نوشته ی : اسماعیل فروغی

تاریخ سیاسی جهان به ما می آموزد که هرامپراتوری ، پادشاهی یا ابرقدرتی ، هرقدربزرگ وقدرتمند بوده است ؛ ازجهانگیران رومی ، فارسی ، عربی و مغولی تا هتلر و استالین ؛ باالاخره همه دراوج قدرت ، راه زوال وسقوط درپیش گرفته و گاهی تا مرز شرمساری ازکرسی قدرت به زیرافگنده شده اند .

تظاهرات واعتراضات میلیونی هفته ی اخیرمردم ایالات متحده ی امریکا که در پنجاه ایالت – در دوصد وشصت شهرامریکا زیرشعار ” ما پادشاه نمی خواهیم یا نه به پادشاهان ” براه افتاده بود ، بخوبی نشان می دهد که دولت اقتدارگرای امریکا دیگرتکیه گاه مردمی نداشته ، دیریا زود مسیر پرمخاطره ی زوال و افول را طی خواهد کرد .

به اساس گزارش های مستند ، طی این اعتراضات گسترده ، بیش ازهفت میلیون امریکایی ، همصدا باهم خشم و اعتراص شان را نسبت به سیاستهای ناکارآمد دولت ترامپ ابراز نموده و با فریاد ” پادشاه نمی خواهیم ” ، دونالدترامپ و همکاران و همقطاران اقتدارگرایش را از خطرات اقتدارگرایی فزاینده ، خودکامه گی و خطرسقوط و زوال ایالات متحده ی امریکا آگاه و باخبرساختند . دراین تظاهرات ، مردم امریکا با ترکیب جمعیتی گسترده ـ ازفیلسوف تا کارگر، معلم ، طبیب وپرستار، کارمندان دولت ،شاگردان و دانشگاهیان درکنارهم ایستاده ، یکصدا فریاد نمودند که امریکا به مردم اش تعلق دارد نه به پادشاهان .

این سومین موج اعتراض همه گانی دربرابر دونالد ترامپ از زمان بازگشت دوباره اش به کاخ سفید ( جنوری ۲۰۲۵ ) است .اعتراض کننده گان اینبار از سیاست های اقتصادی ترامپ ، برخورد با مساله ی مهاجران و تعطیل کردن ادارات فدرال امریکا که سبب بیکاری هزاران کارمند دولت شد ، شکایت داشته ؛ هجوم گارد ملی در شهرها و نظامی سازی شهرهای بزرگ امریکا را اقتدارگرایی ( تمرکز قدرت در یک دست ) و نقض روشن دیموکراسی و حقوق شهروندی درامریکا دانستند .

این تظاهرات که برخی ناظران آن را جنبش یا قیام اجتماعی تعریف کرده اند ، دربستری ازبحران ها ووقایع پی درپی ای شکل گرفته است که عامل و دلیل همه ی آنها فقط و فقط رییس جمهور ترامپ بوده است . مردم به چه اعتراض دارند :

– تعطیلی گسترده و بی سابقه ی دولت فدرال که سبب بیکاری هزاران کارمند دولت فدرال شد ؛

– بی توجهی برای بهتر شدن بیمه ی صحی برای اتباع ؛

– سیاستهای ناکام تهاجمی درحوزه ی مهاجرت ؛

– اعزام نیروهای نظامی فدرال‌ به شهرهای بزرگ ؛

– اِعمال محدودیت های باورنکردنی بر رسانه ها و روزنامه نگاران ؛

– گسترش اختیارات اجرایی و قضایی رییس جمهور ؛

– تطبیق جبری سیاستهای اقتصادی ترامپ ( وضع تحریم ها و تعرفه ها علیه دولت‌های جهان ) ؛ همه وهمه مردم امریکا را به این باور نزدیک کرده است که ‌دونالد ترامپ در پی تبدیل کردن ریاست جمهوری امریکا به موقعیت و مقامی شبیه به پادشاهی است. تظاهرکننده گان که درتنظیم وتبلیغ اعتراضات شان ، اینباربیشترازهوش مصنوعی ، هنر دیجیتال و نمادهای معنا دارسودبرده بودند ، بصراحت گفتند که لاف زنی ها و ادعا های غیراخلاقی و بی رویه ی دونالد ترامپ درمورد مالکیت ارضی کشورها و مردمان مختلف ، حیثیت و موقف جهانی امریکا را صدمه زده و تعرفه بازی های او در برابرکشورهای جهان ، بیشترازهمه به مردم امریکا زیان و ضرر رسانده است تا به دیگران . آنان تصریح نمودند که سیاست تحریم ها و تعرفه بازی های ترامپ موجب آن شده است تا ملت های جهان نسبت به امریکا بی اعتماد ترشده ، پول های شان را از بانک‌های امریکا بیرون کرده و با دور زدن کلیه تحریم ها و تعرفه های ترامپ ، تمام مبادلات مالی – تجاری شان را بدون کاربرد دالر ، با استفاده از ارزهای ملی شان به انجام برسانند . که این خود سبب تضعیف دالر و تضعیف نقش جهانی امریکا شده است .

بهرحال ، گسترده گی این اعتراضات و پرخاش ها ، می تواند چالش بزرگی باشد در برابر خودکامه گی روزافزون دونالد ترامپ و شاید مایه ی امیدی باشد برای اصلاحات اساسی در نظام حکومتی و احیای دوباره ی دیموکراسی و آزادی بیان در امریکا ؛ درغیرآن با ادامه ی اقتدارگرایی و خودکامه گی ، بحران های اجتماعی – اقتصادی در امریکا عمیق تر و گسترده ترشده ، اسباب انقطاب بیشتروحتا جدایی برخی ایالت ها از پیکر ایالات متحده ی امریکا خواهد شد .

فروغی