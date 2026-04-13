مذاکرات هیئت های افغانستان

و پاکستان با پا در میانی چین

یک روز قبل از آغاز این مذاکرات وزیر خارجه پاکستان غرض ذهنیت سازی قبلی برای ملاقات یک روزه با وزیر خارجه چین به آن کشور سفر کرد وبا وزیر خارجه چین ملاقات نمود .

قبلآ عربستان سعودی ، قطر و ترکیه برای مذاکره بین افغانستان و پاکستان میزبانی کرده بودند ، اما با وصف ضعف منطق مذاکره کنندگان پاکستان ، جانب پاکستان با خیره سری از مذاکرات سر پیچی کرده به بمباردمان علیه افغانستان ادامه داد که قتل حدود 500 تن از معتادین تحت تداوی در شفاخانه امید باعث ملامتی آن کشور شد و اعتراضات مراجع داخلی ، منطقوی و جهانی را علیه این جنایت بر انگیخت .

این بار کشور چین با داشتن منافع اقتصادی ، علایق امنیتی و سیاسی میزبانی این دور مذاکرات دارد ، نطاق وزارت خارجه چین از پیشرفت کار دیروز اظهار رضایت کرد.

پاکستان زمانی حاضر به مذاکره شد که ایماهای از جانب ترامپ برای امکان ختم جنگ.با ایران در مطبوعات منتشر گردید ، اردوی پاکستان بنابر تحلیل‌ها و اخبار مراجع گوناگون در جوش جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از جانب ترامپ توظیف به تحرکات جنگی گردید تا وضعیت افغانستان را نا آرام و متشنج وانمود سازد ، در حالیکه افغانستان هیچگونه علاقه ای با دخالت درین جنک نداشت صرف از لحاظ سیاسی از موضع ایران به شکل غیر جدی و رعایت اوضاع حمایت کرده بود .

در جریان نشر این اخبار از شدت عملیات اردوی پاکستان بر افغانستان کاسته شده در ولایات سرحدی خلاف اصول مذاکرات با حفظ حضور در میز مذاکره به انجام فعالیت‌های محاربوی توپ خانه ای ادامه می‌دهد و باعث قتل فامیلهای ملکی میگردد .

حملات هوایی پاکستان علیه افغانستان ، پر مصرف ، بی نتیجه و بدنام کننده بود شاید به هرزگی و بی نتیجه بودن عمل شان پی برده حاضر به نشست عقب میز مذاکره شدند.

چین بحیث یک قدرت اثر گزار بر منطقه بااشتن روابط دوستانه با پاکستان و علایق سیاسی دپلماتیک ، اقتصادی و امنیتی افغانستان شاید بتواند برای پاره ای از مشکلات ناشی از اعمال خصمانه پاکستان علیه افغانستان راه حل موقت دریابد ، اما نیات بدی که مراجع نظامی — استخباراتی پاکستان با سابقه 78 ساله علیه افغانستان دارد به سادگی طی چند روز مذاکره قابل حل دائمی نمی‌باشد.

نیات غیر دوستانه پاکستان در طرح های مذاکرات آن در سعودی و قطر و ترکیه نمایان بود ، آنها طرح های تعلیق بالمحال داشتند از قبیل تضمین امنیت پاکستان از جانب افغانستان ، حل مشکل پاکستان با تی.تی.پی. مسئله مناسبات نیک افغانستان با هند وغیره ، اما در نهاد نیات آنها چیزهای غیر قابل تغیر وجود دارد که عمدتآ متمرکز بر وجود یک افغانستان ضعیف ، غیر متحرک در دپلماسی و مناسبات جهانی ، دوام تشنج و بحران اعم از جنکی ، ترویج اختلافات قومی و زبانی وغیره .

پاکستان با الهام از سیاست اسرائیل در شرق میانه بدون چین با دیگر همسایگان به جای زبان تفاهم و همسایگی نیک سیاست استخباراتی تشنج زا را پیوسته عملی ساخته است ، چرا با هند می جنکد با ایران در سال گذشته درگیر شد و چرا با هیچ حاکمیت در افغانستان سر توافق و حسن تیت نداشته است ؟

بنیاد پاکستان بر نیرنگ و دغای انگلیسی گذاشته شده و این روش در عمق سیاست و اهداف آن عجین است ، این نیرنگ و دغا را بیشتر با افغانستان بکار بسته است ، صداقت ندارد و نمی‌توان بر آن باور کرد .

مذاکره ، تفاهم ، خودداری از زدوخوردهای نظامی ، حسن نیت در روابط سیاسی ، تجار ی ، اقتصادی و عدم توصل به مداخلات مستقیم وغیر مستقیم در امور افغانستان با نداشتن نیابتی های سیاسی و استخباراتی انسانی ترین شیوه همسایگی نیک است ، اگر این روش میان طرفین با عمق نیت عملی گردد می‌شود راه های حل مناسب و مطابق با منافع هردو جانب چه از طرق میانجی ها یا با تماس های مستقیم دریافت گردد . اما پاکستان در مناسبات با افغانستان با حفظ تجارب روزهای خوب و بد منافع خودرا از دریچه استخباراتی ، تخریبگری ، توطئه چینی برای تضعیف همیشگی افغانستان دیده و می بیند . تنها قدرتمند شدن افغانستان از لحاظ اقتصادی ، قدرت دفاعی ، توسعه روابط جهانی و توان اثرگذاری بر مور منطقوی می‌تواند عامل بازدارنده دسایس همیشه فعال پاکستان علیه افغانستان گردد .

افغانستان با دشمنی دوامدار پاکستان مواجه بوده اهداف استراتژیک پاکستان نسبت به افغانستان تغیر ناپذیر میباشد.

پاکستان طی سال‌های جنگ و تشنج و مهاجرت‌ها بقدر کافی امکانات نفوذی در افغانستان دارد ، یگانه راه و وسیله مقابله با گوشه امکانات پاکستان کار در جهت تحکیم وحدت ملی و تقویت مفکوره مردم واحد و وطن واحد بوده می‌تواند و این کار یک پروسیجر دوامدار کاری را می طلبد .