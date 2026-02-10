مرگ ارزش و اخلاق
رسول پویان
مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود
که مرگ ارزش واخلاق زان نمایان بود
بــرای ســـود کلان و گـرفـتــن اســـنـاد
هـمــه تـلاش بـرای شـکار انـســـان بود
فساد و حیله و پول وسیاست یکجا گشت
تمام جـسـم پـرسـتـوی بـسـته عریان بود
تمام عشق و محبت به گـور ننگین رفت
فـروش نعــشِ روان و بـدن فـراوان بود
بـه دسـت فتنۀ قـدرت اگـرچـه انجیل بود
ولی بـه مجلس جفری همیشه مهمان بود
یَهُـوَه ثــروت و خـون و فـسـآاد را آورد
حکایتی که درآن جنگ دیو و یزدان بود
بهشت ودوزخ وپل صراط اگر فرداست
چرا قصور ددان پر ز حور وغلمان بود
به روزگار معاصر زنـان شـدنـد قـربان
جـنـایتی که زمانی بـه کاخ سـلطـان بود
هـزار فـتـنـۀ اپــستـیـن گـر کــنید تحقیق
بـه زیـر دامـن رنگـین غـرب پنهان بود
عـنان دیـن ز دسـت خـدا شــده بـیــرون
از آن دمی که خدا زیـردست انسان بود
مـیــان قـدرت ایـران و روم در تـاریـخ
رقـابت عملی حـرف مـرد و میدان بود
تمدن از دل تاریخ وجنگ بیرون گشت
گمان مـبـر که سـیـر و گـذر آسـان بود
ز گـرز رسـتم و از پتک کاوه یاد آرید
هـزار دیـو سـتمگر هـزار ســنـدان بود
کتاب سام ونریمان وزال وسورنا خوان
خوشا که یعقوب عیّار اهل سیستان بود
برای حفظ وطن جـان و دل شده قربان
بـه گـرد پـرچـم میهن عهد و پیمان بود
ز بلخ وکابل و پارس وهرات می گویم
چرا که ریـشـۀ ایـران در خراسـان بود
زطرف سیحون وجیحون تا دل کارون
تمـدن کهـنی غـرق نـظـم وسـامـان بود
زعقل تاریخ و فرهنگ درس نو گیرید
تمدنی که درآن عشقِ مهروعمران بود
وفـا و عـشـق و محبت نـور دل هـا باد
نجـابتی که در آن شیر پاک پسـتان بود
اگر ضعیف شدی پایه می شود لرزان
چرا که سازش وتسلیم مرگ بنیان بود
8/2/2026