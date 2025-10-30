ولادیمیر مالیشف (Vladimir MALYSHEV) – رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مستقل غیرتجاری «کتابفروشی نویسنده»، سردبیر روزنامه‌ای به همین نام، عضو اتحادیۀ نویسندگان روسیه. خبرنگار سابق و رئیس دفاتر خبرگزاری تاس در ایتالیا و یونان، نویسندۀ بیش از ٣٠ کتاب داستانی و روزنامه‌نگاری.

ا. م. شیری- توسعۀ فدراسیون روسیه، بویژه در زمینۀ صنایع نظامی به این دلیل برای من (احتمالا برای بخش بسیار بزرگی از جمعیت جهان نیز) اهمیت جدی دارد، که در مقابل تهاجمات مسلحانه- تروریستی دنیای غرب به سرکردگی امپراتوری آمریکا، سپر دفاعی مطمئنی برای جنوب جهانی ایجاد می‌کند. همانطور که اتحاد شوروی با آزمایش نخستین بمب هسته‌ای خود در سال ١٩۴٩، به انحصار سلاح اتمی آمریکا نقطۀ پایان گذاشت و باعث شد آمریکا بعد از بمباران اتمی شهرهای ناکازاکی و هیروشیمای ژاپن در سال ١٩۴۵، بار دیگر از این سلاح علیه بشریت استفاده نکند. در صورتیکه رژیم تروریستی کشور ساختگی آمریکا با تنظیم و تدوین دو برنامه تحت عناوین «دراپشوت» و «OFF TACKLE» در نظر داشت ١٠٠ شهر اتحاد شوروی را با ٣٠٠ بمب‌ اتمی بمباران کند… و لذا، بنظر می‌رسد اگر امروزه توسعۀ صنایع دفاعی روسیه نبود، اکنون جهان بسیار خطرناک‌تر از این بود که هست.

موشک جدید روسیه که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، آزمایش آن را اعلام کرد، در غرب جنجال به پا کرده است.

اعلام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این باره کشور ما با موفقیت موشک کروز جدید هسته‌ای بوروستنیک [BUREVESTNIK-مرغ طوفان] را آزمایش کرده است، در غرب جنجال به پا کرده است. تمام خبرگزاری‌های معتبر غربی این خبر را با ترکیبی از تعجب و ترس گزارش کردند و نشریات تخصصی نظامی در حال شرح جزئیات اندکی هستند که در مورد این سلاح شگفت‌انگیز جدید به دست آورده‌اند و آن را «دوربردترین موشک جهان» می‌نامند و به اظهارات رئیس جمهور روسیه در این مورد استناد می‌کنند.

«روسیه دوربردترین موشک جهان را پرتاب کرد»- این عنوان سرمقالۀ مجلۀ نظامی آمریکایی Military Watch [دیده‌بان نظامی] است. این نشریه می‌نویسد: «موشک بوروستنیک می‌تواند قبل از اصابت، هزاران بار به دور زمین بچرخد». این نشریه با استناد به بیانیۀ والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، گزارش می‌دهد که این پرتاب در ۲۱ اکتبر انجام گرفته و موشک در مدت ۱۵ ساعت مسافت ۱۴۰۰۰ کیلومتری را طی کرده است. این نشریه در ادامه می‌نویسد: «مشخصات فنی این موشک به آن اجازه می‌دهد تا با دقت تضمین‌شده به اهداف مستحکم در هر کجای جهان حمله کند. این موشک منحصر به فرد از یک راکتور هسته‌ای مینیاتوری برای تأمین انرژی دستگاه پیشران خود استفاده می‌کند و به آن اجازه می‌دهد سال‌ها پرواز کند». این نشریۀ آمریکایی برتری‌های موشک جدید را اینگونه توصیف می‌کند: «این موشک مزایای زیادی دارد، از جمله از بین بردن خطر حمله اولیۀ دشمن در روی زمین، فراهم کردن امکان نمایش قدرت با پرواز نزدیک به حریم هوایی دشمن و حفظ توانایی حمله به دشمن از جهات غیرمنتظره، از جمله در مناطقی با کمترین حفاظت پدافند هوایی».

Military Watch به نقل از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، می‌گوید که این سلاح جدید را گواهی بر «قابلیت اطمینان سپر هسته‌ای روسیه» و خود موشک را «یک سامانۀ تسلیحاتی منحصر‌به‌فرد که هیچ کشور دیگری ندارد»، خوانده است. رئیس جمهور پیش از این در سخنرانی خود در پارلمان روسیه خاطرنشان کرده بود که این موشک «برد نامحدود» دارد و «در برابر همۀ سامانه‌های دفاع موشکی و دفاع هوایی موجود و آینده آسیب‌ناپذیر است». کارشناسان دیده‌بان نظامی تأکید می‌کنند: «انتظار می‌رود توانایی بوروستنیک در انجام حملات هسته‌ای دقیق علیه اهداف در سراسر جهان، از جمله ایالات متحده، به ویژه بسیار ارزشمند باشد».

نشریۀ دیده‌بان نظامی آمریکا گزارش می‌دهد: «روسیه به موازات برنامۀ موشکی و بمب‌افکن خود، به سرعت در حال نوسازی ناوگان زیردریایی‌های استراتژیک خود، به کارگیری اژدرهای پوسایدون با کلاهک هسته‌ای و ارتقاء زرادخانۀ موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، دستیابی به موشک‌های جدید مانند سارمات ار.اس. ٢٨ و یارس ار.اس. ٢۴ و ادغام موشک‌های مافوق صوت «آوانگارد» با موشک‌های قدیمی‌تر است».

نشریۀ نظامی محبوب آمریکایی «استریپس اند استارز» می‌نویسد: «ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی روز یکشنبۀ خود اعلام کرد: روسیه یک موشک کروز جدید با کلاهک هسته‌ای و موتوری را که قادر است بر تمام سامانه‌های دفاعی موجود غلبه کند، آزمایش کرده و به زودی آن را به خدمت خواهد گرفت».

«این اعلام، پس از سال‌ها آزمایش موشک بوروستنیک، بخشی از یک پیام هسته‌ای از سوی کرملین بود که در برابر فشار غرب برای آتش‌بس در اوکراین مقاومت می‌کند و به شدت به ایالات متحده و سایر متحدان ناتو در مورد صدور مجوز حمله به خاک روسیه با استفاده از سلاح‌های دوربرد غربی هشدار می‌دهد. ویدئوی منتشر شده توسط کرملین، پوتین را در لباس نظامی نشان می‌دهد که گزارش ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل روسیه را دریافت می‌کند. او به رهبر روسیه گزارش می‌دهد که بوروستنیک در جریان یک آزمایش حیاتی در روز سه‌شنبه، مسافت ۱۴۰۰۰ کیلومتری (۸۷۰۰ مایل) را طی کرده است. گراسیموف گفت که بوروستنیک ۱۵ ساعت در هوا مانده است و افزود که این حد نهایی نیست». «استرایپس اند استارز» خاطرنشان می‌کند که «اطلاعات کمی در مورد موشک بوروستنیک وجود دارد. این در پیمان ناتو با نام رمز «اسکای‌فال» شناخته می‌شود».

رسانه‌های غیرنظامی غربی نیز قابلیت‌های سلاح جدید روسی را با نگرانی قابل توجهی توصیف می‌کنند. برای مثال، روزنامۀ «اکسپرس» انگلیس، اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد بوروستنیک را هشداری به انگلستان خواند. این روزنامه با نگرانی می‌نویسد: «پس از اعلام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مبنی بر تکمیل آزمایش‌های موشکی بوروستنیک، نگرانی‌ها در انگلستان تشدید شده است».

اکسپرس گزارش داد: «ولادیمیر پوتین با دادن هشداری جدی به انگلستان، تأئید کرد که روسیه آزمایش یک موشک هسته‌ای جدید با برد نامحدود را به پایان رسانده است». در این مقاله تأکید شده که بوروستنیک یک سلاح «شکست‌ناپذیر» محسوب می‌شود. زیرا، ردیابی مسیر آن بسیار دشوار است.

خبرگزاری رویترز انگلیس می‌نویسد: «این موشک دارای نوع جدید دستگاه پیشران است که به آن اجازه می‌دهد بسیار دورتر و برای مدت طولانی‌تری نسبت به آنچه قبلاً با موتورهای توربوجت و توربوفن امکان‌پذیر بود، پرواز کند». «بوروستنیک ٩ ام٧٣٠ یک موشک کروز زمینی با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین است که نه تنها قادر به حمل کلاهک هسته‌ای، بلکه قادر به حمل یک نیروگاه هسته‌ای نیز می‌باشد. ناتو آن را اسکای‌فال-٩-ایکس-اس‌اس‌‌سی می‌نامد».

روزنامه‌نگاران غربی می‌نویسند: «دستگاه پیشران به موشک اجازه می‌دهد تا مدت زیادی قبل از برخورد به هدف، در هوا باقی بماند. سازمان غیرانتفاعی ابتکار تهدید هسته‌ای مستقر در ایالات متحده اعلام کرد که بوروستنیک می‌تواند به طور بالقوه برای چند روز در هوا باقی بماند».

کارشناسان روسی تأکید می‌کنند که تکمیل آزمایش‌های بوروستنیک نقطۀ عطف مهمی در توسعۀ تسلیحات روسیه است. الکسی آنپیلوگوف، کارشناس نظامی، در مصاحبه با روزنامۀ «وزگلیاد» [دیدگاه] گفت: «ما اطلاعات زیادی در مورد موشک جدید نداریم. اما، حتی اطلاعات محدود موجود در دسترس عموم نشان می‌دهد که این یک توسعۀ غیرمنتظره است».

این کارشناس خاطرنشان کرد: «موشک بوروستنیک به یک موتور توربوجت هسته‌ای مجهز است که عملکرد فنی و رزمی موشک را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. این راهکار یک ویژگی مهم در این مدل ایجاد می‌کند: به سوخت شیمیایی نیاز ندارد. در نتیجه، برد و زمان پرواز آن توسط منابع موتور محدود نمی‌شود».

مصاحب این منبع ادامه می‌دهد: «این در عمل به چه معناست؟ مهم‌ترین نکته این است که این موشک توانایی فوق‌العاده‌ای برای رسیدن به هر هدفی دارد. بوروستنیک قادر است به دور زمین به‌چرخد. علاوه بر این، چنین موتوری به موشک اجازه می‌دهد تا از هر جهتی به هدف نزدیک شود. این امر در زمینۀ بازدارندگی هسته‌ای ایالات متحده بسیار مهم است. سامانۀ دفاعی آمریکا برای رهگیری شلیک مهمات از قطب شمال طراحی شده است. در مدت طولانی، این مؤثرترین مسیر برای حملۀ احتمالی ایالات متحده بود».

آنپیلوگوف توضیح می‌دهد: «اما اکنون بوروستنیک وضع موجود را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. وجود آن می‌تواند ایالات متحده را به ساخت یک سامانۀ دفاع دایروی مجبور کند. این بدین معنی است که هزینه‌های آمریکا به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد».

این کارشناس خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از جزئیات قابل توجه بوروستنیک این است که آن یک موشک کروز است. ویژگی منحصربه‌فرد چنین مهماتی این است که آن‌ها در ارتفاعات بسیار پایین به اهداف خود می‌رسند. این امر چالش‌های متعددی را برای سلاح‌های متعارف ایجاد می‌کرد. قبل از همه و مهمتر از همه، آن‌ها باید بر چگالی بالای هوا غلبه می‌کردند».

آنپیلوگوف توضیح داد: «در چنین شرایطی، یک موشک متعارف در طول مانورها مقدار بسیار زیادی سوخت مصرف می‌کند که بر برد آن تأثیر منفی می‌گذارد. با بوروستنیک، این مشکل به طور خودکار حل می‌شود. علاوه بر این، طراحی آن امکان سرعت‌های مافوق صوت را فراهم می‌کند، به این معنی که سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی حتی هنگام حرکت در ارتفاعات پایین نیز قادر به واکنش به آن نخواهند بود».

با این حال، ایالات متحده هنوز چیز مشابهی ندارد. بلومبرگ اخیراً مقاله‌ای با عنوان «ایالات متحده در استقرار سلاح‌های هایپرسونیک عقب مانده است. چرا این مهم است»، منتشر کرد. این آژانس آمریکایی با اذعان به عقب‌ماندگی کشورش در این زمینه می‌نویسد: «سلاح‌های مافوق صوت آنقدر سریع هستند که سرعت آن‌ها می‌تواند مولکول‌های هوای اطراف را تغییر دهد. آن‌ها می‌توانند کلاهک هسته‌ای حمل کنند، در ارتفاع کم پرواز کنند و تشخیص آن‌ها دشوار است. با توجه به توانایی آن‌ها برای تغییر شکل جنگ‌های مدرن، این سلاح‌ها به جبهۀ اصلی در رقابت فزاینده برای برتری نظامی بین ایالات متحده از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر تبدیل شده‌اند».

این آژانس اذعان کرد: «ایالات متحده، تحت فشار سیاسی و استراتژیک برای ادامۀ رقابت، برای توسعۀ سلاح‌های مافوق صوت تلاش می‌کند. در اوایل اکتبر، ارتش ایالات متحده به بلومبرگ نیوز گفت که قصد دارد اولین دسته از سلاح‌های پنتاگون را تا پایان سال مستقر کند. با این حال، مرکز آزمایش وزارت دفاع اعلام کرد که این سلاح‌ها هنوز اثربخشی خود را در شرایط جنگی واقعی ثابت نکرده‌اند».

خُب، بگذار بترسند. بالاخره خواهند فهمید که تهدید روسیه به جنگ فایده ندارد.

بنیاد فرهنگ راهبردی

نکات داخل […] از مترجم است.

٧ آبان- عقرب ١۴٠۴