قفل هاى حاجات در پاريس 

قفل بستن براى بر اورده شدن حاجات كه از قديم الأيام در كشور ما رواج داشت و شايد الآن هم داشته باشد از لحاظ شرعى و فقهى كدام سند روايي و حديثى ندارد و بعضى انرا خرافات ميپندارند و بعضى به ان اميد ميبندند كه ممكن از لحاظ روانى ممد بعضى از افراد شود .

بهر حال ما را در كشورهاى اسلامى اين تاپه را بما مي زنند در حاليكه در عروس شهر هاى دنيا در پاريس در پل. Passerelle Debilly

هزاران قفل بند شده و روزانه عده يي به تعداد انها مى افزايندبرايم جالب بود با كسانيكه تماس گرفتم گفتند اين كار را بيشتر عاشقان ميكنند و در سر پل عده يي قفل فروش هم حضور دارند كه از همين طريق لقمه نان بخانه مى برند من هم با وجوديكه درين كار عقيده راسخ ندارم و رد هم نميكنم زيرا اگر حاجات روا شود خو خوبست در غير ان براى حاجتمند ايام طويل اميدوارى را رقم ميزند . من بياد قديم عده يي از قفل ها را لمس كردم و يكى ازين قفل ها كه در تصوير است بدستم باز شد و فال نيك گرفتم مع الخير چانس خوب اش را كه اتفاق بيفتد بعد خواهم نوشت

از خوانش و توجه تان سپاسگزارم