  ” ما پادشاه نمی خواهیم ” 

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

اپلاتون

د ده اصلي نوم «اریستوکلس» دی، د یونان یو نوموتی…

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا…

نویسنده: مهرالدین مشید اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت…

توماس مور؛ را هم اعدام کردند؛ بی وجدانا!

Thomas More ( 1477-1536 ) آرام بختیاری نخستین تئوریسین سوسیالیسم تخیلی در…

پاییز 

باد خزان وزید چمن بی نقاب شد  از برگ زرد صحن…

توافق طالبان و پاکستان

محمد عثمان نجیب پیش‌نوشت: با توجه به اهمیت این یادداشت که چند…

بازی های تروریستی پاکستان و ادامه جنایات آن در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ طالبان و پاکستان سناریوی استخباراتی با راستی…

سقراط

نوموړی د لرغوني یونان ستر فیلسوف او عالم او…

   جنگ پاکستان با طالبان

       نوشته ی : اسماعیل فروغی        جنگ کنونی میان گروه طالبان وپاکستان…

 با درد بساز که خون بهای تو منم

شوخی و مزاح جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی انسان‌ها هستند…

ترامپ چرابگرام رامی خواهد؟

بخش دوم طوریکه می دانیم در15 آگست سال 2021امریکائی هاظاهراًازروی اجباردربرابرمقاومت…

پاکستان حق نه لري چې د افغانستان په خاوره تعرض…

نور محمد غفوری  د نړيوالو اړيکو او دولتونو ترمنځ د متقابل…

آنانیکه طور مستقیم یا تلویحی در دفاع از پاکستان قرار…

۱-- انهدام حکومت‌ها ؛ -- پیش انداختن شهزاده آمین جان در…

درگیری نظامی میان طالبان-پاکستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و…

قراردادهای اجتماعی: پیمانی برای زندگی مشترک !

قرارداد اجتماعی یک مفهوم فلسفی است که تلاش می‌کند توضیح…

جنگ پاکستان و طالب، بازی‌ اوپراتیفی است، حتا اگر ارگ…

محمدعثمان نجیب یکی از مزیت‌!؟ های پیدایش و‌ ابداع شبکه‌های بی‌شمار…

«
»

  ” ما پادشاه نمی خواهیم ” 

    نوشته ی : اسماعیل فروغی 

     تاریخ سیاسی جهان به ما می آموزد که هرامپراتوری ، پادشاهی یا ابرقدرتی ، هرقدربزرگ وقدرتمند بوده است ؛ ازجهانگیران رومی ، فارسی ، عربی و مغولی تا هتلر و استالین ؛ باالاخره همه دراوج قدرت ، راه زوال وسقوط درپیش گرفته و گاهی تا مرز شرمساری ازکرسی قدرت به زیرافگنده شده اند . 

     تظاهرات واعتراضات میلیونی هفته ی اخیرمردم ایالات متحده ی امریکا که در پنجاه ایالت – در دوصد وشصت شهرامریکا زیرشعار ” ما پادشاه نمی خواهیم یا نه به پادشاهان ” براه افتاده بود ، بخوبی نشان می دهد که دولت اقتدارگرای امریکا دیگرتکیه گاه مردمی نداشته ، دیریا زود مسیر پرمخاطره ی زوال و افول را طی خواهد کرد . 

     به اساس گزارش های مستند ، طی این اعتراضات گسترده ، بیش ازهفت میلیون امریکایی ، همصدا باهم خشم و اعتراص شان را نسبت به سیاستهای ناکارآمد دولت ترامپ ابراز نموده و با فریاد ” پادشاه نمی خواهیم ” ، دونالدترامپ و همکاران و همقطاران اقتدارگرایش را از خطرات اقتدارگرایی فزاینده ، خودکامه گی و خطرسقوط و زوال ایالات متحده ی امریکا آگاه و باخبرساختند . دراین تظاهرات ، مردم امریکا با ترکیب جمعیتی گسترده ـ ازفیلسوف تا کارگر، معلم ، طبیب وپرستار، کارمندان دولت ،شاگردان و دانشگاهیان درکنارهم ایستاده ، یکصدا فریاد نمودند که امریکا به مردم اش تعلق دارد نه به پادشاهان . 

     این سومین موج اعتراض همه گانی دربرابر دونالد ترامپ از زمان بازگشت دوباره اش به کاخ سفید ( جنوری ۲۰۲۵ ) است .اعتراض کننده گان اینبار از سیاست های اقتصادی ترامپ ، برخورد با مساله ی مهاجران و تعطیل کردن ادارات فدرال امریکا که سبب بیکاری هزاران کارمند دولت شد ، شکایت داشته ؛ هجوم گارد ملی در شهرها و نظامی سازی شهرهای بزرگ امریکا را اقتدارگرایی ( تمرکز قدرت در یک دست ) و نقض روشن دیموکراسی و حقوق شهروندی درامریکا دانستند . 

     این تظاهرات که برخی ناظران آن را جنبش یا قیام اجتماعی تعریف کرده اند ، دربستری ازبحران ها ووقایع پی درپی ای شکل گرفته است که عامل و دلیل همه ی آنها فقط و فقط رییس جمهور ترامپ بوده است . مردم به چه اعتراض دارند :

   – تعطیلی گسترده و بی سابقه ی دولت فدرال که سبب بیکاری هزاران کارمند دولت فدرال شد ؛

   – بی توجهی برای بهتر شدن بیمه ی صحی برای اتباع ؛ 

   – سیاستهای ناکام تهاجمی درحوزه ی مهاجرت ؛ 

   – اعزام نیروهای نظامی فدرال‌ به شهرهای بزرگ ؛ 

   – اِعمال محدودیت های باورنکردنی بر رسانه ها و روزنامه نگاران ؛

   – گسترش اختیارات اجرایی و قضایی رییس جمهور ؛ 

   – تطبیق جبری سیاستهای اقتصادی ترامپ ( وضع تحریم ها و تعرفه ها علیه دولت‌های جهان ) ؛ همه وهمه مردم امریکا را به این باور نزدیک کرده است که ‌دونالد ترامپ در پی تبدیل کردن ریاست جمهوری امریکا به موقعیت و مقامی شبیه به پادشاهی است. تظاهرکننده گان که درتنظیم وتبلیغ اعتراضات شان ، اینباربیشترازهوش مصنوعی ، هنر دیجیتال و نمادهای معنا دارسودبرده بودند ، بصراحت گفتند که لاف زنی ها و ادعا های غیراخلاقی و بی رویه ی دونالد ترامپ درمورد مالکیت ارضی کشورها و مردمان مختلف ، حیثیت و موقف جهانی امریکا را صدمه زده و تعرفه بازی های او در برابرکشورهای جهان ، بیشترازهمه به مردم امریکا زیان و ضرر رسانده است تا به دیگران . آنان تصریح نمودند که سیاست تحریم ها و تعرفه بازی های ترامپ موجب آن شده است تا ملت های جهان نسبت به امریکا بی اعتماد ترشده ، پول های شان را از بانک‌های امریکا بیرون کرده و با دور زدن کلیه تحریم ها و تعرفه های ترامپ ، تمام مبادلات مالی – تجاری شان را بدون کاربرد دالر ، با استفاده از ارزهای ملی شان به انجام برسانند . که این خود سبب تضعیف دالر و تضعیف نقش جهانی امریکا شده است .

     بهرحال ، گسترده گی این اعتراضات و پرخاش ها ، می تواند چالش بزرگی باشد در برابر خودکامه گی روزافزون دونالد ترامپ و شاید مایه ی امیدی باشد برای اصلاحات اساسی در نظام حکومتی و احیای دوباره ی دیموکراسی و آزادی بیان در امریکا ؛ درغیرآن با ادامه ی اقتدارگرایی و خودکامه گی ، بحران های اجتماعی – اقتصادی در امریکا عمیق تر و گسترده ترشده ، اسباب انقطاب بیشتروحتا جدایی برخی ایالت ها از پیکر ایالات متحده ی امریکا خواهد شد .

                                 فروغی

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us