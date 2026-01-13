فــــــــــــــراخــــــــــوان
نشست مشترک شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان)
به مناسبت تجلیل از شصت و یکمین سالگرد بنیان گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان
خطاب به:
تشکلهای سیاسی، نهادهای مدنی، احزاب ملی، دموکراتیک و عدالتخواه، اتحادیهها، سازمانهای اجتماعی زنان و جوانان و شخصیتهای مستقل، عدالتپسند و ترقیخواه افغانستان،
ساختار ها وجزایر جدا شده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان.
افغانستان در نیمه دوم قرن بیستم با بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستوپنجه نرم میکرد. فقر گسترده، بیسوادی، نبود عدالت اجتماعی و افزایش روزافزون نارضایتیهای عمومی در جامعه بیداد میکرد. در چنین شرایطی، تحقق اهداف دادخواهانه جنبش مشروطیت و پاسخ به نیازهای مبرم زمان، زمینهساز ایجاد حزبِ سیاسی شد که از منافع زحمتکشان نمایندگی کند. بر همین اساس، حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اتکا بر جهانبینی علمی وتحلیل شرایط و مناسبات موجو و بهمنظور حل مشکلات کشور، پا به عرصه مبارزات سیاسی و دادخواهانه گذاشت.
این جریان سیاسی با ارائه برنامههای مدرن، تحولِ بنیادین در ساختار قدرت ایجاد کرد و تودههای مردم را برای تغییر وضعیت موجود بسیج نمود. در همین راستا، حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری زنده یاد ببرک کارمل، عدالت قومی در ساختار قدرت را بر اساس آرمانهای انسانی و قانونی رعایت نمود؛ بهگونهای که همه اتنیکها و ملیتهای ساکن در وطن واحد، به جایگاه واقعی خود دست یافتند. این تغییرات برخاسته از برنامه عدالتمحور حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود که منجر به شکلگیری درخشانترین دورهها از نظر رشد فرهنگی و شکوفایی ادبیات، فرهنگ و هنر در کشور گشت.
در آن زمان، عدالت قومی بدون شعار و بهصورت عملی تأمین شد. در حاکمیت جمهوری دموکراتیک افغانستان، تأسیس ارتش منظم، گسترش زیرساختهای صنعتی و خدمات صحی و آموزش رایگان در دستور کار قرار گرفت. تحت رهبری رفیق ببرک کارمل، جلب حمایت طبقات محروم، تمرکز بر حقوق زنان و مردان، پرورش جوانان و تقویت وفاق ملی نقشی ارزنده یافت. این دوره به عنوان مرحلهای از بیداری سیاسی و اجتماعی شناخته میشود که طیفهای وسیعی از مردم، حضور در عرصه سیاسی را تجربه کردند. هرچند که مسیر این مبارزه در دهههای بعد با فراز و فرودها و چالشهای بزرگی در تاریخ معاصر افغانستان همراه شد.
اما ؛افغانستان امروز در یکی از تاریکترین و دشوارترین دورههای تاریخ خود به سر میبرد. سلطه نیروهای حاکم با تفکرِ واپسگرا و استبدادی، سبب سرکوب بیسابقه آزادیها، حذف کامل زنان از عرصه های آموزشی، سیاسی-اجتماعی، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و جامعه مدنی و کنترل شدید رسانهها شده است. فقدان مشروعیت ملی و بینالمللی این گروه، کشور را به انزوای جهانی، فقر، گرسنگی و خطر تشدید تروریزم کشانده است.
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) بر این باورند که هیچ نیروی سیاسی بهتنهایی قادر به مقابله با این تحجر و بیعدالتی نیست. از اینرو، ایجاد همبستگی و گفتوگوی سازنده میان جزایر جدا شده از حزب مادر ( ح د خ ا) نیروهای ترقیخواه، بیش از هر زمان دیگر یک ضرورت مبرم است. تجربه نشان داده است که بدون نقشآفرینی نیروهای مردمی و قانونمحور در داخل کشور، هیچ بدیل ملی واقعی شکل نخواهد گرفت.
ما از تمامی تشکلها، احزاب، نهادهای مدنی و شخصیتهای ملیگرا و مترقی بخصوص اعضا حزب دموکراتیک خلق افغانستان در داخل و خارج از کشور دعوت مینماییم تا برای تشکیل یک «جبهه متحد ملی و مترقی» بر اساس یک پلاتفرم مشترک، وارد گفتوگو شوند. ما باور داریم که گذار مسالمتآمیز به سمت ساختاری مبتنی بر اراده مردم و حاکمیت قانون، مستلزم گامهای عملی و برنامهریزیشده برای انسجام نیروهای میهنپرست است.
بدین منظور، از تمامی سازمانهای جدا شده از بدنه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و فعالان آنها دعوت میکنیم تا نخست یک ساختار واحد نو ایجاد نموده و سپس در گفتوگو با سایر احزاب رفیق مشارکت نمایند. تجارب گذشته به ما آموخته است که همدیگرپذیری، مسئولیتپذیری و پرهیز از خود محوری های فردی، تنها راه دستیابی به اتحاد واقعی برای نجات افغانستان آزاد و سربلند است.
به پیش به سوی اتحاد نیروهای ملی، دموکراتیک، وطنپرست و ترقیخواه افغانستان!
وحدت ما ضامن پیروزی ما است.
کنفرانس مشترک شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان)
۱۱ جنوری ۲۰۲۶