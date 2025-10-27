ماهنامه ادبی رها منتشر شد
جدیدترین شمارهی ماهنامهی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پروندهی ادبی استاد شادروان “یارمحمد اسدپور”، شاعر مسجدسلیمانی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.
شمارهی هفتم از دورهی جدید، انتشار ماهنامهی ادبی رها، در ۲۴۰ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.
ماهنامهی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پروندهی ادبی و شعر جهان و بخشهای متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر میشود.
◇ در بخش روانشناسی، تجویز شعر برای درمان شما توسط “سید پیمان رحیمینژاد”، پژوهشگر و روانشناس را میخوانیم.
◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار خانم “لیلا سلیمانی” نویسندهی مراکشی/فرانسوی، داشته شده است.
◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان:
کریم رجبزاده – يدالله رويایی – مینا آقازاده – حمیدرضا شکارسری – محمد صالح علاء – مهرنوش ایزدپرست – سودابه زنگنه – بهروز قزلباش – آفاق شوهانی – عمران صلاحی – یاس سیلاوی – مهدی مظفری ساوجی – جمشید بهرامی – رجب افشنگ – یدالله گودرزی – ضیاءالدین خالقی – ندا اسرافیلی – بهروز آورزمان – کیومرث جمشیدی – عباس کیارستمی – صابر ساده – شهرام پارسا مطلق – سعید بیابانکی – سیدحسن حسینی – ضیاء موحد – بهزاد رحیمی – قیصر امینپور – قربان بهاری – سید احمد نادمی – الهام موسوی – موسی بیدج – علیرضا عباسی – ضیاءالدین شفیعی – محمود معتقدی – محمدحسین مهدوی – فریبا نجفی – آرش دلآور – صمد تیمورلو – مصطفی جلالیفخر – نیما غلامرضایی – صابر سعدیپور – مهرنوش قربانعلی – محمدحسین نعمتی – حسن موذنزاده – اسماعیل خویی – فیروزه میزانی – رضوان ابوترابی – آرمان صالحی – نیلوفر آبها – سجاد حقیقی – سید ایمان سیدی – نیما معماریان – راحله جمالیان – محبوبه ابراهیمی – رضا اسماعیلی – مریم نظریان – علی محمودی – خالد بایزیدی – گویا فیروزکوهی – آیدا مجیدآبادی – محمد مختاری – وحید ضیایی – علی مومنی – نغمه مستشار نظامی – آرش شفاعی – لیلا کردبچه – محمدرضا مهدیزاده – صادق رحمانی – ویدا جوانرودی – حسن فرخی – رویا شاهحسینزاده – فرحناز عباسی – شهرام معقول – مانی معینی – علی صادقی – محسن حسینخانی – پرویز بیگی حبیبآبادی – پوریا پلیکان – سیاوش اکبری – ساغر شفیعی – وسعتاله کاظمیان دهکردی – مرضیه کارخانه – دریا لیراوی – ثریا شجاعیاصل – سینا سنجری – آسیه رحمانی – مهناز لشکری – میثم متاجی – عزیز آقایانی – خدایار آزادی – گالیا توانگر – مرتضی نوربخش – محمد ابراهیم گرجی – گروس عبدالملکیان – علی شهسواری – محمد عسکری ساج و… گنجانده شده است.
◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “چشم گرگ و دو داستان دیگر”، نوشتهی آقای “دانیل پناک” و ترجمهی خانمها “اسمیرا سلیمی” و “فاطمه صفری”، پرداخته شده است.
◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامهی ادبی رها، داستان کوتاه “زارا” به قلم خانم “رها فلاحی”، گنجانده شده است،
◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از:
امیلی دیکنسون – غیاث المدهون – مرام المصری – سعاد صباح – عبدالقادر مكاريا – مارینا تسوتایوا – ولادیمیر مایاکوفسکی – وینچنتزو کاردارلی – جمال ثریا – عزیز نسین – ویسواوا شیمبورسکا – ران ویلیس – کارل سندبرگ – شل سیلور استاین – پابلو نرودا – چارلز بوکوفسکی – محمود درویش – وارسان شایر – ماک دیزدار – راینر ماریا ریلکه – پیر پائولو پازولینی – آنا آخماتووا – تورگوت اویار – یانیس ریتسوس – لطیف هلمت و نزار قبانی را میخوانیم.
◇ بخش دیگر، این شماره از ماهنامهی ادبی رها، مقالهایست تحت عنوان “گلاسنوست فرهنگی در شوروی پیشین” به قلم “توفان آراز”، که بخش نخست آن در شمارهی پیشین و بخش دوم این مقاله در این شماره منتشر شده است.
◇ پایان بخش این شماره از ماهنامهی ادبی رها، جدول کلمات متقاطعی است با طراحی رها فلاحی، که جهت سرگرمی و تقویت و ورزش ذهن و حافظهی مخاطبان قرار داده شده است.
برای تهیه و دریافت فایل pdf رایگان ماهنامهی ادبی رها، میتوانید به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید:
https://newsnetworkraha.blogfa.com
https://mikhanehkolop3.blogfa.com
https://rahafallahi.blogfa.com
https://lilatayebi.blogfa.com
https://t.me/newsnetworkraha
https://t.me/mikhanehkolop3
https://t.me/leilatayebi1369
https://t.me/rahafallahi