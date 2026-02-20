دربارۀ «فرهنگ کابل باستان»

کتاب حاضر را می؜توان مقدمه و تلاشی برای تدوین فرهنگ جامع کابل و کابلستان و دریچه‌ای کوچکی به سوی تاریخ کهن و پرفراز و نشیب شهری که قدامت تاریخی، فرهنگی و تمدنی بزرگ آن به بیش از ۳۵۰۰ سال پیش می؜رسد، دانست.

کابل به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، مرکز تجارت و معبر فاتحان و مهاجمان بزرگ بوده و در مقطعی از تاریخ یکی از مسیرهای اصلی جادۀ ابریشم تعریف و شناخته شده است.

زنده یاد عزیزالدین وکیلی پوپلزایی مورخ و خطاط مشهور وطن است و آثاری زیادی در مورد تاریخ وطن به میراث گذاشته که از ارزش زیادی برخوردار است و این مجموعۀ دوجلدی دربارۀ تاریخ کابل نمونۀ از آن برای وضاحت تاریخ وطن است.

نگارش و تدوین این کتاب قرار تذکر مؤلف نیز سرنوشت با فراز و نشیب داشته و از مصیبت؜های که در دهۀ هفتاد شمسی قرن گذشته بر کابل و کابلیان وارد شده در امان نمانده است. چنانچه صفحات چاپ شده جلد اول کتاب در بهار و تابستان سال ۱۳۷۱ شمسی در اثر جنگ های داخل شهر کابل در مطبعه دولتی حریق گردیده و مؤلف باردگر کتاب دست؜داشته را از روی پروف؜؜های اولین، مجدداً ترتیب و آمادۀ چاپ نموده است.

این اثر، با سبکی خاص که مؤلف برای بررسی و ثبت حوادث تاریخی داشته، دربارۀ موضوعات مهمی از جمله: دربارۀ نام‌های قریه‌ها و محله؜ها و باغ‌های قدیم کابل که شماری از آن‌ها در نقشه های جدید شهر کابل تغییر نام داده اند و یا بکلی از بین رفته اند، سیستم ادارۀ دولتی، عناوین و نام‌های ادارات، القاب مأمورین و کارکنان دولتی در برهۀهای گوناگون تاریخ معلومات همه جانبه می؜دهد.

؜؜؜؜؜؜؜؜؜ذکر این نکته ضرور است که در این اثر اتکای بیشتر بر کارروایی حکمروایان صورت گرفته و کمتر به مناسبات اجتماعی و رشد و تحول اوضاع مدنی و زندگی باشندگان کابل پرداخته شده، از جمله بخش اعظم محتویات کتاب حاوی معلومات و اطلاعات عمدتاً دربارۀ تاریخ دو سه قرن اخیر شهر باستانی کابل است. با آنهم کتاب می؜تواند اساسی برای تکمیل سایر عرصه؜های مربوط به تاریخ کابل و کابلستان دانسته شود. امید می؜رود بر روی این تهداب و بنیاد گذاشته شده، ابعاد دیگری از عنعنات، فرهنگ، مناسبات اجتماعی و ده؜ها موضوع دیگر مربوط به کابل و زندگی باشندگان آن توسط پژوهشگران و محققین ادامه یافته و تکمیل گردد.

انتشارات راه پرچم سلسله تدوین و پخش دیجیتال آثار مربوط به کابل را ادامه می؜دهد. با حرمت

محمد قاسم آسمایی