محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بنام خداوند حق و…

وزیر دفاع پاکستان؛ از ناگفته های ساختاری تا راهبرد های…

نویسنده: مهرالدین مشید سیاست ابهام استراتژیک پاکستان؛ ازاعتراف‌های تاکتیکی تا ناگفته‌های…

بمناسبت روز های جهانی عدالت اجتماعی و زبان مادری

بنام خداوند حق و عدالت هموطنان گرامی، ۲۰ و ۲۱ فبروری روز…

مارکوس تولیوس سیسرو

هغه د لرغوني روم فیلسوف، سیاستوال، وکیل، ویناوال، شاعر او…

مبانی نظری عدالت اجتماعی

نور محمد غفوری بررسی نظریه‌ها و رویکردهای معاصر چکیدهعدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین…

اینشتین؛ جمهوری خواه، سوسیالیست احساسی

Albert Einstein (1879-1955) آرام بختیاری آلبرت اینشتین: دانشمند، فیلسوف، هومانیست، جهان وطن.  آلبرت…

آموریم خود کفایی !

امین الله مفکر امینی                    2026-16-02! هـــر که آمد در این خطه ی…

آگاهی، عدالت و دموکراسی؛ سه رکن تحول پایدار

نور محمد غفوری تحول سیاسی و اجتماعیِ پایدار، نه با شعار…

بحران روایت ملی در افغانستان؛ غلبه گفتمان‌های قومی و ایدئولوژیک

نویسنده: مهرالدین مشید  بحران داعیهٔ ملی و جست‌وجوی رهبری راستین در…

نمونه های اشعار کهن فارسی، بخش دوم با اضافهء اشعار…

******** در ادامه مطالب فبلا ارايه و نشر شده در سایتهای…

پارادوکس انرژی در افغانستان: زغال‌سنگ یا آب؟

​تحلیلی بر گذار از سوخت‌های فسیلی به توسعه پایدار ​ ​افغانستان در…

افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایه‌داری پسین

نویسنده: مهرالدین مشید در دهه‌های اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم…

«او با تلخی، بیهوده‌گویی و خودپسندی را تمسخر می‌کرد…»

 به مناسبت دویستمین سالگرد تولد م. ای. سالتیکوف- شچدرین برگردان: رحیم…

مرگ ارزش و اخلاق

رسول پویان مگـر جـزیـرۀ اپـسـتـیـن دام شـیطان بود که مرگ ارزش واخلاق…

از دوری ی میهن سوزم!

امین الله مفکر امینی     2026-01-02! چنان از دوری ی میهن سوزم بجان…

        یک نـامـه به تاریخ؛ و یک نـخوانـدنی ترین!

با هدیه سلام ها و احترامات قلبی و وجدانی؛ این…

افغانستان؛ از کانون تروریسم فراملی تا عرصه‌ی مانورهای ژئوپلیتیک قدرت‌های…

 نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان در دو دهه‌ی اخیر به یکی از…

گلهای خشم کلان شهرهای بورژوایی

Baudelaire, Charles (1821-1867) آرام بختیاری شعر نو بودلر میان: نیما، هدایت، و…

                                            واقعیت چیست

واقعیت با نظریات مختلف و دید گاه ها ی متنوع…

هزیان تب آلود!

شدت تب تروریسم که بیش از نیم قرن استبلشمنت پاکستان…

«
»

محکومیت تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه و فراخوان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای حب؜الوطن من؜الایمان و تعهد به مصالح علیای کشور، تکرار حملات هوایی اخیر پاکستان و بمباران مناطق ملکی در ولایات ننگرهار و پکتیکا را بشدت تقبیح و محکوم می؜نماید.

این تجاوز نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و اصول قبول شدۀ حقوق بینالملل مستند بر اسناد کنفرانس (1907م) صلح لاهه، کنوانسیون شیکاگو و به ویژه منشور سازمان ملل از جمله مطابق صراحت فقرات (۲ و ۴) ماده (۲ ) منشور ملل متحد و ماده (۸) اساسنامهٔ دیوان عدالت بینالمللی بمثابه تجاوز خشن نظامی محسوب گردیده و کشتار اهالی ملکی مطابق به کنوانسیون؜های چهارگانه ژنیو (1948م) مصداق جنایت جنگی و ضد بشری شمرده می؜شود.

تکرار این اقدام خصمانه نهتنها جنایت علیه مردم بیدفاع افغانستان، بلکه بیانگر بیپروایی و بیمسئولیتی پاکستان در برابر قواعد بینالمللی و اصل احترام به حاکمیت ملی افغانستان میباشد.

چنین گستاخی غیراخلاقی، بدون «مجوز» حامی بینالمللی، دولت متجاوز پاکستان انجام نیافته است.

انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بمثابه مدعی العموم افغانستان و مردم آن:

– از شورای امنیت سازمان ملل متحد،

– کمشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر ( OHCHR)،

– دیوان بینالمللی عدالت بینالمللی

Justic – (ICJ) Internationalal Court of

– محکمه جزایی بین المللی ( I C C )- Inernational Criminal Court

– نهادهای حقوق بشری

و سایر نهادهای بینالمللی ذیصلاح میخواهد تا این اقدام پاکستان را به عنوان جنایت علیه صلح، امنیت منطقوی و جنایات ضد بشری ، مورد تحقیق جدی قرار دهند.

همچنان باید بدون حب و بغض ، مسؤلانه ، بر مبناء و با تشخیص دقیق منافع ملی افغانستان بپذیریم که:

زعامت تندرو طالبان و رهبر متحجر آن، با عدم توجه به مصالح علیای وطن، افغانستان را در فقدان دولت رسمی و پاسخگو در انزوای بین؜المللی و فاقد دفاع هوایی قرار داده و زمینه ساز این تجاوز می؜باشد.

فقدان دولت مقتدر ملی مشروع، قانون محور و با جایگاه شایسته بین؜المللی که در سازمان ملل متحد، از افغانستان نماینده گی و در برابر تجاوز پاکستان و دسایس دشمنان تاریخی کشور، مدافع حق و حقوق مردم ما باشد و نگذارد افغانستان به مأمن امن تروریستان مبدل گردد، عامل این وضع است.

هوشدار و هشدار!

ای هموطن عزیز!

دور جدید بازی؜های سوپر شیطانی پاکستان، ملهم از اهداف کلان استعمارگران کهنه کار جهان است!

اگر به «عقل عقیم» فایق نگردیم و با چشم باز و قلب آگنده به عشق وطن به حوادث نگاه ژرف نداشته باشیم و حتی فرق مملکت و حاکمیت را نتوانیم، در احوال پرآشوب منطقه و جهان، چگونه می؜توانیم پاسدار سلامت و تمامیت وطن عزیز ما افغانستان باشیم.

تراژیدی خونبار افغانستان که پیامد مداخله و تجاوز خارجی است و در چهل و هفت سال اخیر در معرض جنگ اعلام ناشده پاکستان قرار دارد و قربانی تروریسم می؜باشد، جامعه بین المللی و بویژه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال افغانستان، مکلفیت اخلاقی (Moral obligation) دارند، نباید اجازه دهند بار دیگر به میدان جنگهای نیابتی قدرتهای رقیب منطقهای و جهانی مبدل شود.

افغانستان بمثابه قربانی تجاوز و تروریسم و مردم مظلوم آن مستحق صلحِ عادلانه، ثبات پایدار و نظام قانونمحور و عدالت گستر است.

لذا:

ما از همه نیروهای ملی و مردم آزادهٔ افغانستان میخواهیم و آنان را فرا میخوانیم که: در «دور جدید بازی؜های شیطانی دشمنان تا ریخی ما»، مدافع مادر وطن، تمامیت ارضی، حاکمیت قانون و وطن مشترک شان باشند.

در حالیکه مخالف مدنی حاکمیت طالبان هستم، از نام مادروطن، به دشمنان تاریخی و خبیث افغانستان، مارشال پنجابی و متجاوز پاکستان کلام شاعر را تکرار می نماییم که:

دشمنت را همچو «تیر» خیمه می؜خواهیم ما پا در گل، میخ در سر، ریسمان در گردنت

و به آنان کلام شخصیت بزرگ ملی افغانستان مجروح فقید را متذکر می؜گردیم که :

ټيت مي مه بوله غورځنګ را باندى مه كړه زه په دي افتادگي كي لوى کړنگ يم

با حرمت

هیات اجراییه انجمن

میرعبدالواحد سادات رئیس انجمن

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us