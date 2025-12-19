ا. م. شیری

اسپوتنیک ‌نوشت: «ترامپ دولت ونزوئلا را یک سازمان تروریستی اعلام کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دولت فعلی ونزوئلا را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد و از مسدود کردن نفتکش‌هایی که به سمت این کشور می‌روند، خبر داد.

وی همچنین هشدار داد که ایالات متحده فعالیت‌های نظامی در اطراف ونزوئلا را تشدید خواهد کرد، که به گفتۀ او با شوک بی‌سابقه‌ای روبرو خواهد شد.

پس از اعلام ترامپ، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، خواستار اعتراضات جهانی مداوم علیه دزدی دریایی توسط دولت ایالات متحده شد، که شامل کارگران صنایع نفت، گاز و دریانوردی می‌شود.

روابط بین ونزوئلا و ایالات متحده اخیراً به طور قابل توجهی رو به وخامت گذاشته است. واشنگتن بارها از نیروهای نظامی برای نابودی قایق‌هایی که گفته می‌شود حامل مواد مخدر هستند، استفاده کرده است. به گفتۀ طرف آمریکایی، چنین عملیاتی برای مبارزه با جرایم فراملی و قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود». پایان نقل قول از اسپوتنیک فارسی.

زمانی آیت‌الله روح‌الله خمینی گفت‌: «هر چه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید». اما به تحقیق، حق این است که هر انسان ذی‌شعوری که یک جو خرد در سر دارد، هر لحظه بگوید: هر چه فریاد دارید، بر سر انگلیس بکشید!

این اروپای استعمارگر، اروپای تروریست و در رأس آن، انگلیس بود که در مستعمراتش رژیم‌های تروریستی بر سر کار گمارد؛ رژیم‌های تروریستی آمریکا، اسرائیل و برخی دیگر را خلق کرد؛ وظایف تروریستی خود را به آن‌ها محول کرد.

کشور جعلی- غیرتاریخی بنام ایالات متحدۀ آمریکا که بر روی گوشت و پوست و استخوان ده‌ها و صدها میلیون انسان ساخته شد، در طول تاریخ تقریبا دو و نیم سدۀ خود فقط و فقط به جنگ و تروریسم، کودتا و کشتار، قتل‌عام و نسل‌کشی مشغول بوده و هنوز هم هست.

امپراطوری تروریستی آمریکا، از جعل و دروغ، جرم و جنایت، ایجاد هرج‌ومرج، قتل‌عام، نسل‌کشی و تروریسم قبح‌زدایی کرده است. ترامپ، رئیس دولت رژیم تروریستی آمریکا ونزوئلا را دولت تروریستی اعلام می‌کند. عجب مضحکۀ بی‌شرمانه‌ایی! در زبان ترکی یک ضرب‌المثل بدین معنی رایج است: «می‌خواهی اسم خودم بر تو بگذارم تا بسوزی جزغاله شوی؟!»

اگر حتی از ماهیت تروریستی تاریخی و سابقۀ جنایی رژیم آمریکا بگذریم، باز هم سؤالات متعددی پیش می‌آید. مثلاً، در طول همین نیم قرن اخیر کدام دولت اتحاد شوروی، اروپای شرقی به شمول بالکان (یوگسلاوی) را تروریزه کرد؟ رژیم تروریستی آمریکا یا دولت ونزوئلا؟ تروریست‌های طالبان را دولت تروریستی آمریکا خلق کرد یا دولت ونزوئلا؟ آن‌ها را کدام دولت در افغانستان بی‌دفاع به قدرت رساند؟ رژیم تروریستی آمریکا یا دولت ونزوئلا؟ کدام دولت در اواخر پائیز سال قبل سازمان تروریستی هیئت تحریرالشام به فرماندهی یک افسر موساد را در سوریه به قدرت رساند؟ تروریسم دولتی آمریکا یا دولت ونزوئلا؟ عراق، لیبی، سوریه، سودان و کشورهای بسیار دیگری را چطور؟ دولت تروریستی آمریکا به بهانه‌های واهی تروریزه کرد یا دولت ونزوئلا؟ سازمانگر و مجری کودتاهای متعدد ضددولتی در کشورهای مختلف جهان، از جمله در اندونزِی، ایران، شیلی و… یا کودتای فاشیستی سال ٢٠١۴ در اوکراین، کدام دولت بود؟ رژیم تروریستی امپریالیسم آمریکا یا دولت ونزوئلا؟ همچنین، ده‌ها تشکیلات تروریستی از القاعده، گروه طالبان، مجاهدان افغان، جیش‌العدل گرفته تا هیأت تحریرالشام، الشباب، بوکوحرام و بسیاری دیگر را کدام دولت سازماندهی کرد، آموزش داد، تسلیح نمود؟ رژیم فاشیستی- تروریستی امپریالیسم آمریکا یا دولت ونزوئلا؟ همۀ این پرسش‌ها پاسخ روشن و قطعی دارند: رژیم تروریستی آمریکا!

البته، این قصه سر دراز دارد و شمارش و ردیف کردن همۀ آن‌ها بی‌مورد است! چرا که همگان، خواه اذعان بکنند خواه نه، بر جرایم و جنایات بی‌حد و حصر تروریسم دولتی آمریکا آگاهند. بخصوص اینکه میزان و شدت جرم، جنایت و فجایعی که بر نوع بشر در کل تاریخ تحمیل شده، هرگز به اندازه‌ای نبوده که رژیم تروریستی امپراطوری آمریکا در طول تاریخ کوتاه موجودیت خود علیه بشریت مرتکب شده است.

در این واقعیت که خالق و مولد اصلی کشور جعلی- غیرتاریخی آمریکا روباه پیر انگلیس است، گمان نمی‌رود جایی برای بحث اضافی باشد. اما در این واقعیت که مقصر تداوم تروریسم رژیم آمریکا و تشدید گستاخی آن، کل جامعۀ بشری و دولت‌های حاکم بر آن‌ها هستند، شاید بدلایل مختلف، از جمله به سبب ترس، منافع حاکمیت‌های مستعمرات و یا بر اساس برخی ملاحظات سیاسی، حتی جای جدل باقی باشد.

واقعاً هم، کل جامعۀ بشری و رژیم‌های حاکم بر کشورهای جهان، در وهلۀ اول، کشورهای بزرگ مانند روسیه، چین، هند، برزیل، ایران و … در تداوم و تشدید تروریسم امپراتوری آمریکا بدین معنی مقصرند که هرگز در نشست‌های مجامع بین‌المللی، در کنفرانس‌های مطبوعاتی، در اسناد رسمی، بر ماهیت و خصلت تروریستی آن نه تنها تأکید، حتی اشاره هم نکرده‌اند. در حالیکه همین دولت‌‌ها از منظر انسانی، موازین بین‌المللی و در نهایت، بر اساس اخلاق سیاسی- دیپلوماتیک، در مقابل جامعۀ انسانی موظفند ماهیت واقعی این رژیم تروریستی را تشریح و افشا نمایند.

اصلاً چرا جای دوری برویم. همین حاکمیت اسلامی میهن ما را در نظر بگیریم. حاکمیت کشور ما برغم تحمل تقریباً نیم قرن انواع فشارهای امپراتوری تروریستی آمریکا، حداقل در رابطه با ترورهای مشخصی که بر علیه میهن و مردم انجام داده، هرگز جرئت و جسارت در خود نیافت که در محاکم و مجامع بین‌‌المللی، علیه تروریسم دولتی آمریکا اقامۀ دعوی نماید، ادعای غرامت کند حتی با علم یقین به اینکه به جز تبلیغات، طرفی نخواهد بست.

بطور مشخص، زمانی که همین ترامپ، سردستۀ تروریست‌های آمریکایی رسماً گفت که فرمان ترور قاسم سلیمانی را صادر کرده است، مقامات ایران در مقابل این ترور وحشیانه، ادعا کردند که پایگاه آمریکایی «عین‌الاسد» در عراق را زدیم. کو؟ چگونه زدید؟ عین‌الاسد ویران و تعطیل شد؟ چه تعداد تروریست آمریکایی در آنجا به دَرَک واصل شد؟ عملا هیچ! اگر حتی زده هم باشند، شماری از تروریست‌های آمریکایی را هم از بین برده باشند، می‌بایست به موازات آن، علیه تروریسم آمریکا اعلام جرم می‌کردند که نکردند. بنابراین، معلوم می‌شود این دروغی بود که مقامات حاکمیتی برای تسکین اذهان عمومی ساز کردند.

ایضاً، بدنبال دوازده روز حملات تروریستی مشترک تروریست‌های آمریکایی- اسرائیلی به میهن ما که به ترور جمعی فرماندهان طراز اول نظامی، دانشمندان هسته‌‌ای و بیش از هزار نفر از هموطنان ما و خسارات عظیم انجامید، باز هم همین ترامپ، رئیس دولت رژیم تروریستی آمریکا صراحتاً اذعان کرد که من فرماندهی این عملیات [تروریستی] را بر عهده داشتم، این بار نیز مقامات رسمی کشور ما بجای اقامۀ دعوی و درخواست غرامت، ادعا کردند که اسرائیل و پایگاه آمریکا در قطر را زدیم. کو؟ کجا را زدید؟ چه بر سر پایگاه آمریکا در قطر آمد؟ چه تعداد تروریست مستقر در آنجا یا تروریست در اسرائیل مُردار شد؟ عملاً هیچ! باز هم دروغ برای تسکین آلام مردم ما.

با این حساب، این قول رایج «خلایق هر چه لایق»، دقیق و صحیح و بجاست. بنابراین، تا زمانی که دولت‌های حاکم بر کشورهای جهان بر ماهیت تروریستی امپراتوری امریکا به دیدۀ اغماز می‌نگرند و یا حداکثر به محکوم کردن لفظی جرایم و جنایات تروریسم امپراتوری بسنده می‌کنند و حاضر نمی‌شوند به اتکای خرد و نیروی جمعی، تروریسم افسارگسیختۀ آن را متوقف کنند، رژیم تروریست و تروریست‌پرور آمریکا با تداوم این مضحکۀ فاجعه‌بار برای همۀ دوران‌ها، نه فقط به تروریزه کردن کشورهای مختلف ادامه خواهد داد، بلکه «دولت ونزوئلا را یک سازمان تروریستی خارجی اعلام خواهد کرد»، کشتی‌های نفت‌کش آن را محاصره، تحریم و بمباران خواهد کرد؛ ایران، کوبا و یکسری کشورهای «نامطلوب» دیگر را به حمایت از تروریسم متهم خواهد کرد؛ تحت پوشش مبارزه با تروریسم، کشورهای ضعیف را به خاک و خون خواهد کشید و بطور کلی، «نام خود را بر دیگران خواهد گذاشت تا بسوزند جزغاله شوند»!

٢٧ آذر- قوس ١۴٠۴