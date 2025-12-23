مارمولکهای غربی !

تاریخ انتشار :23.12.2025

عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت اسلامی در جریان سفر خود به مسکو و در گفت‌وگویی با شبکه روسی “آر‌‌تی” اعلام کرد که نظام ما احتمال وقوع یک حمله جدید را رد نمی‌کند و برای چنین سناریویی آمادگی کامل دارد…

ترجمه حرف عباس : بابا زودتر بیاید بزنید تمومش کنید خودمونم خسته شدیم . در ضمن جمهوری اسلامی یعنی تناقض . جمهوری یعنی کثرت گرایی و اسلام یعنی استبداد … اصلا با هم جور نمیشه .

یورونیور نوشت رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، شامگاه شنبه با انتشار پیام مهمی نوشت نور بر تاریکی پیروز است …

انعکاس و تریبون دادن به رضاپهلوی نکته دارد . یورونیوز اگر مثلا عکسی از هیتلربیندازد و بگوید هیتلر مستراح هم میرود ، نشان دادن پهلوی هم طبیعی است .

رضاپهلوی اساسا سیاسی نیست . وقتی با شعار مرگ بر بقیه شروع کرد یعنی سیاسی نیست و نمیخواهد سیاسی شود و تا وقتی سیاسی نشده ترییون دادن یعنی توهین به ایران . خاندان پهلوی دیکتاتور چه در کانال منو و تو و چه در اینترنشنال و چه در یورونیوز سازنده نیستند .

یرای سیاسی شدن اولین کاررضاپهلوی نقد بی رحمانه دوران فاشیستی پدربزرگ و پدرش و ساواک و فساد و دزدی … است . سامانه سلطنت تا آخر تاریخ و ماده نمیتواند طلبکار باشد .

در قدم بعد نقد بی رحمانه رفتار فاشیستی خودش و ملاء خودش در قرن 21 و بعد تاسیس یک حزب سیاسی و باب کردن رفتارهای سیاسی …

علی کریمی از حواریون رضاپهلوی هم گفت باید ننه همه مخالفان سلطنت را گائید…

من حساب کردم برای این کار باید 45 میلیون کاندوم بخرد و این بیزنس خوبی برای کاندوم فروشی های سراسر جهان است. منتها علی کریمی چون عاشق ستایش است ، قبلا با ملا بود بعد ولیعهد و کلا هر دست خر دیگری، برایش فرقی نمیکند . فقط یک انگلی باشد بشه بهش سجده کرد .اسکول خان در آلمان آمدعکس یادگاری گرفت ، در وسط ائتلاف نشست … خلاصه علی قاطی نکرد ، بود .

به قول شمالی ها ماهی از سر گُنده گردد نی ز دُم …

همایون شجریان در مراسمی درباره مرزبندی «خواننده حکومتی یا مردمی» گفت: «اگر من همین الان، در یک جمله بگویم من خواننده حکومتی هستم، همه می‌گویند عاقبت گفت، اما در مقابل، من به هزار زبان، روش و عمل ثابت کرده‌ام و گفته‌ام که جزئی از مردم و خواننده مردمی‌ام…

همینکه خودش به خودش میگوید مردمی… یعنی شروع شک ، یعنی یک جای کار میلنگد . کنسرت در کشورهای عربی حاشیه خلیج با حضور ابی و مهران مدیری بی شک بدون چراغ سبز حکومت دینی در ایران غیر ممکن است . در جریان جنبش زن زندگی آزادی درکجا به سرکوب و کشتار مردم اعتراض کردی ؟ و یا حداقل نشان بدهی از کشتار مردم راضی نیستی ؟

همایون شجریان آگاهانه تن به استفاده حکومت دینی از نام پدرش داده است .

به قول یک مجری حکومتی که صریح در تلویزیون حکومت اسلامی در ایران گفت هر کس در ایران کار میکند از موسیقی تا سینما تا … باید تائید سیستم حاکم را داشته باشد ، بقیه اش حرف مفت و دکان است .

لغو کنسرت مجانی میدان آزادی هم از زبلی جناب همایون شجریان است . گندش بد جور درآمده بود که وسط انبوهی مشکلات ، سر مردم را میخواهد گرم میکند تا اعتراضات اوج نگیرد .

در روستای ما بهش میگن روغن سوخته نذر امام زاده …

اسماعیل هوشیار

23.12.2025