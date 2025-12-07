نان آوران کوچک ساجده میلاد در ازدحام جاده در شب ها کودکی پرسه می‌زند هر…

یادهانی ضروری خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود…

روناک آلتون خانم "روناک آلتون" (به کُردی: ڕوناک ئاڵتوون)، شاعر و نویسنده‌ی…

جګړې او ورک شوي سرتېري حميدالله بسيا په انساني تاریخ کې جګړې تل له وینو، وېر،…

یک گرفتاری با مافیا و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی (قسمت سوم…

چند شعر کوتاه از زانا کوردستانی گاهی اتفاقی ستاره‌ای در دفترم چشم باز می‌کند ولی، من هنوز به آفتاب نقش…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار ما زنان سر زمین های جنگ زنان جهان سوم جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

شور و حال عشق رسول پویان عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید عشوه از بهر فریب دل، مشکل…