ماهنامه ادبی رها منتشر شد

اساسنامهٔ حزب چیست و چه چیز  را در خود می‌گنجاند؟

   هر حزب سیاسی برای سازماندهی، فعالیت، شفافیت و تبیین اهداف…

سید بهاؤالدین مجروح

دی هغه نوموتی او پیاوړی فیلسوف، تکړه شاعر او ادیب،…

نامه‌ی سرگشاده‌یی از محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مکتب دینی فلسفی-من بیش از این نه می‌دانم عنوانی آقای…

غنی فراتر از سکوت؛ مهره ی پنهان طالبان در بازی‌…

نویسنده: مهرالدین مشید بانگ نابهنگام و بیجای غنی و فساد های…

کارل مارکس و کمون پاریس

ترجمه. رحیم کاکایی  آ. کوساچیف ۱۴ مارس، ۱۴2 سال (۱۸۸۳) از درگذشت…

درباره دموکراسی

تتبع ‌نگارش از میر عبدالواحد سادات  تعریف دیموکراسی یکی از بحث برانگیزیرین…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۵) مارکس و جنبش کارگری فرانسه

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش کارگری فرانسه سوسیالیسم فرانسوی‌…

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

«
»

ماهنامه ادبی رها منتشر شد

جدیدترین شماره‌ی ماهنامه‌ی ادبی، هنری و فرهنگی رها، با بررسی پرونده‌ی ادبی استاد شادروان “بهروز وندادیان” (بهروز ایرانی)، شاعر گیلانی، منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

شماره‌ی ششم از دوره‌ی جدید، انتشار ماهنامه‌ی ادبی رها، در ۱۷۰ صفحه، با سردبیری “زانا کوردستانی”، منتشر شد.

ماهنامه‌ی ادبی رها، با رویکرد انتشار آثار ادبی و هنری و فرهنگی، هنرمندان ایران و جهان در سه بخش ثابت شعر ایران، پرونده‌ی ادبی و شعر جهان و بخش‌های متغییر اخبار، نقد، روانشناسی، داستان و بخش کتاب، معرفی نویسنده، فیلم و… هر ماه به صورت برخط و رایگان منتشر می‌شود.

◇ در بخش روانشناسی، پی می‌بریم که چرا کشورهای اسکاندیناویایی شادترین آدم‌های دنیا هستند؟

◇ در بخش معرفی نویسنده، گذری بر زندگی و آثار استاد شادروان “حسن کامشاد” نویسنده‌ی اصفهانی، داشته شده است.

◇ در بخش شعر ایران، شعرهایی از، بانوان و آقایان: عباس خوش عمل کاشانی – محمدرضا شفیعی کدکنی – ک. د.ئازاد – فاطمه ملک‌زاده – زلیخا احمدی – ايرج جنتی عطائی – حسین پناهی – رسول یونان – موسی بیدج – سلمان هراتی – سینا سنجری – ساغر شفیعی – فریدە کاکی – کریم رجب‌زاده – صابر سعدی‌پور – سعید چولکی – رضوان ابوترابی – گالیا توانگر – افشین یداللهی – بيژن جلالی – اکبر اکسیر – حمیدرضا شکارسری – رضا اسماعیلی – شهرام معقول – محمد جلیلوند – جواد مجابی – احمد آذربخش – ضیاءالدین خالقی – یدالله گودرزی – مریم ملک‌دار – فرامرز سه‌دهی – محسن حسینخانی – شاپور بنیاد – بهروز قزلباش – عباس معروفی – مریم نظریان – محمدرضا مهدیزاده – صادق رحمانی – مینا آقازاده – حافظ موسوی – مهرنوش ایزدپرست – منیره حسین‌پوری – غلامرضا بروسان – فاطمه اشعری – امیر وجود – صالح بوعذار – امیر بختیاری – حمید فرحناک – کورس احمدی – گروس عبدالملکیان – پوریا پلیکان – نیما غلامرضایی – فرخنده بهرامی – گویا فیروزکوهی – حسن سهولی – محمد نیکوعقیده رودمعجنی – عمران صلاحی – مصطفی جلالی‌فخر – محمد عسکری‌ساج – عادل دانتیسم – آرش دل‌آور – بهروز آقاکندی – محمدرضا احمدی – سریا داودی حموله – طاهره صفارزاده – سید علی صالحی – سیمین رهنمایی – حمیدرضا اکبری (شروه) – فیروزه برازجانی (باران) و… گنجانده شده است.

◇ در بخش کتاب ماه، به معرفی و بررسی و خوانشی بر کتاب “باکره و کولی” نوشته‌ی آقای “دی. اچ. لارنس”، پرداخته شده است.

◇ در بخش داستان این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، داستان کوتاه “راز جاودانگی” به قلم آقای “امید استاد نوروزی”، و داستان کودک “رفتگر زحمت‌کش” به قلم خانم “رها فلاحی”، گنجانده شده است، 

◇ در بخش شعر جهان این شماره، شعرهایی از: توماس ترانسترومر – سنان انطون – ‏جمال ثریا – مارین سورسکو – قیس عبدالمغنی – باریش بیچاکچی – خورخه لوئیس بورخس – برتولت برشت – سیلویا پلات – اکتاویو پاز – عبدالله پشیو – سونای آکین – مانوئل باندیرا – ناظم حکمت – آنتونیو ماچادو و غسان کنفانی را می‌خوانیم.

◇ بخش دیگر نشریه، جدول کلمات متقاطعی است با طراحی زانا کوردستانی، که جهت سرگرمی و تقویت و ورزش ذهن و حافظه‌ی مخاطبان قرار داده شده است.

◇ پایان بخش این شماره از ماهنامه‌ی ادبی رها، مقاله‌ای‌ست تحت عنوان “گلاسنوست فرهنگی در شوروی پیشین” به قلم “توفان آراز”، که بخش نخست آن در این شماره و بخش دوم این مقاله در شماره‌ی آتی منتشر خواهد شد.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us