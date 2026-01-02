مفاهیم نیابتی نیستند

تاریخ انتشار :01.01.2026

حکومت آسلامی در ایران میگه نسخه اقتصادی آمریکا رو اجرا کنیم ریال هرروز تضعیف میشه…الان مثلا خیلی قویه ؟

حالا به نظر تون چرا پول کره جنوبی ، درهم امارات، یورو، پوند، کرون سوئد و… هر روز تضعیف نمیشه؟

رسانه‌های حکومت اسلامی گزارش داده‌اند که نظام سه ماهوارۀ جدید را از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب کرد. این ماهواره‌ها که «ظفر ٢»، «پایا» و «کوثر ١.٥» نام دارند، در فاصلۀ ٥٠٠ کیلومتری زمین در مدار موسوم به «لئو» قرار گرفته‌اند . یکی از مسئولان حکومتی گفت هر کی ناراضی بود میزنیم توسرش . حقوق خودمونم میلیاردی ، برجام و تحریم نعمت … اقتصاد سالم و قوی میخوایم چکار ؟ همه دنیا باهاس همه بدونن چقذه قوی هستیم که تا حالا فهمیدن … دلار 140 هزار تومن .

اعتراضات در ایران وارد ششمین روز شد . در واکنش به افزایش بی‌سابقه بهای ارز و بی‌ثباتی بازار آغاز شد و ادامه پیدا کرد…بازار که زمان جنبش مهسا ساکت و ناظر بود یهویی به خاطر وضع اقتصادی یادش اومد باید معترض باشد …

وزارت اطلاعات دید خر تو خره… دوباره با شعار رضا شاه روحت شاد پرید وسط اعتراضات وگفت مردم خواهان بازگشت به پادشاهی گذشته هستند تا دلار هفت تومنی بخرند و حالش را ببرند . بی بی سی فارسی هم دمید توش که معترضان خواستار بازگشت پهلوی شدند و گفتند برگردیم به دزدی و فساد قبلی …این فساد و دزدی فعلی تکراری شده ! ما خواهان تنوع دردیکتاتوری هستیم .

رضاپهلوی هم دوباره شور حسینی گرفت و نوشت…این نظام در حال فروپاشی است . مردم زودتر منو بیارید تاجگذاری کنم نجاتتئون بدم به جون عمه ام کف کردم الان 50 ساله تو نوبتم . رسانه های فارسی زبان هم هی میگن بازگشت پهلوی !

ازهوش مصنوعی سوال کردم یکی هست که میگه اسمم رضاپهلویه ، 70ساله ، شاه، ققنوس ، رهبر ، وکیل ، راننده اتوبوس ، بابا ، گاندی … 80 درصد مردم طرفدار رضاپهلوی و بازگشت پهلویه ، رسانه ها هم هی نشونش میدن…ولی هی نمیره به تهران و هی چرا تاجگذاری نمیکنه؟

هوش مصنوعی بعد از مکثی گفت 2 ضربدر 2 چند تا میشه ؟

رضا پهلوی : اینکه ساده ست من بلدم بخونم بنویسم …

هههوش مصنوعی : سواد خووندن نوشتن داری ولی سواد سیاسی تاریخی صفر … خاک توسر اونی که به امید این خُل و چل پهلویه که بیاد نجاتش بده …

یکی مدعی بود : خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند…

به او گفتند : خسن و خسین نبودند بلکه حسن و حسین بودند ، بعد هم سه نفر نبودند و دو نفر بودند ، دختر هم نبودند پسر بودند و آخر اینکه فرزندان معاویه نبودند بلکه فرزندان علی بودند.

جنگ فرسایشی آمریکا با جمهوری اسلامی؛ پیروزی بی شلیک…

جنگی نیست که فرسایشی باشد که پیروزی درش باشد یا شکست… دعوای زرگری است . جدای تیترهای خبری اسکول ساز ، کاخ سفید به نفعش نباشد یا خطر را حس کند امان نمیدهد دراستراتژی کاخ سفید ماندن همین نظام استحاله شده در خاورمیانه مستتر است در ادامه مسیر استحاله چه شود … گفتنی نیست باید دید ؟

در جایی نوشته بودند استقلال آزادی جمهوری اسلامی …

بهبه جز کلمه “اسلامی” با بقیه موافق نبودم . حاکمان در ایران مستقل نیستند و کلمه استقلال در قرن 21 معنی ندارد ، آزادی را نمفهمند و جمهوری را به صفت کثرت گرایی دوست ندارند . فقط کلمه اسلام واقعی است. منتها بقیه حاکمان جهان دنبال مفاهیم نیستند .

سال نو میلادی 2026 مبارک .

اسماعیل هوشیار

01.01.2026