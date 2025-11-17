فرضیه ها همیشه قابل تنظیم هستند !

تاریخ انتشار :17.11.2025

یک مقاله تحلیل‌محور در نشریه دایجست (International Policy Digest)، آینده سیاسی رضا پهلوی را زیر سوال برده است.

خلاصه مطلب : در ایران آزاد، برای «امپراتور برهنه» جایی نیست… مقاله به صراحت می‌گوید که رضا پهلوی در گذشته گیر کرده است و با وجود تمام وعده‌های وحدت، نتیجه تلاش‌هایش پراکندگی بوده است. اینترنشنال پالیسی دایجست مدعی است: «ایرانی‌ها حکم خود را داده‌اند: استبداد آخوندی را نمی‌خواهند و بازگشت تاج و تخت را هم نه. انتخابشان آزادی است.

مطلبی که در هاآرتص اسرائیل منتشر شد فقط یک شروع بود الان مستمر در حال انتشار این گونه مطالب هستند که از بازگشت سلطنت خبری نیست اما بقایای سلطنت انگار دوست ندارند بفهند . بعد از نمایش قبلی رضاپهلوی با عنوان نبرد نهایی ، با هزار جایزه هویج نشان و یک جون تازه، رضاپهلوی رفت مرحله بعد ، برافراشتن پرچم ایران با نشان شیروخورشید و اعلام بیعت بارضا پهلوی، رضاپهلوی هم اعلام کرد به زودی کودتا با همین 2گروهبان و 2 پرچم…

قبل از حمله به عراق صدام در 2001 مشخص بود که تعیین تکلیف مواردی خط سیاست جهانی است به دست کاخ سفید . از تعیین تکلیف چریکهای فارک در کلمبیا تا بستن خونین پرونده ببرهای تامیل تا دستگیری اوج آلان و نهایتا خلع سلاح پ ک ک و خلع سلاح مجاهدین خلق ایرانی در عراق …

وقایع سیاسی و جهانی وقتی اتفاق میافتد ( چه اتفاق خوب و چه بد ) نمیشود فقط ناظر بود .

حکومت اسلامی حاکم در ایران قدرت سیاسی شدن دارد ولی دوست ندارد . جماعت سلطنتی که ئه بلدند و نه دوست دارد تلورانس را بفهمد . از همان ابتدای شروع کارشان با مرگ بر این و آن شروع کردند تا همین حالا …

نیروهای حاکم بلدند ، بارها گفته ام در مقاایسه با دیگران مثل موساد و سیا … هیچی نیستند . ولی در بقیه موارد تجربه زیاد دارند و استاد…فقط باید بخواهند این پیله نیم قرنی متعفن شکسته شود . یعنی باید بشود .

در سالهای موسوم به فاز سیاسی نیروهای حزب الله ابتدا بحث میکردند و هر کجا در بحث کم می آوردند کلت و کارتر و زنجیر … بیرون می آمد . به مرور زمان طعم خون به جانشان خوش نشست هرجا رفتنذ مذاکره دست آخر با خونریزی پیمان بستند . از قاسملو در وین تا شرافکندی در آلمان …

حالا هنوز هم طفره میروند ولی باید است .

اسماعیل هوشیار

17.11.2025