نامه ؜های داکتر عبدالقیوم خان

به

برادرش، داکتر عبدالظاهر صدراعظم»

داکتر عبدالقیوم از رجال بزرگ دهه موسوم به دموکراسی (1343 – 1352) است که در پست هایی بالایی دولت وظایفی را انجام داده است، موصوف در اولین روزهای بعد از کودتای 26 سرطان 1352 و بمیان آمدن جمهوریت، طی نامه های به برادرش داکتر عبدالظاهر (صدراعظم 9 جون سال 1971 الی 12 نومبر سال1972 ) برداشتهای خودرا از تغییرات سیاسی کشور بیان نموده است. از آنجایی که محتویات نامه تحلیل ها و نتیجه گیری های جالبی را در بردارد، انتشارات راه پرچم مستند به متن نشر شده (در وبلاگ خوشه – 2013 به نقل از شماره 115 مجله آیینه افغانستان مورخ 25 جولای 1973) آنرا بازنویسی و به شکل جزوه در اختیار علاقمندان تاریخ وطن قرار می دهد.

قرار معلوم، تعدادی دگری از نامه های تبادله شده بین دو برادر نیز پخش شده است که در صورت دستیابی، آنها نیز پیوست این جزوه خواهد شد.