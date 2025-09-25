ماهنامه ادبی رها منتشر شد

جدیدترین شماره‌ی ماهنامه‌ی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پرونده‌ی ادبی استاد شادروان “بهروز وندادیان” (بهروز ایرانی)، شاعر گیلانی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

شماره‌ی ششم از دوره‌ی جدید، انتشار ماهنامه‌ی ادبی رها، در ۱۷۰ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.

ماهنامه‌ی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پرونده‌ی ادبی و شعر جهان و بخش‌های متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر می‌شود.

◇ در بخش روانشناسی، پی می‌بریم که چرا کشورهای اسکاندیناویایی شادترین آدم‌های دنیا هستند؟

◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار استاد شادروان “حسن کامشاد” نویسنده‌ی اصفهانی، داشته شده است.

◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: عباس خوش عمل کاشانی – محمدرضا شفیعی کدکنی – ک. د.ئازاد – فاطمه ملک‌زاده – زلیخا احمدی – ايرج جنتی عطائی – حسین پناهی – رسول یونان – موسی بیدج – سلمان هراتی – سینا سنجری – ساغر شفیعی – فریدە کاکی – کریم رجب‌زاده – صابر سعدی‌پور – سعید چولکی – رضوان ابوترابی – گالیا توانگر – افشین یداللهی – بيژن جلالی – اکبر اکسیر – حمیدرضا شکارسری – رضا اسماعیلی – شهرام معقول – محمد جلیلوند – جواد مجابی – احمد آذربخش – ضیاءالدین خالقی – یدالله گودرزی – مریم ملک‌دار – فرامرز سه‌دهی – محسن حسینخانی – شاپور بنیاد – بهروز قزلباش – عباس معروفی – مریم نظریان – محمدرضا مهدیزاده – صادق رحمانی – مینا آقازاده – حافظ موسوی – مهرنوش ایزدپرست – منیره حسین‌پوری – غلامرضا بروسان – فاطمه اشعری – امیر وجود – صالح بوعذار – امیر بختیاری – حمید فرحناک – کورس احمدی – گروس عبدالملکیان – پوریا پلیکان – نیما غلامرضایی – فرخنده بهرامی – گویا فیروزکوهی – حسن سهولی – محمد نیکوعقیده رودمعجنی – عمران صلاحی – مصطفی جلالی‌فخر – محمد عسکری‌ساج – عادل دانتیسم – آرش دل‌آور – بهروز آقاکندی – محمدرضا احمدی – سریا داودی حموله – طاهره صفارزاده – سید علی صالحی – سیمین رهنمایی – حمیدرضا اکبری (شروه) – فیروزه برازجانی (باران) و… گنجانده شده است.

◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “باکره و کولی” نوشته‌ی آقای “دی. اچ. لارنس”، پرداخته شده است.

◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، داستان کوتاه “راز جاودانگی” به قلم آقای “امید استاد نوروزی”، و داستان کودک “رفتگر زحمت‌کش” به قلم خانم “رها فلاحی”، گنجانده شده است،

◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: توماس ترانسترومر – سنان انطون – ‏جمال ثریا – مارین سورسکو – قیس عبدالمغنی – باریش بیچاکچی – خورخه لوئیس بورخس – برتولت برشت – سیلویا پلات – اکتاویو پاز – عبدالله پشیو – سونای آکین – مانوئل باندیرا – ناظم حکمت – آنتونیو ماچادو و غسان کنفانی را می‌خوانیم.

◇ بخش دیگر نشریه، جدول کلمات متقاطعی است با طراحی زانا کوردستانی، که جهت سرگرمی و تقویت و ورزش ذهن و حافظه‌ی مخاطبان قرار داده شده است.

◇ پایان بخش این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، مقاله‌ای‌ست تحت عنوان “گلاسنوست فرهنگی در شوروی پیشین” به قلم “توفان آراز”، که بخش نخست آن در این شماره و بخش دوم این مقاله در شماره‌ی آتی منتشر خواهد شد.