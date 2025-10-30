ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و پاکستان می‌برد مانند :

مشترکات تاریخی ، دینی ، فرهنگی و زبانی .

آنها این به اصطلاح مشترکات را روی دار می‌سازند اگر پاکستان از نیات شومش علیه افغانستان دستبردار شود .

۱– مشترکات تاریخی ؛

از تاریخ پاکستان هفتاد وهشت سال می‌گذرد که در برابر تا یخ چند هزار ساله افغانستان ( آریانا، خراسان و حالا افغانستان ) قابل یاد آوری نیست .

تاریخ افغانستان از زمان حضور استعمارگران انگلیس در نیم قاره هند که مولدین پاکستان بودند تاریخ مبارزه با استعمار است که از سال هژده صد و سی و نه تا سال 1919 مدت هشتاد سال یعنی بیشتر از عمر پاکستان را دارد در بر می‌گیرد. درین مدت سه جنگ با امپراطوری انگلیس برای آزادی کشور رخ داده است .

اما در تاریخ پاکستان که محصول استعمار انگلیس است هیچ عکس العمل علیه اقدامات انگلیس و بعدآ آمریکا دیده نشده است درین مدت بدترین نوع مناسبات با افغانستان داشته و از هیچ توطئه علیه ما دریغ نکرده است . چنین تاریخ را نمی‌توان دارای مشترکات گفت .

۲– مشترکات دینی :

اسلام در نیم قاره هند که حالا پاکستان قسمتی از آن است حاصل ضرب شمشیر محمود غزنوی است ، این کشور از زمان تشکیل تا کنون چه نوع وجوه مشترک دینی به اتکای احکام اسلامی در روابط با افغانستان داشته است ؟ اینکه مردمان افغانستان و پاکستان مسلمان هستند یک طرف باشد ولی استبلشمنت استعمار زده انگلیسی پاکستان هیچگاهی با مبانی اصول اسلامی متکی بر حسن نیت ،حسن همجواری ، تعامل نیک اسلامی با کشور اسلامی افغانستان تعامل نداشته است . این مشترکات وقتی معنی دار میباشد که جانب پاکستان با پابندی بر موازین مشترک دینی و ارزش‌های اسلامی در روابط با همدیگر وارد تعامل گردد .

تبلیغات منفی دوامدار ، ضربات اقتصادی بر تاجران افغان با بندش راه‌ها و بندر گاههای زمینی ، صدور تروریستان و تخریبکاران ، حملات سرحدی ، کشتن افراد غیر شامل در جنگ با بمباردمان ولایات سرحدی و شهر کابل ، تهدید های لفظی و اهانت به یک کشور اسلامی را می‌توان مشترکات دینی گفت ؟ در موازین اسلامی چنین پندار ها و کردار ها وجود دارد ؟

پاکستانیکه در زمان تجاوز 45 کشور کفری پایگاه های نظامی هوایی و زمین و خطوط مواصلاتی اش را در خدمت تحرکات نظامی آنها قرار داد و حالا هم فضایش را برای پرواز درونهای آمریکا بر افغانستان باز گذاشته است صبغه مشترکات اسلامی اش با افغانستان سنگین تر است یا با کفار یهود و نصارا ؟ .

— ۳. مشترکات کلتوری :

این مشترکات تنها در مناطق قبایلی دو طرف خط فرضی دیورند وجود دارد ، افغانها با سند و پنجاب هیچ نوع مشترکات فرهنگی ندارند ، مشترکات آنها با هند نزدیکتر است تا افغانستان . ما با کشوریکه پنجاب بران حاکم است مشترکات فرهنگی نذاشته و نداریم .

–۴ مشترکات زبانی :

این مشترکات در محدوده خیبر پشتونخواه و بلوچستان بین مردمان هردو طرف خط دیورند موجود است نه با مجموع پاکستان که زبان رسمی اش انگلیسی و اردو میباشد .

مشترکات دینی ، تاریخی، فرهنگی و زبانی میان مردبان دو طرف خط دیورند دهها بار بیشتر از عمر پاکستان است .

آنجه خواجه محمد اصف وزیر دفاع پاکستان علیه افغانستان بیان می‌دارد حاصل کدام یک از مشترکات چهار گانه بالاست ؟

اینکه او گفت ( پاکستان توان نابودی کامل افغانستان را دارد ) حرف تازه نیست 76 سال قبل لیاقت علی خان گفت ( افغانستان چه است ؟ آنرا با یک لگد به بحر می اندازیم ) خواجه اصف بیاد دارد که در همان مجلس،مرمی تفنگچه سید اکبر غازی و شهید افغان بر قلب پر از نفرت او نشست و برای ابد خاموشش کرد؟

خواجه غلط می‌کند که به همه افغانها از عینک سران هفتگانه جهادی می‌بیند. نمی‌گویم تاریخ این سرزمین را از تجاوز هخامنشی ها و کوروش کبیر و اسکندر و چنگیز، و مغول و انگلیس و شوروی بخاطر بیاورد صرف بیست اشغال غرب و ناتو را که پیش چشمانش ادامه داشت در نظر بگیرد ، آن امپراطور ها رفتند اما افغانستان پا بر جاست ، این سرزمین دلاوران و جنگاوران ضد تجاوز و اشغال است بخاطر باید داشته باشد .

این کمینگاه پلنگ است و بلنداژ عقاب

هر شکاریکه در آن شد دگر از رشته نیست