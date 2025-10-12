محکومیت گستاخی و تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای حب الاوطن من الایمان و تعهد به مصالح علیای کشور ، حملات هوایی اخیر نظامی پاکستان بر قلب افغانستان (پایتخت کشور ) و بمباران مناطق ملکی در ولایت پکتیکا را بشدت تقبیح و محکوم مینماید.

این تجاوز نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شده حقوق بینالملل ،

از کنفرانس ( 1907 م) صلح لاهه ، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل

مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲ ) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بینالمللی، بمثابه تجاوز خشن نظامی محسوب میگردد.

این اقدام خصمانه نه تنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان است، بلکه بیانگر بیپروایی و بیمسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بینالمللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.

چنین گستاخی غیر اخلاقی ، بدون « مجوز » حامی بین المللی ، دولت متجاوز پاکستان انجام نیافته است.

در احوال ناهنجار کنونی فقدان مشروعیت حاکمیت دیفکتوی طالبان و انزوای بین المللی حکومت شان،

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان ومردم آن از شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، کمیسیون عالی حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری و تمامی نهادهای بینالمللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را بهعنوان جنایت علیه صلح و امنیت بینالمللی مورد تحقیق و پیگرد فوری قرار دهند.

بخوبی میدانیم که زمینه ساز این تجاوز فقدان دولت مقتدر ملی مشروع ، قانون محور و با جایگاه شایسته بین المللی و سازمان ملل متحد میباشد.

.

چهار سال ملاکراسی طالبان و اختیار حریم هوایی افغانستان در دست اجنبی ، مبین این حقیقت تلخ است که:

ریش از ملا و واک از پاکستان است!

افغانستان که تراژیدی خونبار ان محصول مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار داشته و قربانی تروریسم می باشد و جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان ، مکلفیت اخلاقی l Morel obligation دارند

نباید بار دیگر به میدان جنگهای نیابتی قدرتهای رقیب منطقهای و جهانی مبدل شود.

افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم است ومردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار و نظام قانونمحور و عدالت گستر است.

فراخوان

ما از همه نیروهای ملی و مردم آزادهٔ افغانستان میخواهیم که در دور جدید با زیهای شیطانی دشمنان تاریخی ما مدافع مادر وطن ، تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و وطن مشترک شان باشند.

خطاب ما به مارشال پنجابی و متجاوز پاکستان:

تيت مي مه بوله غورحنگ را باندى مه كره

زه په دي افتادگي كي لوى گرنگ يم

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن