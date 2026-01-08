کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت تام و خالص در ذات پدیدار می شود. همانا روح … که روح تجلی ذات مطلق یا حقیقت بوده که بیرون شدن لذت در خوردن و رابطه جنسی و رابطه جنسی در اسلام و به خصوص به مفهوم زردشت عالی ترین حالت تقرب به ذات می باشد. هرچند لذت در واقعیت به گونه تجربه می گردد٬ که خالص بودن آن٬ در متافیزیک نهفته شده یعنی تجارب لذت در واقعیت یا فیزیک به شمول نزدیکی جنسی قطرات دریای لذت در روح استکه از روح گفتن آن٬ یا جزئی از روح بودن٬ منطقی برای مخاطبین می تواند خلق بکند.

لذت مرحله پسا آرامش است. و اسباب آسایش خادمی برای آرامش و آرامش روح٬ بستری برای لذت که لذت بی پایان و بی نهایت وجود ذات اقدس الهی بوده٬ و در جنس زن٬ جمال آن عبارت از: تجلی جمال الوهیت که دارای ناز و شکوه در ذات زن٬ هوش و زیرکی در امر٬ ربوبیت مرد یعنی حالت های وحشیانه جنس مرد را٬ جمال زن می تواند مهار بکند. و کامل شدن انسان ها٬ در امر ازدواج نیز٬ تکامل روح و دریافت معرفت یا آرامش به هدف لذت بی پایان نهادینه گردیده است.

بیت:

تشهید بی اختیار، در محوی تماشا یار
لذتش به چشم دل، کز خموشی این انبار

