قربانی یاری شو!
امین الله مفکر امینی 2026-02-05!
قربانی یاری شو که قربانــــت شـــــــــود
بوقتی سختی بـه تو غمخوارت شـــــــــود
بوقتی خنــده ات بــا توخنــــدت آنیــــــــار
چوگریه آیـــــدت، بـا تو گــــرددغمگســار
چو یارو رفیقــت هرکه باشـــــد عاقلیسـت
بوفـــــــا گرجانت رود پنــــــدار لازمیسـت
هرآنکـــه بینــدت با چو یـــــــار و رفیـــق
نا زد انتخابــــــــت که عالیسـت و دقــــیق
که چو رفیق ویــار بـــــــــدارند جانشــــان
به قربان وفــــــــدا که داننــــــد عهد شـان
مفکــــــــر زفصلی جوانــــــــی تـا اینــــدم
با بســـی رفیـــق و یا رانـــــی است همـدم
رفتـــنـی ها رفتــند، آنانــــــــــی کــه باشند
بیــــــادی من بودند وجملگــــی نیـزاستنـد
که نبـــود این دوستی ورفیقـــی چوســراب
بنـــــازم آنــــــا ن که بدوستــی انــد کمیاب