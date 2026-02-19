ماهنامه ادبی رها منتشر شد
جدیدترین شمارهی ماهنامهی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پروندهی ادبی شادروان “نعمت میرزازاده”(م.آزرم)، شاعر مشهدی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
شمارهی یازدهم از دورهی جدید، انتشار ماهنامهی ادبی رها، در ۸۳ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.
ماهنامهی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پروندهی ادبی و شعر جهان و بخشهای متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر میشود.
◇ در بخش روانشناسی، “حکایت مهمانی ادگار ۹۶ ساله” را میخوانیم.
◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار استاد “علی لشنی” نویسندهی لرستانی اهل دورود، داشته شده است.
◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: خدایار آزادی، فرزاد سیاهپوش، محسن اعلا، سید علی صالحی، بیژن جلالی، سعید سلطانپور، زرین صابر، عرفان نظر آهاری، حمید تیموریفرد، زلیخا احمدی، بکتاش آبتین، قاسم بغلانی، نرگس مزارعی، مسعود فلاحتمنش، حمیدرضا اکبری(شروه)، حسن فرخی، پروین سلاجقه، اصغر رضایی گماری، فاطیما شاهد، هدی علوانی، منا علوانی، بهروز رضایی (درویش)، مجید کعب، محدثه بوربور، احمد بیگی، آیدا امیدواری، اعظم ملکپور (مهربانو)، معظمه جهانشاهی و علیشاه مولوی گنجانده شده است.
◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “راه برفی” نوشتهی خانم “مریم حاجیلو” نویسندهی ایرانی، پرداخته شده است.
◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامهی ادبی رها، با داستانی از استاد “هوشنگ جودکی” نویسندهی لرستانی، به نام “نفرین” همراه هستیم.
◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: جهان طاها، طه حسین، محمود درویش، محسنه عزیز عرب، چریکه هورامی، گوران رسول، درک والکات، سالار کوشار، یانیس ریتسوس، سامان گردی، زکی الحق و سارا فقیه خدر را میخوانیم.
برای تهیه و دریافت فایل pdf رایگان ماهنامهی ادبی رها، میتوانید به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید: