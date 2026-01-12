قتل نظم و قانون
رسول پویان
خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است
ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است
شرار حرص تجاوزگران چه افزون است
حدیث هیتلـر و چنگیز و نقل قارون است
چـونـان غـارت و آدمکـشی شـده مـعـمول
به روز دزدی ودرقعر شب شبیخون است
هـزار مـرتبه جنگل بـه از آن شـهـریـست
که غرق وحشت اشغال خلق مسکون است
اسـاس جـامـعــه را از درون کنـند ویـران
چونانکه عرصۀ توفان بحر وهامون است
بـه ذات خـائـن و میهـنفـروش لعـنـت بـاد
زهی دلی که ز حـبّ وطـن مشـحون است
بـه دورۀ که قـوی میخـورد ضعـیـفـان را
ضعیف گـرچـه طلبکار بُـوَد، مدیون است
به هر دیاری که نفتست هرج و مرج آرند
به بـوی نفت جهانخوارِ گشنه مفتون است
طلا و ثـروت و حـق ملل در خـطر است
چـرا که حـمــلـۀ دزد کلان مقــرون است
هـرآن که قــدرت و بمـب اتـم کـنــد پـیـدا
زشـرّ و حمله ویـرانگرانـه مصئون است
دیمـوکـراسـی و نظـم پسین شـده فـرتـوت
جهان به توطئه و قلـدری دیگرگـون است
دوباره سـلطه گـران بـردگی ز نـو سـازند
تفکری که در آن برتراست و مأدون است
لگام دین و سیاسـت به چنگ غولان است
اساس زندگی لرزان و تار و وارون است
به زیـر چـادر و دسـتار و ریش اگـر بینی
هـزار خنجـر افـراط و فـتـنه مکنون است
زپست مدرن و ز روشنگری مکن پرسان
که نعش عقل وتمدن به خاک مدفون است
جهـان همدلی و دوسـتی چـه تاریک است
شـعـور سلطه بـه نـشل بشـر مظنون است
بـه جـای عـشـق و محبت نـفــرت آوردنـد
بــرای تفـرقـۀ خـلـق کـینـه مضـمون است
دیگر نه ارزش واخلاق و دین معتبراست
خدا بمرده و قـدرت به دسـت ملعون است
چـه سـاده از دل و اذهـان میکـنـند دزدی
چرا که صنعت و تخنیک پرزافسون است
زمانـه عـرصۀ خونین جـنگ انسـان است
زمین بـه جـنگ اتـم انفـجـار بـالــون است
جهان به عـشـق و امید و عدالت است آباد
به نظم وقانون وصلح وثبات موزون است
10/1/2026