قلۀ پیروزی

از قلـب خراسـان کهـن آمده ام

با یعـقوب لیث و تهمتن آمده ام

تا راوی فرهنگ وتمدن شده ام

با تیـغ قـلــم در انجـمـن آمده ام

*******

سـازش به قـاتـلان مـردم جرم است

باخـتـن بـرای بـار چـنـدم جرم است

از قـلـۀ پـیـروزی بـه خـاک افـتــادن

چون کاه بدون کسب گندم جرم است

*******

مردم و نظامیان چه خوب جنگیدند

بـر لاف و گـزاف دشمنان خندیدند

در عـرصۀ گفتگو و تدبیر و خـرد

ارباب ســیـاسـت کمــاکان لغزیدند

*******

تسلیم به تجـاوزگـر ظالم مرگ است

ماندن به زیر پای گرگ گرگ است

با ظالـم و خـونخـوار تـبــانی کـردن

چون دادن نفت وشاه کلید ارگ است

*******

ظالم به تک و تاز تجاوز بکند

بـر قـوم سرافـراز تجاوز بکند

گـر هـمـت سـرباز دلاور نَبُوَد

صد بار دیگر باز تجاوز بکند

*******

یک بام خـدا به چند هـوا می خواهند

ازهرطرفی به خود فضا می خواهند

مظلـوم بـه زیـر تـیغ ظلـم افـتـادسـت

بـر وی هـمـه چیز ناروا می خواهند

*******

هشدار که بازی را به مفت می بازید

میدان نـبـرد را، بـه گـفــت می بازید

درگیر قـمــار باز و دغـل بـازان اید

با چال وفریب طاق وجفت می بازید

*******

بـا دزد ســرگـردنـه یاری نکنید

هرگزبه پیش خصم زاری نکنید

از مـرز بـرانـیـد تجـاوز گـر را

بـا خنجـر زور بـردبـاری نکنید

*******

حرف وعمل ستمگـران مردودست

بر قتل و قتال گرد جهان افزودست

آتـش زده در لانــۀ مـرغـان چــمن

یـارانـۀ امـریکا بـه مــردم دودست

*******

زنجـیـر شـریـر ظلم را پاره کنید

آزاد ز بـنـد، خـلــق بـیـچـاره کنید

با مشت گـره کـرده بـه فـریاد آیید

درحفظ وطن زجان وتن باره کنید

*******

از دورِ خراسـان کهن یاد آرید

از هیمنۀ ایـران وطن یاد آرید

از عزم نیاکان و بزرگان خرد

از رزم سترگ تهمتن یاد آرید

*******

در کابل و غزنی و هری غوغا کن

در بلـخ و بـدخـشــان علـم بـرپا کن

رویای خراسان بزرگ در دلهاست

این را به زبان مرد و زن گویا کن

*******

ایران و خراسان کهن هم کیش اند

از یک تبار اند و باهم خویش اند

فردوسی و رودکی و حافظ دارند

با مولوی از بلخ کهن درویش اند

*******

افـغـانـسَــتـان بـاز خـراســان گردد

این تیره شبان صبح درخشان گردد

تاریـخ کـهــن تا که بـه فـریـاد آیــد

خـورشــید تمدن رز افـشــان گردد

*******

از خائن و بد خواه وطن دوری کن

راهی به گشا و ترک مجبوری کن

بیشک که میدان به دستان شماست

لعنت بـه تـسلـیمی و مزدوری کن

*******

هشدار که گول چرب زبانی نخورید

خـنجــر ز پـشـت ناگــهـانی نخورید

همسایه که با مکروفریب آمده است

از قـلــه ســقـوط پـلـه گانی نخورید

*******

ظالم به زر و به زور خود می نازد

با تخنیک و بمب کور خود می نازد

از کــشـتـن کـودکان نــدارد شــرمی

بر خفّـت و بر غـرور خود می نازد

*******

هشدار که شمشیر به ظالم ندهید

زور و زر و تدبیربه ظالم ندهید

ازقدرت هسته ای اگرمی ترسند

یک ذرّه ز اکسیر به ظالم ندهید

*******

جنجال جهـان جـنگ انرژی باشد

سـاز همه دنگ دنگ انرژی باشد

از تـنـگۀ مالاکا و هـرمز گـویـنـد

این هـر دو گلو تنگ انرژی باشد

*******

دانش به فـرزند ایرانی عیب است؟

نیروی اتـم حق جهانی عیب است؟

خـاخـام که بمب اتمی سـاخته اسـت

برق اتمی به شیخ فانی عیب است؟

*******

مفهـوم یَهُوَه در جـهان بیداد است

سلاخی مام و کودک نوزاد است

درغزه و میناب شده خون جاری

ازحمله و ظلم امریکا فریاد است

*******

پـروردن دانـش اتم حق شماست

دفترچۀ خوانش اتم حق شماست

ظالم که بـه بمب اتـمی می نازد

نـوبـاوۀ زایـش اتم حق شماست

*******

هـر ذره بـه بـطـن خـود جـهـانی دارد

دنـیـــای خــودی و کـهـکـشـانـی دارد

این قدرت ذرّگان که دردست شماست

بـیـگانـه بـه درک خـود گـمــانی دارد

*******

قانون جهان موشک وخمپاره شدست

حـقــوق ملـل کـشـتـۀ غــدّاره شدست

با خنجـر خـونین که خـدا را کـشـتـند

انجیل به دست زوروزر پاره شدست

*******

با دشـمـن دیـرینه به سـازش نرسید

هشدار به دیوودد به خواهش نرسید

بـا قـاتــل کـودکان و فــرزنـدان ات

هـرگز بـه تـوافـق و نـوازش نرسید

*******

بر خـلـق عنایـت خـدا نـزدیک است

در هـسـتی تـداوم بـقــا نزدیک است

نـیـــروی تـمــدن کـهــن زنـده شـود

حقا که شکست امریکا نزدیک است

رسول پویان

20/4/2026

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us