تاریخ انتشار :11.01.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

اعتراض‌های این بار در ایران وارد هفته سوم میشود . منابع آگاه در دو بیمارستان رشت و تهران گفتند که در مجموع «۱۱۰» جسد کشته‌شدگان به این دو بیمارستان منتقل شده است. همزمان تعدادی از پزشکان داخل ایران می‌گویند که در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه «بعضی از مراجعان با جراحت گلوله جنگی در سر، گردن و چشم به بیمارستان آورده شدند.

خامنه‌ای سخنرانی کرد و اعتراضات گسترده خیابانی، معترضان را «یک مشت تخریب‌گر، اغتشاشگر و افراد مضر برای نظام » خواند و مدعی شد یک مشت اغتشاشگر آمدند و ساختمانی را که متعلق به خدا و در واقع متعلق به من بود، تخریب کردند، فقط برای این‌که دل رئیس‌جمهور آمریکا را خوشحال کنند. ترامپ به زودی سقوط میکند…

جناب حاج رهبر ، ترامپ یک فرد است که دور بعدی ممکن است رای نیاورد و عوض میشود . پس منظور تو احتمالا کاخ سفید و سیستم است که سقوط میکند و بعدش فکر میکنی ولی فقیه چرمنگ دنیا را فتح کنه کاخ سفید حسینیه ارشلد و حجاب سنگر جهانی…

یعنی کاخ سفید پیروز در جنگ سرد ، با 500 سال طول عمر و تجربه بیشتر که خودش راه عظما را در 1357 هموار کرد … در حال سقوط است ؟

بی خیال حاجی : وقت رفتن است هر چی شُلتر درد کمتر …

سیستم مستقر در کاخ سفید سرشار از ایراد و اشکال و کمبود … است اما از نظر تاریخی سر جای خودش است .

رضاپهلوی هم که برای «صبحانه دعا برای اورشلیم» رفته بود خونه ترامپ تاجگذاری کنه و بلیط برگشت به تهران بگیره … دید کسی محل سگ نمیذاره یهویی یه پیام به ترامپ داد که آماده مداخله برای کمک به من باش . مردم هم بعد پیروزی خبر بدن برم کنارشون باشم . رسانه ها نوشتند رضاپهلوی به ترامپ پیام داد …

ماهییت اعتراضات در ایران عبور از دیکتاتوری است و نه تعویض دیکتاتوری . در جنبش زن زندگی آزادی حامد اسماعیلیون فراخوان داد صئد هزار نفر در برلین بودند طوری که پلیس مجبور شد حامد را از فرودگاه تا محل سخنرانی با هلی کوپتر ببرد . در همان تجمع صد هزار نفری حدود 500 نفر هم با شعار جاوید شاه آمده بودند .

در ژنوهنگام جنبش زن زندگی آزادی حداقل 1000 نفر آمده بود وفراخوان دیروز پادشاهی خواهان تقریبا 10 نفر…

وزن اجتماعی دیکتاتوری پهلوی بیشتر از این نیست . در داخل ایران هم همین است . جمعییت معترض برای آزادی و رفاه اجتماعی کف خیابان است . ولی تعدادی انگشت شماری شعار جاوید شاه هم هست و رسانه هم همین صحنه را پر رنگ نشان میدهد .

رضاپهلوی مدعی است ایران آماده دموکراسی و آزادی نیست و همان دیکتاتوری سلطنت برایش خوب است که البته رسانه فارسی زبان آشغال پرور همین جمله را پوشش نداد . مدتی پیش هم یک مقام آمریکایی صحبت از دیکتاتوری خیرخواه کرد …

الان مشکل این است که رضا پهلوی توان و عرضه یک دیکتاتوری معمولی را هم ندارد . شک نکنید اتاق فکرغربی هم میداند که اگر فرضا مسیر بازگشت پهلوی را هموار کنند آنوقت باید چند برابر انرژی را بگذارند تا این کودک زمین نخورد . اما علیرغم این باز هم رسانه نشانش میدهد .

دلیل این پوشش این است که جامعه معترض کف خیابان تاریخا عادت دارد تا یکی به عنوان رهبر باشد حامد اسماعیلیون بعد جنبش زن زندگی آزادی به هر دلیلی گفت نیستم و حالا تلاش میشود این را تن پهلوی کنند که مثلا رهبر یا صاحب جنبش است . تناقض از تمامییت این تلاش میبارد خنده دار شده است . میدانند اندازه ش نیست اما چاره ایی هم ندارند چون کس دیگری هم نیست .

اتفاقا همین تناقض و کمبود یعنی دموکراسی و آزدی و کار جمعی در جامعه استبداد زده ایران وقتش است و باید شروع و تمرین کرد . برای نیروی بیرونی این پوسته شکنی جالب نیست اما از بازگشت به گذشته ریسکش و خرجش کمتر است .

مجبور نیستید چون کسی نیست ، استفراغ کف خیابان را دوباره بلع کرد .

اسماعیل هوشیار

11.01.2026