فرضیه ها همیشه قابل تنظیم هستند !

                     یک گرفتاری با مافیا

محمد عالم افتخار         و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و…

فلسفه سیاسی فردوسی و روانشناسی ترس در شاهنامه

دکتر بیژن باران نتیجه‌گیری. شاهنامه فردوسی چیزی بیش از یک…

سناریوی براندازی طالبان؛ از سوی پاکستان و ایران!؟

نویسنده: مهرالدین مشید براندازی طالبان واقعیت ژیوپولیتیک یا توهم تحلیل گران دراین…

دو کنیز در سحرگاه فلسفه یونان

Greece Philosophie.2800j. آرام بختیاری فلسفه یونان؛ افسانه و عرفان، منطق و برهان. در…

جنگی حاجی

آقای "جنگی حاجی" (به کُردی: جەنگی حاجی) با نام کامل…

 شانسی برای نجات افغانستان باقی مانده یا فرصت‌ها از دست…

نویسنده: مهرالدین مشید بیداری وجدان جمعی مردم؛ بازسازی مشروعیت سیاسی این پرسشی…

مارکسیسم قلب جوانان را تسخیر می‌کند

ا. م. شیری «چگونه یک ایدئولوژی غربی مانند مارکسیسم می‌تواند در…

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

«
»

فرضیه ها همیشه قابل تنظیم هستند !

تاریخ انتشار :17.11.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

یک مقاله تحلیل‌محور در نشریه دایجست (International Policy Digest)، آینده سیاسی رضا پهلوی را زیر سوال برده است.

خلاصه مطلب : در ایران آزاد، برای «امپراتور برهنه» جایی نیست… مقاله به صراحت می‌گوید که رضا پهلوی در گذشته گیر کرده است و با وجود تمام وعده‌های وحدت، نتیجه تلاش‌هایش پراکندگی بوده است. اینترنشنال پالیسی دایجست مدعی است: «ایرانی‌ها حکم خود را داده‌اند: استبداد آخوندی را نمی‌خواهند و بازگشت تاج و تخت را هم نه. انتخابشان آزادی است.

مطلبی که در هاآرتص اسرائیل منتشر شد فقط یک شروع بود الان مستمر در حال انتشار این گونه مطالب هستند که از بازگشت سلطنت خبری نیست اما بقایای سلطنت انگار دوست ندارند بفهند . بعد از نمایش قبلی رضاپهلوی با عنوان نبرد نهایی ، با هزار جایزه هویج نشان و یک جون تازه، رضاپهلوی رفت مرحله بعد ، برافراشتن پرچم ایران با نشان شیروخورشید و اعلام بیعت بارضا پهلوی، رضاپهلوی هم اعلام کرد به زودی کودتا با همین 2گروهبان و 2 پرچم…

قبل از حمله به عراق صدام در 2001 مشخص بود که تعیین تکلیف مواردی خط سیاست جهانی است به دست کاخ سفید . از تعیین تکلیف چریکهای فارک در کلمبیا تا بستن خونین پرونده ببرهای تامیل تا دستگیری اوج آلان و نهایتا خلع سلاح پ ک ک و خلع سلاح مجاهدین خلق ایرانی در عراق …

وقایع سیاسی و جهانی وقتی اتفاق میافتد ( چه اتفاق خوب و چه بد ) نمیشود فقط ناظر بود .

حکومت اسلامی حاکم در ایران قدرت سیاسی شدن دارد ولی دوست ندارد . جماعت سلطنتی که ئه بلدند و نه دوست دارد تلورانس را بفهمد . از همان ابتدای شروع کارشان با مرگ بر این و آن شروع کردند تا همین حالا …

نیروهای حاکم بلدند ، بارها گفته ام در مقاایسه با  دیگران مثل موساد و سیا … هیچی نیستند . ولی در بقیه موارد تجربه زیاد  دارند و استاد…فقط باید بخواهند این پیله نیم قرنی متعفن شکسته شود . یعنی باید بشود .

در سالهای موسوم به فاز سیاسی نیروهای حزب الله ابتدا بحث میکردند و هر کجا در بحث کم می آوردند کلت و کارتر و زنجیر … بیرون می آمد . به مرور زمان طعم خون به جانشان خوش نشست هرجا رفتنذ مذاکره دست آخر با خونریزی پیمان بستند . از قاسملو در وین تا شرافکندی در آلمان …

حالا هنوز هم طفره میروند ولی باید است .

اسماعیل هوشیار

17.11.2025

