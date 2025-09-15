قوت گرفتن راست افراطی در اروپا

امیدهای تازه برای حزب «آلترناتیو آلمان» در انتخابات محلی

تارنمای پولیتیکو نوشت: حزب راستگرای آلترنانیتو برای آلمان در انتخابات شهرداری ها در پرجمعیت ترین ایالت آلمان توانست میزان حمایت از خود را سه برابر کند.

احزاب راستگرا در اروپا که در سال های اخیر در عرصه سیاسی به حاشیه رفته بودند اکنون بار دیگر در حال قوی تر شدن هستند و گاه از احزاب میانه روی سنتی پیشی گرفته اند.

امروزه، در آلمان، انگلیس و فرانسه، احزاب راست افراطی، در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند. سایر کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا و تا همین اواخر هلند، شاهد موفقیت احزاب راست افراطی بوده‌اند که اغلب توسط چهره‌های شناخته‌شده‌ای رهبری می‌شوند که به چهره‌های سیاسی برجسته تبدیل شده‌اند.

افزایش ظهور احزاب راستگرا روندی تدریجی داشته است؛ گاهی این روند مسکوت بوده و ناگهان جهش یافته است. تقریبا ۱۰ سال پیش آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان درهای این کشور را به روی مهاجرانی که از جنگ سوریه و ناارامی ها در سایر مناطق جهان فرار می کردند، باز کرد اما افزایش مهاجران باعث شد فعالان مخالف مهاجرت و راست افراطی در سراسر اروپا بهانه ای پیدا کنند و آنها بعد از یک دوره عقب نشینی در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اکنون بار دیگر تمرکز خود را بر نارضایتی های عمومی گذاشته اند و به طور معمولی هر مشکلی را از مشکل افزایش مهاجران گرفته تا نارضایتی مردم به ویژه از مسائل اقتصادی با پیشنهادهای ساده لوحانه مثل اخراج پاسخ می دهند.

در فرانسه، مارین لوپن به رغم چالش های حقوقی از تلاش خود و حزب متبوعش تجمع ملی برای قدرت نمایی در پارلمان این کشور دست برنداشته و دولت امانوئل مکرون را با چالش مواجه کرده است.

در انگلیس، یکی دیگر از چهره‌های مورد علاقه ترامپ نیز در حال کسب پیروزی‌های بزرگی است. نایجل فاراژ، سیاستمدار راست افراطی انگلیس، از حاشیه به جریان اصلی نقل مکان کرده است، اما نه به این دلیل که دیدگاه‌هایش را تغییر داده است. برعکس، پیشنهادهای او به همان اندازه افراطی است. این رأی‌دهندگان انگلیسی هستند که شروع به پیوستن به او کرده‌اند.

در آلمان، حزب آلترناتیو در سال ۲۰۱۳ برای مخالفت با کمک‌های مالی منطقه یورو به اقتصادهای ضعیف تأسیس شد، اما در انتخابات آن سال تنها ۴.۷ درصد آرا را به دست آورد. سپس با سیاست پناهندگی مرکل، این حزب جان تازه‌ای گرفت و سهم آرا خود را در سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر کرد و به ۱۲ درصد رساند. سپس، با کمرنگ شدن خطرات بحران پناهندگان سال ۲۰۱۵ و ادغام مؤثر اکثر پناهندگانی که پذیرفته شده بودند در جامعه آلمان، این حزب از قدرت افتاد و سهم آرای آن در سال ۲۰۲۱ به ۱۰.۴ درصد کاهش یافت.

اما این حزب بار دیگر به دنبال همه گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین که باعث تورم و رکود دراقتصاد آلمان شد قوت گرفت. این دو عامل در کنار مسئله پناهندگان به نفع حزب آلترناتیو تمام شد و این حزب توانست در انتخابات ماه فوریه (بهمن) ۲۰ درصد آرا را کسب کند.

پایگاه حمایتی آلترنانیو در غرب آلمان محکم تر شد

نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه در ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان بر میل فزاینده این حزب برای جلب رای دهندگانی در خارج از مقر خود در ایالت های شرقی این کشور تاکید دارد که این حزب در این ایالت ها یک نیروی سیاسی قوی محسوب می شود.

اکنون سران حزب آلترناتیو برای آلمان، شهرهای پرجمعیت غربی این کشور از جمله شهرهای صنعتی مانند نوردراین وستفالن را که محل استقرار کارخانه های فولاد و صنایع رو به کاهش زغال سنگ است، مکان هایی کلیدی برای گسترش پایگاه حمایتی خود می بینند به ویژه آن که رای دهندگان طبقه کارگر به طرز فزاینده ای به راست افراطی روی می آورند.

نتایج اولیه نشان می دهد که حزب آلترنانتیو آلمان در انتخابات روز یکشنبه در این ایالت توانست تقریبا ۱۵ درصد آرا را کسب کند و در جایگاه سوم قرار گرفت.

در انتخابات قبلی شهرداری ها در نوردراین وستفالن در پنج سال پیش، این حزب فقط توانسته بود ۵.۱ درصد از آرا را بدست آورد. نامزد حزب آلترناتیو در شهر گِلزن‌کیرشِن (Gelsenkirchen) که قبلا مرکز صنایع سنگین بود با سیاستمداری از چپ میانه در رقابت برای شهردار شدن مواجه بود.

نتایج اولیه همچنین حاکی از آن است که حزب محافظه کار اتحاد دموکرات مسیحی به ریاست فردریش مرتس صدر اعظم آلمان همچنان در مقابل سایر احزاب رقیب پیشتاز بوده و توانست ۳۳ درصد کل آرا را کسب کند. حزب ائتلافی مرتس، سوسیال دموکرات (SPD) که تا قبل از این حزب قدرت سیاسی برتر را در مراکز صنعتی شهر نوردراین وستفالن در اختیار داشت، با کسب ۲۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت.

سهم این دو حزب در انتخابات اخیر پایین تر از نتایج انتخابات ۵ سال گذشته شهرداری ها بود.

انتخابات محلی از جمله شهرداری ها در آلمان با وجودی که تاثیر مستقیمی در سیاست های ملی ندارد به طور گسترده ای احساسات ملی را نشان می دهد. برخی از سیاستمداران میانه رو و محافظه کار آلمان مدعی اند احزاب اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات عملکرد خوبی داشته اند. میزان حمایت از این دو حزب در انتخابات ملی کاهش و آرای حزب آلترنانتیو افزایش یافته است.

در انتخابات فدرال که در فوریه (بهمن) برگزار شد، حزب آلترناتیو آلمان با کسب ۲۰.۶ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت که بهترین نتیجه در سطح انتخابات ملی برای یک حزب راستگرای افراطی در طول تاریخ بعد از جنگ آلمان بود. موفقیت این حزب عمدتا به دلیل سلطه آن در ایالت شرقی آلمان است که در انتخابات گذشته تقریبا در همه مناطق آن اول شد.

هر چند که سازمان اطلاعات داخلی آلمان این حزب آلترناتیو را تندرو معرفی کرده اما از زمان انتخابات بهمن ماه تاکنون این حزب توانسته محبوبیت بیشتری کسب کند. این امر بحث هایی را درباره این که این حزب باید طبق مفاد قانون اساسی آلمان از فعالیت منع شود، برانگیخته است.

سران حزب آلترناتیو اکنون تلاش می کنند حمایت خود را در ایالت های غربی آلمان تقویت کنند. نظرسنجی های خروج در روز یکشنبه نشان داد که میزان مشارکت در این انتخابات شهرداری ها در ایالت های نوردراین وستفالن افزایش قابل توجهی داشت و به ۵۸ درصد رسید. این نشان می دهد که حزب آلترناتیو توانسته رای دهندگان جدیدی را بسیج کند.

سیاستمداران حزب آلترناتیو نتایج روز یکشنبه را جشن گرفته اند و آلیس ویدال سیاستمدار راستگرای آلمان در پیامی که در شبکه پیام رسان ایکس منتشر کرد، آن را «موفقیت بزرگ» توصیف کرد.

انکسی سلی-زکریا (Enxhi Seli-Zacharias) سیاستمدار حزب راست افراطی در ایالت نوردراین وستفالن در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: ما جایگاه حمایتی خود را نزد رای دهندگان تحکیم کرده ایم. این را دیگر صرفا رایی از روی ناامیدی نیست.

انتخابات پارلمانی بعدی آلمان در سال ۲۰۲۹ برگزار می شود اما محبوبیت راست افراطی تهدیدی را ایجاد کرده که احزاب سنتی به ویژه در راست میانه را ترغیب به حرکت به سمت سیاست هایی راستگرایانه کرده است.