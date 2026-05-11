مقام مادر
مادرم موجود بی همتا ی من
گوهر پا کیزه ی یکتا ی من
ای گرامی ترز خورشید جهان
ای فروغت برتر از دنیای من
قلب تو آ یینه دار آ سمان
مهر تو پیوسته در رگهای من
جا یگا هت بر فراز کهکشان
ای فرشته روشنایی های من
گر خدا از نیستی هستم نمود
ازتوهستی یافت هستیها ی من
منظرت سر چشمه آب حیات
در بساط زنده گی آوای من
حرف اول را زتو آمو ختم
تا زبان شد مظهر گویای من
او لین آمو زگار من تویی
ای مظا هیر تفکر های من
رسم قربانی به من آموختی
راه تو اندیشه ی پویای من
جنبش عالم همه بردست تست
هم تویی آرامش غمهای من
جنت اندر زیر پای مادر است
خاک پایش جنت ما وای من
نام مادر زنده و جاوید باد
ما درم با میهن زیبای من
عبدالو کیل