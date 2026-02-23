محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان
اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان
بنام خداوند حق و عدالت
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای حبالوطن منالایمان و تعهد به مصالح علیای کشور، تکرار حملات هوایی اخیر پاکستان و بمباران مناطق ملکی در ولایات ننگرهار و پکتیکا را بشدت تقبیح و محکوم مینماید.
این تجاوز نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شدۀ حقوق بینالملل مستند بر اسناد کنفرانس (1907م) صلح لاهه، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل از جمله مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲ ) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بینالمللی بمثابه تجاوز خشن نظامی محسوب گردیده و کشتار اهالی ملکی مطابق به کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو (1948م) مصداق جنایت جنگی و ضد بشری شمرده میشود.
تکرار این اقدام خصمانه نهتنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان، بلکه بیانگر بیپروایی و بیمسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بینالمللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.
چنین گستاخی غیراخلاقی، بدون «مجوز» حامی بینالمللی، دولت متجاوز پاکستان انجام نیافته است.
انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن:
– از شورای امنیت سازمان ملل متحد،
– کمشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر ( OHCHR)،
– دیوان بینالمللی عدالت بینالمللی
Justic – (ICJ) Internationalal Court of
– محکمه جزایی بین المللی ( I C C )- Inernational Criminal Court
– نهادهای حقوق بشری
و سایر نهادهای بینالمللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را به عنوان جنایت علیه صلح، امنیت منطقوی و جنایات ضد بشری ، مورد تحقیق جدی قرار دهند.
همچنان باید بدون حب و بغض ، مسؤلانه ، بر مبناء و با تشخیص دقیق منافع ملی افغانستان بپذیریم که:
زعامت تندرو طالبان و رهبر متحجر آن، با عدم توجه به مصالح علیای وطن، افغانستان را در فقدان دولت رسمی و پاسخگو در انزوای بینالمللی و فاقد دفاع هوایی قرار داده و زمینه ساز این تجاوز میباشد.
فقدان دولت مقتدر ملی مشروع، قانون محور و با جایگاه شایسته بینالمللی که در سازمان ملل متحد، از افغانستان نماینده گی و در برابر تجاوز پاکستان و دسایس دشمنان تاریخی کشور، مدافع حق و حقوق مردم ما باشد و نگذارد افغانستان به مأمن امن تروریستان مبدل گردد، عامل این وضع است.
هوشدار و هشدار!
ای هموطن عزیز!
دور جدید بازیهای سوپر شیطانی پاکستان، ملهم از اهداف کلان استعمارگران کهنه کار جهان است!
اگر به «عقل عقیم» فایق نگردیم و با چشم باز و قلب آگنده به عشق وطن به حوادث نگاه ژرف نداشته باشیم و حتی فرق مملکت و حاکمیت را نتوانیم، در احوال پرآشوب منطقه و جهان، چگونه میتوانیم پاسدار سلامت و تمامیت وطن عزیز ما افغانستان باشیم.
تراژیدی خونبار افغانستان که پیامد مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار دارد و قربانی تروریسم میباشد، جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، مکلفیت اخلاقی (Moral obligation) دارند، نباید اجازه دهند بار دیگر به میدان جنگهای نیابتی قدرتهای رقیب منطقهای و جهانی مبدل شود.
افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم و مردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار و نظام قانونمحور و عدالت گستر است.
لذا:
ما از همه نیروهای ملی و مردم آزادهٔ افغانستان میخواهیم و آنان را فرا میخوانیم که: در «دور جدید بازیهای شیطانی دشمنان تا ریخی ما»، مدافع مادر وطن، تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و وطن مشترک شان باشند.
در حالیکه مخالف مدنی حاکمیت طالبان هستم، از نام مادروطن، به دشمنان تاریخی و خبیث افغانستان، مارشال پنجابی و متجاوز پاکستان کلام شاعر را تکرار می نماییم که:
دشمنت را همچو «تیر» خیمه میخواهیم ما پا در گل، میخ در سر، ریسمان در گردنت
و به آنان کلام شخصیت بزرگ ملی افغانستان مجروح فقید را متذکر میگردیم که :
ټيت مي مه بوله غورځنګ را باندى مه كړه زه په دي افتادگي كي لوى کړنگ يم
با حرمت
هیات اجراییه انجمن
میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن