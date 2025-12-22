ماهنامه ادبی رها منتشر شد

جدیدترین شماره‌ی ماهنامه‌ی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پرونده‌ی ادبی شادروان “وریا مظهر”، شاعر کردستانی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

شماره‌ی نهم از دوره‌ی جدید، انتشار ماهنامه‌ی ادبی رها، در ۹۳ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.

ماهنامه‌ی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پرونده‌ی ادبی و شعر جهان و بخش‌های متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر می‌شود.

◇ در بخش روانشناسی، سی ویژگی افراد ضعیف، به قلم دکتر “محمود سریع‌القلم”، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی را می‌خوانیم.

◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار خانم “شهرزاد لولاچی” نویسنده‌ی تهرانی، داشته شده است.

◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: سجاد حقیقی – فاطمه صابری‌نیا – علی‌عسکر غنچه – شمس لنگرودی – نادر نیک‌نژاد – بهروز قزلباش – نرگس الیکایی – دریا لیروایی – حمید تیموری‌فرد – ایرج عبادی – صوفیا آهنکوب – قاسم بغلانی – حسن سهولی – زلیخا احمدی – منصور ململی – حمیدرضا اکبری (شروه) – خالد بایزیدی (دلیر) – حمیدرضا شکارسری – بیژن نجدی – رسول یونان – جابر محیط – نیما غلامرضایی – حامد صمیمی – ضیاء‌الدین خالقی – زانا کوردستانی – سامان ساردویی – خدایار آزادی – لیلا طیبی – نادر ابراهیمی – هوشنگ رئوف – رضا کاظمی و مجید کعب گنجانده شده است.

◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “سفرنامه‌ی آدرین دوپره”، نوشته‌ی “نجاتی عبدالله” با ترجمه‌ی “امیر حقیقی” پرداخته شده است.

◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، با دو داستان کوتاه از استاد “هوشنگ جودکی” به نام‌های “وقتی که باران آمد” و “بلیط شماره‌ی ۲۷۶” گنجانده شده است.

◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: روناک آلتون – ژئو بوگزا – احمد مطر – زهرا زاهدی – احمد جان عثمان – کادیر آیدمیر – میخائیل لرمانتف – انو نو کوماچی – اجه تملکوران و اورهان ولی را می‌خوانیم.

◇ پایان بخش این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، نقدی‌ست از استاد “رضا اسماعیلی” بر کتاب “سوگنامه‌ی باد” مجموعه شعری از خانم “فاطمه بیرانوند” با عنوان ملاقات با زبان در هیئتی جدید.

برای تهیه و دریافت فایل pdf رایگان ماهنامه‌ی ادبی رها، می‌توانید به آدرس‌های زیر مراجعه فرمایید:

https://newsnetworkraha.blogfa.com

https://mikhanehkolop3.blogfa.com

https://rahafallahi.blogfa.com

https://lilatayebi.blogfa.com

https://t.me/newsnetworkraha

https://t.me/mikhanehkolop3

https://t.me/leilatayebi1369