محبتگاه عشق

رسول پویان

زلف چین چین دام صید وتیغ ابرو قاتل است

در شکار دل بـه صد افسـون ظالـم قابل است

قـصۀ چـوپان و گرگ و روسـتا را خاله گفت

بارۀ عشق وصداقت وصل دل را حامل است

عـشـق، شـوق و جـذبـۀ دیـدار در دل پـرورد

درسر بازیگـران با عـشق، لیکـن؛ نازل است

چینی فغـفور اگر بشکـست برش اش می زنند

مر دل بشـکسـته را پیونـد کـردن مشکل است

بـا پــر امــوج تــوفـان دل بــه دریـا می زنــد

گـوهـر پـر قیمت کمیاب دور از سـاحـل است

عـشـق اگـر پــروانــۀ دل را بـه پــرواز آورد

تا قیامت گـرد شـمع حـسن رقـص بسمل است

سـرمـه در چشـم خماریـن تا که بازی می کند

وای در چـشـم دل هـجــران ســوز فلفـل است

گـر درون خــانــه از اســرار دل خـالـی بُــوَد

گـرد سنگ و چـوب گـردیدن دور باطل است

عـشـق را کالای بـازار تـجـــارت کــرده انــد

هر طرف سوداگرانی چـون ربـات ناقل است

حـسـن زیـبـا را بـه آرایـش نـبــاشـد احـتـیــاج

این همه اقـلام مصنـوعی بـرای حـاصل است

هوش مصنوعی چه پیغامی به دل ها می دهد

آنکه بی احساس عشق ومهردل درمحفل است

بـوی عـشـق و هـمـدلی از گل بیامـوزد چـمن

نیش خـار از شـور بلبل جلـوۀ گل غافـل است

عـشـق لیلی را ز چشـم خـسـتۀ مجنون بخوان

در دل دیـوانـه یک دنـیــا جـنـون عاقـل است

یادگار سعدی و فردوسی و حافظ خوش است

نغـمه هـای رودکی تصویـر شـعـر بیدل است

دل محبتگاه عـشـق و مکتب عهـد و وفـاسـت

درس و تعـلـیم دل پاکـیـزه وصل کامـل است

10/5/2026

