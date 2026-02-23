محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای حب؜الوطن من؜الایمان و تعهد به مصالح علیای کشور، تکرار حملات هوایی اخیر پاکستان و بمباران مناطق ملکی در ولایات ننگرهار و پکتیکا را بشدت تقبیح و محکوم می؜نماید.

این تجاوز نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شدۀ حقوق بینالملل مستند بر اسناد کنفرانس (1907م) صلح لاهه، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل از جمله مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲ ) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بینالمللی بمثابه تجاوز خشن نظامی محسوب گردیده و کشتار اهالی ملکی مطابق به کنوانسیون؜های چهارگانه ژنیو (1948م) مصداق جنایت جنگی و ضد بشری شمرده می؜شود.

تکرار این اقدام خصمانه نهتنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان، بلکه بیانگر بیپروایی و بیمسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بینالمللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.

چنین گستاخی غیراخلاقی، بدون «مجوز» حامی بینالمللی، دولت متجاوز پاکستان انجام نیافته است.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن:

– از شورای امنیت سازمان ملل متحد،

– کمشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر ( OHCHR)،

– دیوان بینالمللی عدالت بینالمللی

Justic – (ICJ) Internationalal Court of

– محکمه جزایی بین المللی ( I C C )- Inernational Criminal Court

– نهادهای حقوق بشری

و سایر نهادهای بینالمللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را به عنوان جنایت علیه صلح، امنیت منطقوی و جنایات ضد بشری ، مورد تحقیق جدی قرار دهند.

همچنان باید بدون حب و بغض ، مسؤلانه ، بر مبناء و با تشخیص دقیق منافع ملی افغانستان بپذیریم که:

زعامت تندرو طالبان و رهبر متحجر آن، با عدم توجه به مصالح علیای وطن، افغانستان را در فقدان دولت رسمی و پاسخگو در انزوای بین؜المللی و فاقد دفاع هوایی قرار داده و زمینه ساز این تجاوز می؜باشد.

فقدان دولت مقتدر ملی مشروع، قانون محور و با جایگاه شایسته بین؜المللی که در سازمان ملل متحد، از افغانستان نماینده گی و در برابر تجاوز پاکستان و دسایس دشمنان تاریخی کشور، مدافع حق و حقوق مردم ما باشد و نگذارد افغانستان به مأمن امن تروریستان مبدل گردد، عامل این وضع است.

هوشدار و هشدار!

ای هموطن عزیز!

دور جدید بازی؜های سوپر شیطانی پاکستان، ملهم از اهداف کلان استعمارگران کهنه کار جهان است!

اگر به «عقل عقیم» فایق نگردیم و با چشم باز و قلب آگنده به عشق وطن به حوادث نگاه ژرف نداشته باشیم و حتی فرق مملکت و حاکمیت را نتوانیم، در احوال پرآشوب منطقه و جهان، چگونه می؜توانیم پاسدار سلامت و تمامیت وطن عزیز ما افغانستان باشیم.

تراژیدی خونبار افغانستان که پیامد مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار دارد و قربانی تروریسم می؜باشد، جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، مکلفیت اخلاقی (Moral obligation) دارند، نباید اجازه دهند بار دیگر به میدان جنگهای نیابتی قدرتهای رقیب منطقهای و جهانی مبدل شود.

افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم و مردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار و نظام قانونمحور و عدالت گستر است.

لذا:

ما از همه نیروهای ملی و مردم آزادهٔ افغانستان میخواهیم و آنان را فرا میخوانیم که: در «دور جدید بازی؜های شیطانی دشمنان تا ریخی ما»، مدافع مادر وطن، تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و وطن مشترک شان باشند.

در حالیکه مخالف مدنی حاکمیت طالبان هستم، از نام مادروطن، به دشمنان تاریخی و خبیث افغانستان، مارشال پنجابی و متجاوز پاکستان کلام شاعر را تکرار می نماییم که:

دشمنت را همچو «تیر» خیمه می؜خواهیم ما پا در گل، میخ در سر، ریسمان در گردنت

و به آنان کلام شخصیت بزرگ ملی افغانستان مجروح فقید را متذکر می؜گردیم که :

ټيت مي مه بوله غورځنګ را باندى مه كړه زه په دي افتادگي كي لوى کړنگ يم

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن