه از این اقدام صرفنظر کرده یا آنرا ظاهرآ به تعویق انداخته باشد .

درین مورد نظریات متفاوت ارائه شد عده ای آنرا اقدام پاکستان برای انسجام یک اپوزیسون ضد طالبانی خواندند ، برخی ها آنرا به دوبار سفر لوی درستیز پاکستان در یک ماه به آمریکا و آمادگی برای یک جنگ نیابتی دیگر ارزیابی کردند که باز از طریق پاکستان راه افتاده به مثابه ماشین چاپ دالر برای پاکستان در بدل ویرانی افغانستان باشد .

. این دعوت مایه نگرانی برخی ها از سیاست دائمی پاکستان برای تغیر قدرت در افغانستان گردید. یکی از جمعیتی ها که زیاد فیلسوف نمایی می‌کند گفت هرگاه پاکستان اقدام به تغیر قدرت در افغانستان نماید موفق میباشد .

چند مورد :

۱– آن گروه شامل کسانیست که نه در زمان حاکمیت و نه در حال پراکندگی موجود باهم تفاهم نداشته و ندارند ، در جمع آنها کسانی اند که خواهان دولت سکولار می‌باشند، برخی دیگر از روی ظاهر سازی تشکیل دولت سکولار را مخالف داعیه جهاد می‌دانند، عده ای افغانستان را با همین نام سه صد ساله اش قبول دارند و عده ای هم خراسان می‌خواهند، درین گروه تجزیه طلبان شامل اند و هم انهایکه در ناکامی در انتخابات حکومت موازی می‌خواستند، همین ها دموکراسی را ناکام و بد نام ساختند ، در دوران حاکمیت کفایت انسجام امور و صلاحیت دولت داری را نداشتند . از لحاط ترکیب فکری معجون مرکبی اند که در هاون آی. اس. ای ‌. کوبیده می‌شوند اما بیرون از هاون هرکه به راه خود روان میباشد که تا سرحد برخورد های مسلحانه و ویرانی شهر کابل رفته بودند و باز هم خواهند رفت .

۲– چگونه به قدرت رسانده خواهند شد ؟

الف– از راه سیاسی ؟ یعنی آنقدر بر حاکمیت فشار وارد خواهند کرد که امارت حاضر به ترک قدرت یا قبول شرکت آنها در قدرت به پیمانه دوران اشغال شود و باز به جای دولت ، شرکت سهامی زورمندان و وابستگان استخبارات بیرون را بسازند ؟ این ها در سطح جهان آنقدر موثریت خواهند داشت که حاکمیت طالبان را زیر فشار قدرت‌های بزرگ در آورند؟ یا وظیفه این لابیگری را پاکستان پیش خواهد برد ؟ در آن صورت دست نشاندگان گوش به فرمان پاکستان باقی می مانند .

ب– از راه زور ؟ با کدام توان نطامی ، با چه تعداد نیروی جنگی ، با کدام انواع سلاح ها و از کجا ?

تاکتیک جنگی آنها چگونه تنظیم خواهد شد ؟

— حرکت از دهات بطرف شهر ها. فتح ولسوالی ها و ولایت تا سقوط کابل ! دهات طی بیست سال اشغال جایگاه و پایگاه طالبان بود ، حالا هم در اختیار طالبان است . آن گروه آنقدر نیروی جنگی مجهز و فدا کار خواهند داشت که دهات را تصفیه کرده با فتح ولایات به کابل برسند ؟

— اگر از شهرها اغاز کنند ؟ از کدام مسیر به شهر ها تقرب کرده از طریق قیام های شهری مراکز قدرت را تصرف نموده اطراف و دهات را به تسلیمی وادارند . جنگ شهری از توان آنها پوره نیست زیرا دهات عقبه شهر ها بوده بدون داشتن این عقبه باز مانند گذشته ها محصور به شهر ها می مانند ، شهر های که ویران و مروم آن آواره میباشد .

— سقوط حاکمیت مانند بیست و چهار سال پیش،توسط خارجی ها و سپردن چوکی های دولتی به آنها؟ این کدام قدرت بوده می‌تواند؟ باز هم آمریکا؟

آمریکا با توافق دوحه از افغانستان بیرون شد ، دوباره حاضر نمی‌گردد به لجن جنگ دیگر در افغانستان گیر بماند . چین و روسیه دست زیر الاشه نمی نشینند ، شاید هند هم بی تفاوت باقی نماند . این ها عمق سیاست چین و روسیه را در سرعت فعالیت دپلماتیک با افغانستان درک کرده اند ؟ تبادل سفرا ی چین و روسیه با افغانستان و برسمیت شناسی امارت از جانب روسیه پیشگیری از خطر حضور و هجوم مجدد آمریکا به افغانستان است ، اگر آمریکا به برگشت مجدد نظامی یا راه اندازی جنگ نیابتی از طرق پاکستان تمایل نشان بدهد بعید نخواهد باشد که طالبان با چین یا روسیه کدام معاهده امنیتی دو جانبه امضاء نکنند .

— مداخله پاکستان ؟ گیریم بلی ! ام کشوریکه خود مصدوم به فشار های تی. تی. پی. و بی .ال. ای. است مرتکب چنین خطای عظیم خواهد شد ؟ و اگر شود تا چه وقت ادامه داده می‌تواند.؟ کشور بحران زده است نه آمریکا و ناتو که۵ کشور غربی که بتواند افغانستان را برای مدتی اشغال کند ، جهان هم از چنین حرکت حمایت نمی‌کند. یکبار با چشم باز و گوش شنوا اسرائیل و غزه را ببینند و عکس العمل جهان را بشنوند .

آرزوی تکرار تشکیل حکومت در گورنر هاوس پشاور را نداشته باشند . آن وقت هفت تنطیم سنی و نه تنطیم شیعه با قوت های نطامی داخل کابل شدند و حکومت ساخته شده گورنر هاوس پشاور را به ارگ کابل اوردند . حالا چه ؟ آنها که بدیل نظامی نیستند . در چنین حالت پاکستان خواهد دید که تی. تی. پی. و بی آل. ای. چه حالی برپا خواهد کرد ؟ پاکستان جدایی بنگلدیش را نباید از یاد برده باشد .

۳– از لحاظ سیاسی ! چه طرح دارند ؟ دموکراسی ، حقوق بشر ،و حقوق زن ، انتخابات ، طرح های محلی و قومی ، تجزیه‌وغیره؟ این ها که تازه نیست و از دست همین‌ها ناکام و بد نام گردید . و چه طرحی در برابر شریعت بحیث بدیل دارند ؟

قانون اساسی ، حق تحصیل و تعلیم دختران و کار زنان که جهان هم در حمایت آن قرار دارد ، طرح جامع برای دولتداری نیست جزئی از وظایف دولت هاست و خط مشی عمومی دولتداری نمی‌باشد. استراتژی اغای قانونی در دوران جهاد بنام پراندن پایه های برق را از سر می‌گیرند؟ شرم آور است .

قدرت جنگی نا معلوم. و غیر عملی ، طرح های سیاسی و ایدئولوژیک وهمی و خیالی و غیر قابل پذیرش برای مردم ، مداخله نظامی بیگانه ها بصورت علنی غیر عملی و با وضعیت جدید جیو پولیتیک افغانستان نا ممکن . پس دنبال چه می‌گردند؟

این ها بسیج‌نمی شوند مگر در هنگام گرفتن پول ، توان و صلاحیت رهبریت جنگ و سیاست را ندارند ، از حیث سیاسی از وجهه جهانی بی بهره اند . پس آنچه می توانند باشند سخنگویان و یاوه سرایان پاکستان در مطبوعات و مزد بگیران تبلیغاتی آی.اس.ای. نه چیز بیشتر .