ماهنامه ادبی رها منتشر شد
جدیدترین شمارهی ماهنامهی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پروندهی ادبی شادروان “هوشنگ بادیهنشین”، شاعر گیلانی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
شمارهی هشتم از دورهی جدید، انتشار ماهنامهی ادبی رها، در ۱۲۱ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.
ماهنامهی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پروندهی ادبی و شعر جهان و بخشهای متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر میشود.
◇ در بخش روانشناسی، به قلم دکتر “حسن خسروی”، مدرس دانشگاه، پی میبریم که شهروند خوب، چه کسی است؟!
◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار استاد “ناصر نادری” نویسندهی تهرانی، داشته شده است.
◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: عباس فلاحی، قاسم بغلانی، حسن فرخی، گروس عبدالملکیان، یدالله رویایی، آفاق شوهانی، حسن سهولی، سیدمحمدرضا لاهیجی، ابوالفضل پاشا، کریم مبشرینیا، خالد بایزیدی(دلیر)، علی مردانی، گویا فیروزکوهی، لیلی طاهری، رضا اسماعیلی، مرضیه آرامش، مسعود میری، نرگس الیکایی، رضا نظری ایلخانی، آزاده کیانی، رسول آقایی، علی محمودی، وحید ضیایی، ماندانا مبکی، نادر پناهزاده، کروب رضایی، جلال خسروی، ضیاءالدین خالقی، سعید لطفی(صابر)، جلیل قیصری، رجب افشنگ، اکبر بهاروند، نیما غلامرضایی و… گنجانده شده است.
◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “بچههای کوچک ۲”، نوشتهی آقای “محمد میرکیایی”، پرداخته شده است.
◇ دیگر بخش این شماره از ماهنامهی ادبی رها، پاسخ این پرسش را خواهم فهمید، که چرا میتوان عاشق کتابخوانها شد؟!
◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامهی ادبی رها، با دو داستان کوتاه همراه هستیم. داستان کوتاه “تاته روئاه” به قلم استاد “فرزاد سیاهپوش”، همراه با ترجنهی انگلیسی آن به قلم استاد “عزیز کلهر”، و “شاخ طلا” به قلم “رها فلاحی”، نویسندهی نوجوان بروجردی.
◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: الیاس علوی، زهرا زاهدی، هاخار پیترس، گلا زندی، آلن برن، شنیا عبدالمجید، آنری میشو، آناتول بهرام اوغلو، شارل بودلر، لویی آراگون، بهجت کمال چاغلار، تافگه صابر، ویسواوا شیمبورسکا، هالینا پوشویاتوسکا، پیر پائولو پازولینی، امیلی دیکنسون، احلام مستغانمی، سوزان پولیس شوتز، دریا قادر و موتوکو میشیورا را میخوانیم.
◇ بخش دیگر، این شماره از ماهنامهی ادبی رها، تماشا نام دارد، که نقدی از “آریو همتی” را بر روی فیلم سگ کشی “بهرام بیضایی” درج گرده است.
◇ پایان بخش این شماره از ماهنامهی ادبی رها، جدول کلمات متقاطعی است با طراحی رها فلاحی، که جهت سرگرمی و تقویت و ورزش ذهن و حافظهی مخاطبان قرار داده شده است.